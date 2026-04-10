Martin Urrutia, de ‘OT’ a la literatura de posguerra para dar forma a su álbum debut: “Me estaba sumergiendo más de la cuenta. Estaba viviendo el libro”

Martin durante la promoción de 'La insolación'. (Universal Music)

El destino, a veces, es caprichoso. Entre lo que uno aspira y lo que quiere ser hay una línea que no todo el mundo sabe ver; sobreponerse a ello es el reto. Esto lo sabe bien Martin (Getxo, Bizkaia, 2005) -de apellido Urrutia-, que ha necesitado mucho ensayo y error y un total de dos años para gestar y publicar su álbum debut.

En febrero de 2024 salió de la Academia de Operación Triunfo 2023 con la nueva ola alternativa de artistas como referente: Ralphie Choo, TRISTÁN! y Teo Planell eran su modelo a seguir, tal y como contó en su anterior entrevista con Infobae. Tras salir de OT se dio cuenta de que ser fan de algo no es querer replicarlo. “Esas eran mis referencias con 18 y 19 años. Era lo que escuchaba y lo que me motivaba. A partir de ahí me di cuenta de la diferencia entre lo que me gustaba y lo que soy y podía expresar”, señala ahora seis meses después. En todo ese tiempo también se ha enfrentado a su primer papel interpretativo en una serie de Atrespleyer, Marliendre, y ahora al segundo en Kraken. El libro negro de las horas, cinta dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas que se estrena en cines el 24 de abril.

Fue gracias a la colaboración con su pareja, Juanjo Bona, que descubrió que lo que necesitaba era juntarse con dos de los genios más populares de la escena underground. El dúo catalán Hidrogenesse, formado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra, fue productor de El destello primero, su faro después. Ahora sus referencias son otras: Le Mans, Family, Doble Pletina; aquella escena de los 90 surgida en San Sebastián, acuñada como Donosti Sound.

Y entre medias, el destino. Hace tres años, cuando Martin apenas había alcanzado la mayoría de edad, cayó en sus manos La insolación, libro que Carmen Laforet, autora del reconocido Nada, escribió en 1963. Esta ficción sigue los veranos de los catorce, quince y dieciséis años de Martín Soto en el pueblo ficticio de Beniteca, en Alicante, donde conoce a los extravagantes hermanos Carlos y Anita Corsi, de casi su misma edad. El libro, escrito en plena dictadura franquista y ambientado en la posguerra, es un coming of age que, bajo la luminosidad engañosa del título y las constantes, múltiples y cálidas descripciones, explora la pérdida de su inocencia. “Lo leí en una época muy propicia para alinear mi vida con él”, cuenta ahora, sentado en uno de los sofás de la UMusic Hotel de Madrid una eterna mañana de promoción.

Entre Martin y Martín —la tilde es lo que separa sus nombres—, la sensibilidad del protagonista, su afición por el arte y su despertar sexual —en la novela, condicionado por la censura del régimen—, el joven vasco vio en el libro casi una revelación mariana. Por eso ha llamado a su álbum debut como el libro que le cambió la vida.

Dos años después de salir de OT, este viernes ve la luz, nunca mejor dicho, La insolación (Universal Music, 2026) su álbum debut. Lejos de ser disco conceptual que hable de la novela, es un recorrido personal por la vida del artista que toma la obra de Laforet como inspiración. El amor correspondido y no correspondido, las amigas, las dudas y empezar de cero en la industria musical son algunos de los temas que conforman las 10 canciones de este hipótico y fresco debut, con una producción que no deja nada al azar y que no escatima en detalles.

Martin durante la promoción de 'La insolación'. (Universal Music)

-P. Cuando te entrevisté hace unos meses me comentaste que tiraste todo lo que tenías antes de enfocarte en lo que ha resultado este álbum. ¿En qué momento el libro se convirtió en el hilo conductor del disco?

-R. Siempre lo he tenido ahí. Aunque no estuviera creando ni contando algo, siempre ha estado en mi cabeza. Es verdad que el proceso de composición del disco lo empecé de una manera, hasta que vimos que ese no era el camino. Podíamos hacer algo mejor y que encajara más. Se retrocedió y ahí es cuando entró Hidrogenesse. Poco a poco, empezando a hablar de mi vida, al final salió y surgió de esta manera. Además, apareció toda la relación del sol y del verano, que al final lo tengo siempre muy presente. Y, bueno, no recuerdo bien, pero supongo que les contaría sobre este libro y verían también ahí un nexo. Todo fue encajando de manera muy natural.

-P. ¿Se lo han leído?

