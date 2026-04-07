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Andy Serkis retomará su papel de mayordomo Bruce Wayne en ‘The Batman II’: lo compaginará con el rodaje de ‘La caza de Gollum’

El intérprete volverá a ponerse en la piel de Alfred Pennyworth, en la esperada secuela de la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson

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Andy Serkis en 'The Batman' retomará su papel de Alfred Pennyworth en 'The Batman II'
Andy Serkis en 'The Batman' retomará su papel de Alfred Pennyworth en 'The Batman II'

Desde hace meses, el proyecto de The Batman II a sido objeto no innumerables noticias. Al principio, porque se creía que nunca iba a llegar a realizarse debido a diversos problemas y, cuando por fin se puso en marcha, por la avalancha de nuevas confirmaciones que ha ido generando.

Si entre las nuevas incorporaciones encontramos la de Scarlett Johansson y la de Sebastian Stan, ahora toca confirmar la repetición de una presencia importante que ya estuvo en la primera parte, la de Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth.

Un personaje muy querido por los fans de la franquicia que interpreta al mayordomo y fiel colaborador del superhéroe y que ha estado interpretado en otras ocasiones por actores tan insignes como Michael Caine (en las tres partes de El caballero oscuro de Christopher Nolan) o Jeremy Irons (en el universo de Zack Snyder).

Entre Gollum y Pennyworth

Andy Serkis retomará su rol en The Batman II, cuya filmación comenzará el próximo junio en Londres, a pesar de que su agenda se encuentra de lo más apretada, ya que tiene que cumplir sus compromisos con otra ‘superproducción’ de la que es el máximo responsable, The Lord of the Ring: The Hunt of Gollum, que dirige y protagoniza y que tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2027.

Andy Serkis en su papel de Gollum (WARNER BROS.)
Andy Serkis en su papel de Gollum (WARNER BROS.)

En declaraciones recogidas por diversos medios norteamericanos, Serkis expresó confianza en que la organización de ambos rodajes será posible: “Estoy bastante seguro de que todo saldrá bien. Sí, estamos trabajando en ello, pero creo que todo pinta bien”. Además, el actor aclaró que su incorporación a la grabación de The Batman II será efectiva hacia finales de año.

La secuela dirigida por Matt Reeves comienza a perfilarse como una de las más esperadas del próximo año y cuenta con un reparto de lujo: Robert Pattinson repetirá en el papel de Batman, Colin Farrell, en el de The Penguin y Sebastian Stan (que también formará parte del universo Marvel en Vengadores: Doomsday) encarnará a Harvey Dent. Además, también repite Jeffrey Wright como el comisario Gordon.

Una obra crepuscular diferente

El primer filme, The Batman, marcó el regreso de Warner Bros a los estrenos exclusivos en cines tras la pandemia y logró una recaudación de 772 millones de dólares en todo el mundo.

Trailer de 'The Batman', con Robert Pattinson

La película se caracterizó por un estilo ‘neo-noir’ (con una fotografía en tonos negros y rojos muy potente a nivel visual y cromático), mucho más crudo y áspero que otras propuestas anteriores, y por un Batman de lo más introspectivo. Una obra crepuscular que proponía una visión totalmente diferente a la de otros proyectos en torno al famoso superhéroe murciélago.

De la película derivó la serie The Penguin para HBO Max, que obtuvo nueve premios Emmy, entre ellos el de Mejor Actriz Protagonista para Cristin Milioti. En ella se amplió el universo creado en la película a partir del personaje interpretado por Colin Farrell, y su aceptación ha sido fundamental para que se pusiera en marcha esta secuela que poco a poco va cogiendo forma.

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