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Pedro Sánchez se suma a Sant Jordi y recomienda varios clásicos universales para el Día del Libro: “Vamos a reivindicar este también”

El presidente del Gobierno se ha sumado a los políticos que han celebrado esta fecha sumándose a una tendencia viral en redes sociales

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Pedro Sánchez recomienda algunos libros. (TikTok)
Pedro Sánchez recomienda algunos libros. (TikTok)

El Día del Libro es una de esas pocas festividades capaces de unir a todo el mundo en una única celebración. Prueba de ello, es que los principales líderes políticos en España han querido compartir algunas de sus lecturas o enviar un mensaje resaltando la importancia de la lectura. “En cada libro hay un primer viaje a lo desconocido”, ha escrito Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales en una fotografía en la que aparece leyendo. “Un tesoro que nos acompaña en los momentos difíciles, nos enriquece y amplía nuestra mirada del mundo”.

Sin embargo, quien parece haber ido más lejos ha sido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente del Partido Socialista, cuyas recomendaciones culturales ya se habían vuelto muy populares en redes como TikTok, ha aprovechado este mismo canal para celebrar el Sant Jordi con un reto viral: elegir repetidamente entre dos de sus libros favoritos para, finalmente, declarar a un único vencedor como rey de la montaña. “Hoy es el Día del Libro, así que me sumo a esta tendencia”, ha explicado Sánchez al inicio de un vídeo que, pese a publicarse a primera hora de la mañana, ya acumula decenas de miles de me gusta.

Alberto Núñez Feijóo celebra el Día del Libro publicando una fotografía de él leyendo. (X)
Alberto Núñez Feijóo celebra el Día del Libro publicando una fotografía de él leyendo. (X)

Los clásicos recomendados por Pedro Sánchez

Los primeros favoritos del presidente del Gobierno han sido La balsa de piedra, novela del Nobel de Literatura José Saramago donde se proyecta un futuro distópico en el que la Península Ibérica se separa de Europa, y El capitán Alatriste, libro inicial de la saga más conocida de Arturo Pérez-Reverte. Ha tardado varios segundos en elegir con cuál se quedaba, pero finalmente Sánchez ha optado por el primero, que sin embargo no ha resistido frente al siguiente: Eichmann en Jerusalén, clásico ensayo de la filósofa Hannah Arendt sobre los juicios a nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

A continuación, Sánchez ha tenido que confrontar este famoso ensayo filosófico con una de las obras de teatro más conocidas de España, Bodas de sangre, de Federico García Lorca, que ha sido la escogida por el político sin ningún tipo de duda. Más problemática se ha presentado la siguiente elección: Bodas de sangre o Frankenstein, de Mary Shelley. “Bueno, vamos a reivindicar también a Frankenstein”, ha optado finalmente. No obstante, el siguiente en ser elegido no ha sido el clásico de la literatura inglesa, sino la novela gráfica Persépolis, de Marjane Satrapi, donde se habla de la situación de las mujeres en Irán.

En la recta final del vídeo, han vuelto los grandes clásicos de la literatura universal. Persépolis ha perecido frente a 1984, la distopía del absolutismo político escrita por George Orwell. Este ha sido el único libro que ha conseguido ganar dos contiendas seguidas, tras imponerse también a Nada, la novela de Carmen Laforet en la que se narran las desventuras de una joven de la Barcelona de posguerra. Quien finalmente ha sido capaz de derrocar a Orwell ha sido el Nobel Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, buque insignia del realismo mágico. Eso sí, el rey de la montaña ha sido el último en aparecer: El Quijote, de Miguel de Cervantes. “Que paséis un feliz Día del Libro”, se ha despedido el presidente".

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