-R. No sé si lo llegaron a leer, pero sé que bastante gente de mi equipo, y que hizo el arte del disco, sí lo hizo para estar más en la movida. Sí diría que no es un disco que hable de la novela, porque creo que es muy personal, pero sí es un apoyo muy fuerte e inspiracional para todo el disco.

“Me di cuenta de la diferencia entre lo que me gustaba y lo que soy”

Sin embargo, antes de que Martin fuera consciente de que las respuestas a sus preguntas estaban en la ficción de la autora, de manera intrínseca ya estaba ligado a ella. Su primer single, Nadadora, canción que tocó en directo por primera vez en el verano de hace dos años y que ahora está incluida en el texto, es en realidad un cover del grupo Family. Existe la teoría de que Un soplo en el corazón (1993), el único álbum del grupo donostiarra, podría estar inspirado en la novela de Laforet -las canciones llamadas Martín se ha ido para siempre y Carlos baila o el verano como medida del tiempo-. La teoría es tan pequeña que no aparece siquiera en Un soplo en el corazón. El misterio de Family (EFE EME, 2024), ensayo de César Prieto.

-P. Tu primer single y uno de los primeros temas que cantaste en directo en Aste Nagusia 2024 [la fiesta principal de Bilbao] fue Nadadora, de Family. Hay una pequeña teoría en internet que dice que su único disco puede estar inspirado en La insolación.

-R. Ya, es muy fuerte. No hay nada que lo recoja, porque no dan entrevistas, nunca las dieron. Se quedará ahí en la incógnita, ¿no? Hay un montón de referencias en las canciones. Y yo encima empecé haciendo cover en el Aste Nagusia. Es que todo se cierra siempre. No sé qué me pasa, que todo tiene un ciclo y un círculo. Es verdad. Esto me inquieta muchísimo, es muy curioso. Yo creo que Javier Aramburu [miembro de Family junto a Iñaki Gametxogoikoetxea] se leyó La insolación y le inspiró mucho. Y les dedicó canciones a los personajes, sin duda, porque Martín y Carlos en un disco veraniego... Llámales de otra forma.

-P. ¿Y qué tiene el libro que te marcó tanto?

-R. Supongo que me vi reflejado a saco. Fue una lectura de decir: “Me estoy sumergiendo más de la cuenta”. Estaba sintiendo que vivía el libro. Lo leí en una época muy propicia para alinear mi vida con él. Me acuerdo de que lo leí en verano, con calor, con 18 años, en un momento de crecimiento, de descubrimiento, de amor por el arte, por la naturaleza, la playa, los amigos, los enamoramientos… Entonces era como que todo encajaba. Y leer todo el rato “Martín, Martín, Martín”… pues al final es como: “No es Martin…”, pero casi. Y la manera de escribir de Carmen Laforet también es muy descriptiva, pero no solo descriptiva, sino también muy centrada en el detalle natural y orgánico, en la descripción física, bonita, poética. Entonces eso me inspiraba muchísimo.

-P. ¿Su manera de escribir te ha inspirado o te has visto reflejado en su escritura?

-R. Me ha inspirado, desde luego. Es una descripción sensorial de los espacios, de las sensaciones… Al final siempre trabajo desde ahí, desde la sensación más pura. Siempre intento encontrarla y vivo también muy pasionalmente. Entonces hubo una sinergia muy fuerte. A la hora de hacer el disco me apareció el libro, lo cogí y dije: “Me vas a ayudar a hacer esto”.

-P. La insolación tiene una carga histórica y social muy fuerte con la posguerra y la dictura de por medio, y una luminosidad que es muy engañosa. ¿Cómo fue ese proceso de apropiarte del libro?

-R. Es verdad que la parte de la guerra y la dictadura está un poco obviada. Leyendo el libro es súper clave y súper contrastante, y también muy bonita dentro de la novela. Pero a la hora de hacer el disco me quedé con lo asociado a mi momento de composición.

Martin durante la promoción de 'La insolación'. (Universal Music)

-P. En la portada apareces lleno de rasguños. Justo como en la escena final. No sé si esa conexión es intencionada. El libro también es un coming of age, un viaje sobre su despertar, su sexualidad y el paso de la inocencia a la adultez. ¿Es así?

-R. Es verdad que no intencionadamente, pero sí, ha sido una inspiración absoluta. Me gusta mucho esta interpretación, que la gente tenga las suyas. La idea de la sensación de insolado venía un poco para evocar el título, que viendo la portada sintieras ese calor, ese sofoco. Y todo esto del coming of age tiene un punto superrelacionado con lo que ha marcado mi vida, y lolo que le pasa a Martín, la belleza de encontrar esas emociones por primera vez, de expresarlas, de crecer con ellas… Y me gusta pensar que este disco tiene también un punto sexual y de crecimiento en ese sentido.

