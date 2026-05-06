España

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

Tras varios años marcados por la volatilidad de precios, 2026 arranca con nuevas subidas que afectan directamente a cualquier obra o reforma

Guardar
Google icon
Cátodos de cobre en la mina de cobre a cielo abierto de Chuquicamata, propiedad de la empresa estatal chilena Codelco, cerca de la ciudad de Calama, Chile, 1 de abril de 2011. (Reuters/Ivan Alvarado)
Cátodos de cobre en la mina de cobre a cielo abierto de Chuquicamata, propiedad de la empresa estatal chilena Codelco, cerca de la ciudad de Calama, Chile, 1 de abril de 2011. (Reuters/Ivan Alvarado)

El encarecimiento de los materiales vuelve a situarse en el centro del debate en el sector de la construcción. Tras varios años marcados por la volatilidad de precios, 2026 arranca con nuevas subidas que afectan directamente a cualquier obra o reforma. Uno de los ejemplos más claros es el cobre, un material esencial pero muchas veces invisible para el cliente final, cuyo incremento está impactando de lleno en los presupuestos.

El arquitecto Juan Goñi lo resume de forma directa: “El cobre ha subido un 44% en un año”. Según explica, el precio se sitúa actualmente en torno a los 14.000 dólares por tonelada, lo que equivale aproximadamente a 14 euros el kilo, y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los 15 euros en los próximos meses. Esta evolución refleja una tendencia al alza que afecta a múltiples partidas de una obra.

PUBLICIDAD

Aunque no siempre sea visible, el cobre está presente en numerosos elementos de una vivienda. Se encuentra en el cableado eléctrico, en sistemas de climatización como la aerotermia, en radiadores e incluso en algunas instalaciones de fontanería. Es decir, forma parte de la estructura técnica de cualquier inmueble, lo que convierte su encarecimiento en un factor determinante para el coste final. Su impacto en el presupuesto es, por tanto, mucho mayor de lo que parece a simple vista.

Este aumento del precio no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de subida de costes en materiales de construcción. Sin embargo, el caso del cobre es especialmente relevante por su uso transversal en distintas instalaciones. Cuando este material sube, arrastra consigo el precio de varias partidas al mismo tiempo, generando un efecto multiplicador en el presupuesto global.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más importantes que destaca Goñi es que este tipo de incrementos no siempre se perciben de forma inmediata. El cliente puede no ver el cobre en su vivienda, pero sí lo nota en el coste total. Es lo que el propio arquitecto resume con una idea clara: no se ve, pero el presupuesto lo siente. Esta desconexión entre percepción y realidad hace que muchas personas se sorprendan cuando reciben presupuestos más elevados de lo esperado.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

La importancia de ajustar el precio mediante contrato

Ante este escenario, cobra especial relevancia la planificación. En un contexto de precios al alza, dejar abierta la negociación de un presupuesto puede suponer asumir incrementos inesperados. Por eso, una de las principales recomendaciones es cerrar cuanto antes las condiciones económicas de una obra para evitar revisiones posteriores que encarezcan el proyecto.

En este sentido, el arquitecto insiste en la importancia de asegurar el precio mediante contrato. Fijar por escrito las condiciones permite protegerse frente a futuras subidas, especialmente en materiales tan volátiles como el cobre. Este enfoque resulta clave para quienes están a punto de iniciar una reforma o construcción, ya que puede marcar una diferencia significativa en el coste final.

Además, este tipo de subidas también afecta a los tiempos de decisión. Retrasar el inicio de una obra puede implicar asumir precios más altos en el futuro, lo que obliga a los particulares a valorar no solo el presupuesto actual, sino también su posible evolución. En un mercado cambiante, el factor tiempo se convierte en un elemento estratégico.

El encarecimiento del cobre también pone de manifiesto la importancia de entender cómo se compone un presupuesto de obra. Más allá de los elementos visibles, existen múltiples materiales y sistemas que influyen en el precio final. Conocer estos factores ayuda a tomar decisiones más informadas y a anticipar posibles desviaciones económicas.

En paralelo, las empresas del sector deben adaptarse a este entorno, ajustando sus previsiones y gestionando el riesgo asociado a la volatilidad de los materiales. La capacidad para negociar precios, asegurar suministros y optimizar costes será clave para mantener la competitividad en un contexto de incertidumbre.

Google icon

Temas Relacionados

ConstrucciónViviendaPrecios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los tres mejores ejercicios para cuidar tu corazón y fortalecer la salud cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en adultos a nivel global, con 17,9 millones de fallecimientos cada año

Los tres mejores ejercicios para cuidar tu corazón y fortalecer la salud cardiovascular

Un turista español es atracado en Roma por un grupo de veinteañeros: fue mordido en el cuello y la oreja

Los hechos se dieron a las tres de la madrugada cuando volvía a su apartamento

Un turista español es atracado en Roma por un grupo de veinteañeros: fue mordido en el cuello y la oreja

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

El exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE presenta su alegato final en la decimocuarta y última sesión del juicio por el llamado ‘caso mascarillas’. Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, pide para él 24 años de prisión

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

El pueblo que encanta a los artistas: marcado por un terremoto y perfecto para hacer senderismo

Un municipio italiano entre montañas que acogió a artistas europeos, con un pasado ligado a antiguas civilizaciones

El pueblo que encanta a los artistas: marcado por un terremoto y perfecto para hacer senderismo

Unos investigadores descubren el origen de los trastornos del sueño en una enfermedad genética

Esta condición origina discapacidad intelectual, dificultades lingüísticas y presencia de rasgos asociados a los trastornos del espectro autista

Unos investigadores descubren el origen de los trastornos del sueño en una enfermedad genética
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Me parece pura melancolía hablar del derecho al honor. Es imposible defenderse”

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Me parece pura melancolía hablar del derecho al honor. Es imposible defenderse”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

ECONOMÍA

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

70 ovejas asturianas van a la universidad: la Complutense acoge una experiencia de pastoreo urbano en el campus de Moncloa

DEPORTES

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”