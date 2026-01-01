La Oreja de Van Gogh culmina el regreso de Amaia Montero en RTVE y las redes sociales dictan sentencia: “No esperaba ver a Amaia Montero disfrazada de labubu”

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la música RTVE' (RTVE).

El regreso de Amaia Montero a la televisión en la última noche del 2025 no ha pasado desapercibido, y no solo por lo que significaba a nivel musical. La aparición de La Oreja de Van Gogh, liderada de nuevo por ella, en el especial de Nochevieja de RTVE se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa La casa de la música de RTVE, tanto por el reencuentro con su banda original como por un estilismo que desató una oleada de reacciones encontradas en redes sociales.

La expectación era máxima. El programa especial emitido antes de las Campanadas servía de escenario para el debut televisivo de la nueva etapa del grupo tras la salida de Leire Martínez, una despedida polémica que había dejado heridas abiertas entre los seguidores. En ese contexto, Amaia Montero reaparecía como vocalista principal y protagonista absoluta, presentando el nuevo single Todos estamos bailando la misma canción. Además, todo estaba medido para que el foco recayera sobre ella, y así fue.

Desde el primer plano, el vestuario captó la atención. Amaia optó por un abrigo blanco de gran tamaño, acolchado y con volúmenes exagerados, acompañado de una capucha igualmente abultada. Debajo, el blanco seguía marcando el conjunto: ropa clara, melena rubia casi platino y un maquillaje en tonos muy pálidos que reforzaban una imagen monocromática, casi etérea. Una apuesta estética radical, alejada de los códigos clásicos del pop televisivo y también de los estilismos más reconocibles de la cantante en otras etapas.

La elección no tardó en convertirse en tema de debate. Para algunos, el look simbolizaba una especie de renacimiento artístico, una puesta en escena coherente con el tono espiritual del nuevo tema y con una Amaia que parece buscar distancia con su pasado. Para otros, sin embargo, el conjunto resultó excesivo y poco favorecedor. En cuestión de minutos, redes sociales como X se llenaron de comparaciones irónicas, memes y comentarios que cuestionaban la idoneidad del estilismo para un regreso tan esperado. Las referencias a “disfraz” o a figuras inflables no se hicieron esperar, convirtiendo el abrigo XXL en uno de los elementos más comentados de la noche. “No esperaba yo acabar el año viendo a Amaia Montero disfrazada de labubu”, comentaba un usuario.

La canción parece que no ha convencido en redes

Más allá de la ropa, el vestuario acabó funcionando como catalizador de un malestar más profundo. Las críticas no se limitaron a la estética, sino que se extendieron a la actuación en sí y al nuevo rumbo musical del grupo. La canción, con letras cargadas de simbolismo religioso y alusiones a la fe, sorprendió a una audiencia acostumbrada a las historias cotidianas y emocionales que durante años definieron el sonido de La Oreja de Van Gogh. “Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, nace la fe. Yo creo en Dios a mi manera, hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos, polvo de estrellas, misterio, luz, roque, candela, algo sobrenatural", dice la letra.

En redes sociales, muchos usuarios vincularon la frialdad percibida en la actuación con la ausencia de Leire Martínez, recordando su larga etapa al frente del grupo y cuestionando la forma en que se había gestionado su salida: “Cuando las cosas se hacen MAL y se elimina radicalmente a una cantante que lo ha dado todo por el grupo para recuperar su “esencia”... El Karma actúa con el rechazo del público que tanto ha dado por LODVG y con una canción cutre". Otros, por otro lado, destacaban la falta de ritmo del tema: “Ni creo en dios, ni me pongo a bailar. Descafeinada, sin chispa. Me alegro por Amaia que salga del pozo, y recupere su salud. Pero las expectativas estaban más altas”.

Además, a diferencia de otras actuaciones del mismo programa, el público destacó el uso del sonido pregrabado para el lanzamiento de la nueva canción: “Yo no he entendido nada. Frío. Ella prácticamente estática en todos los aspectos. Se apreciaba el playback y en esta canción Amaia lleva un autotune que ríete tú de Omar Montes... Una pena todo“.