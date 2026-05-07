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El precioso pueblo de menos de 400 habitantes donde comer muy bien en la provincia de Segovia: “Merece la pena ir a propósito”

Posiblemente, el mejor lechazo de toda la provincia se come en Sacramenia, un pueblo de menos de 400 habitantes con restaurantes tradicionales que saben mejor que nadie cómo tratar este producto

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Santa María la Real de Sacramenia (Shutterstock)
Santa María la Real de Sacramenia (Shutterstock)

La localidad de Sacramenia se encuentra en el extremo norte de la provincia de Segovia y, actualmente, su población ronda los 320 habitantes. Un número humilde que esconde una gran realidad: Sacramenia no es solo uno de los destinos más bonitos e interesantes de la provincia, sino que también es el rincón en el que mejor se come de toda Segovia. Así lo reivindican sus restaurantes, joyas de la cocina tradicional que brillan gracias a una elaboración única: el cordero lechal.

Si hay un plato tradicional que representa la esencia de Castilla y León, ese es el cordero asado y el lechazo, una receta que hace que merezca la pena recorrer kilómetros para disfrutarlo. Hoy saldremos de la ciudad de Segovia para descubrir Sacramenia, uno de los pueblos donde mejor cocinan este manjar carnívoro.

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Este municipio de origen medieval cuenta con un encanto especial gracias a su importante patrimonio. Sus estrechas calles albergan bellos rincones y edificios que transportan al viajero hasta el medievo, entre ellos uno de los monumentos más bellos de España, el Monasterio de Santa María la Real, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural.

Con esta calificación podría coronarse también el lechazo, que encuentra su mejor versión en dos de los restaurantes de la comarca. Ambos han obtenido el reconocimiento de Solete Repsol, establecimientos con solera que han conquistado a los inspectores de la guía gastronómica con sus platos tradicionales y su autenticidad.

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Asado segoviano en el restaurante Asados Garci, en Sacramenia (Web del restaurante)
Asado segoviano en el restaurante Asados Garci, en Sacramenia (Web del restaurante)

Restaurante Maribel

“Merece la pena ir a propósito”, advierte la Guía Repsol sobre este restaurante segoviano, oculto en la trastienda de una carnicería. El restaurante Maribel (Pl. Mayor, 3) es uno de los grandes clásicos de la zona, un lugar de los de siempre donde ir a disfrutar de los lechazos especiales de Sacramenia, de raza churra, y de cochinillos de Segovia. A ello se suman sus postres caseros, su gran selección de vinos y el precio de su ticket medio, en torno a los 45 euros por comensal.

Asados Garci

Restaurante Asados Garci, en Sacramenia (Web del restaurante)
Restaurante Asados Garci, en Sacramenia (Web del restaurante)

El otro gran destino gastronómico de este rincón segoviano es Asados Garci, un asador familiar fundado en 1991 por una familia de agricultores. Desde entonces, mantiene una oferta tradicional y casera, entre la cual destaca el lechazo asado, pero también una gran variedad de carnes a la brasa, cochinillo, bacalao, merluza a la cazuela y postres caseros.

Así lo destaca precisamente la Guía Repsol: “De corderos y cochinillos, pero también con casquería y de platos de cuchara, como el popular lechazo de Pascua. Postres caseros bien ejecutados y puertas abiertas desde el desayuno”.

El secreto de su asado segoviano, dicen, es la materia prima utilizada, el lechazo, con el sello D.O.P. e I.G.P., que se cocina lentamente en un proceso de elaboración que a menudo sobrepasa las tres horas. El resultado es un cordero de piel dorada y crujiente, bajo la cual se esconde una carne jugosa, tierna y muy sabrosa, acompañada habitualmente con una sencilla ensalada de cebolla, tomate y lechuga y maridada con vino tinto de la Ribera del Duero. El cuarto de lechazo IGP asado tiene un precio de 63 €.

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