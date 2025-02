“Saturday Night Live” celebra 50 años como ícono de la comedia televisiva

Video promocional del 50° aniversario del programa "Saturday Night Live"

Sintoniza el episodio de estreno del 11 de octubre de 1975 de Saturday Night Live —entonces sin la palabra “Live” (en vivo) en su nombre— y podrías sorprenderte al instante por algunos elementos del programa que aún permanecen intactos hoy en día.

Está el sketch de apertura en frío, con los miembros del elenco John Belushi y Michael O’Donoghue. Al final, Chevy Chase pasa con cuidado junto a los cuerpos inertes de los dos actores, interpretando a muertos, para pronunciar por primera vez la frase: “¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!”

La NBC volvió a emitir ese episodio el sábado 14 de febrero, como parte de un festín de programación por el 50º aniversario que incluye un especial de tres horas este domingo 15 -en donde se reunirán docenas de antiguos miembros del reparto y amigos-, y un concierto de bienvenida desde el Radio City Music Hall que se retransmitió en directo el viernes por la noche en la plataforma de streaming Peacock.

De izquierda a derecha: Jane Curtin, Chevy Chase, Bill Murray, Gilda Radner y Laraine Newman en el set de "Saturday Night Live", el 16 de febrero de 1978

El elenco original seguramente habría ridiculizado tal despliegue de exceso del mundo del espectáculo, muy al estilo de los personajes en la representación ficticia detrás del escenario del estreno que se retrata en la película Saturday Night, quienes no ocultaban su repulsión hacia la leyenda de Hollywood Milton Berle.

¿No estaban listos para el horario estelar? Difícilmente.

En ese entonces, eran conocidos como los “Jugadores No Preparados para el Horario Estelar”. El éxito hace mucho tiempo que se burló de ese nombre. Entre los espectadores menores de 50 años, el programa nocturno es más popular que cualquier otra cosa que NBC transmita en el llamado horario estelar, y eso ni siquiera refleja la manera en que muchas personas lo experimentan hoy en día, a través de los recortes online.

John Belushi, una de las grandes estrellas de la historia de "Saturday Night Live" fotografiado en julio de 1978

Saturday Night Live es el motor de la comedia, formando generaciones de estrellas desde John Belushi hasta Bill Murray, pasando por Eddie Murphy, Adam Sandler, Will Ferrell, Amy Poehler, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Bowen Yang. También lanzó franquicias de películas demasiado numerosas para mencionar, y la alineación de comedia nocturna de NBC con Jimmy Fallon y Seth Meyers tiene sus raíces en “SNL”. Sigue siendo el primer lugar al que la gente recurre cuando quieren comprender los asuntos actuales de manera cómica.

En su centro, entonces y ahora, está la figura indescifrable de Lorne Michaels, el productor ejecutivo que tenía 30 años durante esa primera temporada y que cumplió 80 en 2024 —en una noche de programa, naturalmente. Michaels dejó “SNL” durante cinco años y, a su regreso en 1985, dio con la fórmula que garantizó su relevancia continua.

Reconoció, como escribe la autora Susan Morrison en la biografía Lorne: The Man Who Invented Saturday Night Live (Lorne: el hombre que inventó Saturday Night Live) que se publicará esta semana, que “casi toda persona que haya visto SNL cree que sus años más graciosos fueron aquellos cuando estaban en la escuela secundaria”.

Eso significa avanzar constantemente, siempre añadiendo sangre nueva, incluso siendo despiadado al respecto. Significa confiar en jóvenes escritores para mantener las referencias culturales relevantes e inventar otras nuevas. Significa elegir a actos musicales que ni Michaels ni su buen amigo, el cantante Paul Simon, probablemente han escuchado, pero que su equipo le asegura están en la vanguardia.

Gabriel LaBelle como Lorne Michaels, Kaia Gerber como Jacqueline Carlin y Cory Michael Smith como Chevy Chase en la película “Saturday Night”, que relata el primer episodio del programa en 1975

No es perfecto. Nunca lo ha sido.

“La historia del programa se lee como un electrocardiograma”, dice James Andrew Miller, coautor junto a Tom Shales del libro de 2002, Live From New York: The Complete, Uncensored History of Saturday Night Live. “Hay años fantásticos, años de aprendizaje, años que te provocan mareo en el coche, años que te hacen preguntarte si debería seguir existiendo”.