-P. ¿Y por qué decides llamar al disco igual que el libro?

-R. Salió solo. En el proceso creativo iban saliendo ideas que tenían peso como para quedarse. Recuerdo hablando con Arrate, mi mejor amiga: “¿Cómo se llamará el disco?”. “La insolación”. “¿Sí? ¿Tal cual la novela? “ Valoramos que fuera sin “la”, pero luego decidimos que tenía que ser homónimo.

-P. Si te identificas con Martín Soto, ¿quién ha sido tu Carlos Corsi? ¿Es tu Jéremie?

-R. [risas] Recuerdo leerlo y conectar mucho más con la sensación de Martín con Carlos que con un Carlos real. Nunca ha habido un Carlos. Simplemente eran chicos en general, y era más la emoción y cómo se describen esos momentos entre Martín y Carlos, que era leerlos y volar.

“A mí lo que me llena es poder hacer un sonido que me identifique”

-P. ¿Y cómo llegas al título de Mil estorninos? El apodo que le ponen Carlos y Anita a Martín es martín pescador, que es un ave.

-R. No hubo una relación intencionada entre martín pescador y los estorninos. Simplemente el contexto de la canción te lleva un poco a ese mundo. Y al final habla de las formas y de las diferentes maneras de una persona, de cómo se expresa en distintas facetas. Hicimos el símil con el estornino, que es el pájaro que en bandadas hace formas en el aire.

-P. La otra vez que nos vimos hablamos sobre el cambio de tus referencias, de que si te gustaba el pop experimental de Ralphie Choo, TRISTÁN! o Teo Planell no significaba tener que hacer lo mismo que ellos. ¿Quién dirías que son tus referentes ahora?

-R. Claro, cuando hablamos tenía las referencias de esa época, con 18 o 19 años. A partir de ahí me di cuenta de la diferencia entre lo que me gusta y lo que soy y puedo expresar. Para este disco me ha inspirado mucho Hidrogenesse, su proyecto, y todo el movimiento Donosti Sound. También bandas inglesas, desde Keane hasta Gorillaz, ese rollo más bandero con un punto electrónico. Mecano también ha estado muy presente, Le Mans, Doble Pletina, recomendaciones de Hidrogenesse… Todo se fue metiendo en el proceso. Fue muy fresco todo. Estoy muy contento de empezar con ellos desde cero en este sentido sonoro.

-P. ¿Sientes que hay espacio ahora mismo para un pop más peculiar?

-R. A veces pienso que sí, ¿no? Claro que sí. Siempre es genial sentir géneros igual no tan explotados o que seguramente no lleguen como un punto álgido de escucha máxima. Sé que no, pero a mí lo que me llena es poder hacer un sonido que me identifique.

-P. ¿Cómo ha sido reencontrarte con tu vida de antes? Es un poco lo que cuentas en Piscina vacía, en especial la relación con tus amigas.

-R. Sí, ha sido un poco intuitivo todo. Decir: “Vale, estoy en esta posición, acabo de salir de Operación Triunfo, tengo mucha exposición, mucha atención, trabajo… y a la vez, pensar: “¿Cómo puedo mantenerme en lo que es importante para mí, que son mis costumbres y mi gente? Y encontrar ese balance, encontrar los huecos, volver, reconectar, darle importancia a lo importante y aprender a ver qué era lo importante. Y ahora, tres años después del boom, estoy contento de poder trabajar y hacer algo mío y a la vez sentirme muy cerca y muy respaldado por mi gente de siempre.

-P. ¿Conocer a Hidrogenesse ha roto roto tus esquemas y tus propios prejuicios sobre lo que esperabas hacer?

-R. Mucho, mucho. Ha sido lo más gratificante de todo el proceso del disco: conocer a Hidrogenesse bien y trabajar con ellos. Me parece un sueño y un honor, y lo valoro muchísimo. Ver también desde su cabeza, ¿no? Ellos tienen un estilo muy propio y yo también he sido muy consciente de qué me identifica a mí, de qué valoro yo desde mi punto de vista y desde mis 20 años, y contrastarlo con lo suyo. Pero poder trabajar mano a mano ha sido justo lo que has dicho. romper esquemas y ver posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, ver también la sencillez a la hora de ejecutarlas y buscarlas. Ha sido muy nutritivo todo.

