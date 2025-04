Leire Martínez, de ‘La Oreja de Van Gogh’, arranca su carrera en solitario con ‘Mi nombre’, su nuevo single: “Me he quedado a gusto”

Leire Martínez interpreta 'Mi nombre' en 'La Revuelta' (RTVE)

El estreno en solitario de Leire Martínez ya es una realidad. La cantante vasca ha lanzado Mi nombre, una canción que marca el inicio de su carrera en solitario tras su salida de La Oreja de Van Gogh. El tema fue presentado esta noche como primicia en el programa La Revuelta, donde la artista ofreció su primera interpretación en directo y habló abiertamente sobre su significado.

Leire escribió ‘Mi nombre’ poco después de su separación de LODVG

Compuesta poco después de abandonar la banda, Mi nombre se presenta como una declaración explícita. “Es un apuñalamiento”, resumió, con delicadeza, Broncano durante la entrevista, en alusión al tono del tema. Martínez, por su parte, no evitó hacer referencias directas a su pasado musical. “Me he quedado a gusto”, afirmó tras interpretar la canción.

Con ritmos pop similares a los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria, la letra de Mi nombre recorre, en clave personal, los hechos que rodearon su marcha. En una de las estrofas, se puede escuchar: “Rompiste todo cuando casi estaba perfecto / Y eres el miedo vestido tras cada canción / Siempre pensaste que yo guardaría el secreto / Pero solo dame tiempo para demostrar que yo...”.

El tema forma parte del que será su primer álbum como solista, previsto para salir antes de final de año. En varias entrevistas recientes, Martínez ha defendido que su salida de La Oreja de Van Gogh no fue una elección propia. Durante su conversación con Broncano, dejó clara su intención de pasar página: “Este capítulo lo cierro aquí. Me he ganado hablar de música”.

En relación con el destinatario de la canción, la artista ofreció una explicación concreta: “Las canciones siempre van dirigidas a alguien. También creo que cada persona las hace suyas y esa persona decidirá a quién está dirigida. Yo sé a quién se la dirigí y, por supuesto, se la dirigí al grupo”, indicó al ser preguntada por el uso de la segunda persona del singular en lugar del plural. También ha sacado esta noche el videoclip oficial de su nuevo tema en su perfil de Youtube, @LeireMartinezVEVO.

La letra de ‘Mi nombre’, el nuevo tema de Leire Martínez

Llegan las dudas gritando que si fue mi culpa

Están dictando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo para demostrar que yo...

(Estribillo)Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

Que usaste mi nombre

Dónde, dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes

Pero que te volverán gritando mi nombre

No quiero oír nada más ya conozco tus miedos (aunque los disfraces)

Detrás de ti puedo verlos usando mi voz (aunque tú los calles)

Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

Que usaste mi nombre

Dónde, dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes

Pero que te volverán...

Sabes que yo

Aunque duela no voy a olvidar

Esos años y siempre serás

Bienvenido a este lugar en el que...

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

Que usaste mi nombre

Dónde, dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes

Pero que te volverán gritando mi nombre