Sustituyan la palabra “años” por “programas” en esa cita, y aún tiene sentido. Así, crearon momentos virales antes de que “viral” significara algo

Saturday Night Live suele ser —más bien, es— tremendamente desigual. Pero produjo momentos virales antes de que existiera internet. Las noticias para sordos de Garrett Morris, el malhumorado Gumby de Eddie Murphy, “Lazy Sunday”, el sketch del cencerro, la imitación de Tina Fey de Sarah Palin: los recuerdos por sí solos causan risas. Los fracasos, las ideas que nunca despegaron o los presentadores que no pudieron estar a la altura desaparecen. O tal vez son el precio del genio.

Los shows musicales han sido distintivos en medio siglo de historia de "Saturday Night Live": aquí, George Harrison y Paul Simon, noviembre de 1976

Puede ser fácil perder de vista lo difícil que es en realidad esto, dice Bill Carter, veterano cronista de la comedia televisiva y autor de The Late Shift: Letterman, Leno, and the Network Battle for the Night. Un programa de 90 minutos se escribe desde cero cada semana, se construyen sets en un edificio de oficinas en Nueva York, se acomoda a presentadores con diversos grados de talento.

Listos o no, el programa debe salir al aire el sábado a las 23:30. El reloj es implacable.

“Es un esfuerzo creativo diferente, cada programa”, afirma Carter. “Por eso es bueno y malo, pero también por eso es emocionante... ‘En vivo’, esa es la característica esencial del programa. Cuando lo ves sabes que realmente está sucediendo en Nueva York en ese momento”.

Solo es posible cierto grado de perfección. Alguien puede equivocarse en una línea o contagiarse de risas. Sinéad O’Connor puede romper una foto del papa, o el playback de Ashlee Simpson puede fallar.

Saturday Night Live ha enfatizado más su historia en años recientes. Los exalumnos hacen apariciones frecuentes, y detectar cameos no anunciados se ha convertido en un deporte. El Club de los Cinco Veces Presentadores, aunque sea una broma, roza el límite de la presunción.

1975: el secretario de prensa de la Casa Blanca, Ron Nessen, a la izquierda, aparece en el set de "Saturday Night Live" con Lorne Michaels, Chevy Chase, Laraine Newman, Dan Aykroyd, Jane Curtain, Gilda Radner, John Belushi y Garrett Morris

Puede parecer una franquicia sin conclusión previsible, y está diseñada incluso para eso. Lorne Michaels tendrá más que decir al respecto que nadie. El jefe detrás del escenario es también el personaje en pantalla con más tiempo al aire; su aparición como compañero serio del entonces alcalde de Nueva York Rudy Giuliani en el primer programa después de los ataques del 11 de septiembre es uno de los momentos más conmovedores de “SNL”.

“¿Podemos ser graciosos?”, preguntó Michaels.

Giuliani respondió: “¿Por qué empezar ahora?”.

¿Cuánto tiempo más permanecerá Lorne Michaels en el programa?

Los observadores dicen que se ha retirado un poco, confiando más en el equipo capaz que ha construido. No hay indicios de que su visión para detectar talento haya disminuido. Aquellos que lo han visto dicen que su habilidad más formidable —tomar una serie de decisiones instantáneas entre el ensayo general del programa y la actuación, acortando o alargando sketches, moviéndolos y cambiándolos para producir la transmisión que los espectadores ven— está floreciendo.

Lorne Michaels y el elenco de "Saturday Night Live" luego de recibir el premio Emmy en la categoría "Mejor serie de sketches de variedades" en 2019

Los años previos al 50º aniversario han estado llenos de especulaciones de que será entonces cuando se retire, rumores que él mismo ha alimentado en el pasado. Pero no lo ha discutido, ni siquiera ha dado entrevistas sobre las festividades. El tema es el foco de “After Lorne”, un nuevo artículo de la revista New York, donde el autor Reeves Wiedeman lo describe como un hombre enigmático, a veces una fuerza intimidante, para aquellos que lo rodean en el programa.

Quienquiera que lo reemplace —se han mencionado nombres como Fey, Meyers y Colin Jost— probablemente enfrentará una presión aplastante. En un momento en que la televisión en abierto está en declive, NBC seguramente se vería tentado a recortar costos en torno al programa de una manera que no han hecho con Michaels a cargo, dijo Miller.

Si el 50º aniversario fuera a desencadenar su salida, Carter dijo que probablemente ya se sabría.

“Es su vida”, define. “¿Por qué alejarse de tu vida si no tienes que hacerlo? Esto fue algo especial y único que él creó, y si disfrutas haciéndolo, lo cual creo que aún hace y puede hacerlo, no veo ninguna razón para que se vaya”.

Algún día, ese momento llegará. Mientras tanto, disfruten del programa.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Marty Lederhandler, archivo ; Hopper Stone/Sony Pictures Entertainment/The Washington Post; Richard E. Aaron/Redferns ; Archivo AP ; REUTERS/Mónica Almeida/Archivo]