“Ellos tienen un estilo muy propio y yo también he sido muy consciente de qué me identifica a mí, de qué valoro yo desde mi punto de vista y desde mis 20 años, y contrastarlo con lo suyo”

-P. ¿Y cómo te ha influenciado trabajar con ellos? ¿Ha cambiado algo en ti a la hora de componer o producir?

R. Sí. Me ha influenciado sobre todo en la sencillez. Y mira que el disco de sencillo no tiene mucho en cuanto a sonido y producción, pero dentro de todo ese mundo sonoro he encontrado una sencillez a la hora de crear y de buscar, que también con ellos ha sido muy fácil. Eso me motiva para seguir en solitario en adelante y poder descubrirme con todo lo que he aprendido de ellos en futuros proyectos, desde esa sencillez.

-P. ¿Qué diría el Martín de 18 años que se leyó el libro y ahora ve todo lo que has hecho?

R. No lo sé. A veces lo pienso y digo: “¿Qué estaría pensando leyendo este libro y justo después escuchando este disco que he hecho?”. Pues no sé, yo creo que lloraría y diría: “No me lo creo”. Algo así. Espero que le gustara. [risas] Yo creo que sí. Sí, le encantaría.

-P. ¿Ha habido otras lecturas que te hayan influido a la hora de hacer el disco o solo te has inspirado en La insolación?

-R. Este año he estado intentando hacer el reto lector de un libro al mes, y por ahora lo estoy consiguiendo. Leí el libro de Raül Refree, sobre su manera de afrontar la composición [Cuando todo encaja: Apuntes sobre creatividad (Debate, 2025)], la música para otros artistas, sus pensamientos internos… Conecté mucho con eso. Luego leí un libro sobre la intuición de Osho [Intuición: el conocimiento que trasciende la lógica (Random House, 2009)], que también me ha inspirado mucho en ese sentido. Y ahora he empezado Al volver la esquina, que es el siguiente de la trilogía de Carmen Laforet. Lo empecé después de La insolación con 18 años, pero no me enganchó porque estaba demasiado dentro del primero. Y eso que sigue hablando de Martín unos años después. Ahora lo he retomado porque me lo regalaron por mi cumpleaños y siento que en este momento puedo verlo de otra manera. Estoy bastante enganchado.

-P. ¿Sientes que te conoces mejor ahora que has hecho todo el disco?

-R. Sí, puede que sí. Siempre he sentido que me conozco muy bien, pero cuando pasan los años y echo la vista atrás digo: “Ostras, aquí todavía no me conocía del todo”.

Martin (’OT 2023′): “He hablado con Los Javis, mi sueño sigue siendo poder trabajar con ellos”.

-P. Es que eres muy joven.

-R. Era muy joven. Y a veces pienso que entré en OT con 18 años y digo: “¡Pero qué bebé!”. Y me sentía súper mayor y súper valiente. Y también le agradezco a ese Martin esa valentía, porque ahora me imagino enfrentándome a un casting de OT y siento seguridad, pero veo todo mucho más claro. Cuando entras en OT no tienes ni idea de industria, ni de gente, ni de nada. Vas con tu sueño. Y eso es lo puro y lo bonito. Entonces sí, siento que he aprendido con este disco y con el crecimiento natural de la vida.

-P. Ahora empiezas la gira en Zaragoza. ¿Qué te esperabas cuando soñabas con tu propia gira?

-R. Algo así. No me he alejado mucho, la verdad. Nunca llegué a proyectar una gira mía como cantante solista. Entonces es un regalo que he visto que tenía y que he trabajado. Estoy expectante y súper ansioso de hacerlo. Pero sí, estoy contento con las salas y con el directo que estamos montando.

-P. Y ya para terminar, aprovechando que vas a tocar en el Atlántida Film Festival, ¿tienes alguna película que te haya marcado de la misma manera?

-R. Toda la filmografía de Éric Rohmer es muy inspiradora y tiene mucha relación con esto del verano, lo sencillo, lo contemplativo, lo cotidiano. Wes Anderson también me inspira mucho en ese aspecto más contemplativo y estético. Y luego una más concreta… Amélie (de Jean-Pierre Jeunet, 2001) me gustó mucho. Y El lago azul (de Randal Kleiser, 1980), también. Generalmente, cuando una película me inspira es más por cómo está dirigida que por el contenido, ahora que me estoy dando cuenta.

La entrevista se cierra como empezó: con el destino de por medio. Eso, y con Martin y su equipo comiéndose una focaccia a las 11.30 de la mañana. Con un disco y una película a punto de estrenarse, la promoción no ha hecho más que empezar.