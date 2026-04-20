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El nuevo disco de Quevedo saldrá esta semana: ‘El Baifo’ verá la luz tras su anuncio en Las Palmas de Gran Canaria

El cantante ha anunciado su tercer disco en un concierto en la playa de Las Canteras, donde ha reunido a miles de fans

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El cantante Quevedo durante un concierto en México.
El cantante Quevedo durante un concierto en México. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Uno de los grandes cantantes actuales de regueatón en España, Quevedo, anuncia que su disco El Baifo saldrá a lo largo de esta semana. Con gran espectación, el artista ha reunido en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de su Canarias natal, a centenares de sus fans para lanzar un anuncio, sin mayor información previa. Pasadas las 22 horas (21 horas en Canarias), y tanto en el paraje costero como a través de su perfil de Instagram, sus seguidores conocían la fecha de lanzamiento de su tercer disco.

El anuncio ha ido acompañado de un espectáculo de drones que formaban escenas y figuras del imaginario de esta nueva etapa artística de Quevedo y muy vinculada, especialmente, a El Baifo. Como ya anunció el pasado 6 de abril con la colocación de dos grandes lonas en la calle madrileña de Fuencarral, el nombre del álbum hace referencia a un localismo canario: es la forma de llamar a un cabrito en las Islas, una locución verbal que quiere indicar la pérdida de control momentánea, y como se hace llamar Quevedo (incluido en su perfil de Instagram).

El show en las Canteras ha llegado también tras la viral “entrevista fallida” del cantante con Jordi Évole, lo que ahora se ha entendido como una parte más de la promoción para el evento que se venía en Gran Canaria. Lo que comenzó como un tenso fragmento donde Quevedo abandonaba el set, molesto por las preguntas sobre supuestas filtraciones de su nuevo disco, resultó ser una maniobra de marketing que incendió las redes sociales y, de paso, reforzó la expectación en torno al nuevo disco del artista.

Quevedo durante el anuncio de su tercer disco, 'El Baifo'
Quevedo posa durante el anuncio de su nuevo disco en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. / Captura de pantalla

La “desaparición” más exitosa de la historia

La trayectoria de Pedro Luis Domínguez-Quevedo es, posiblemente, el ascenso más vertiginoso de la música española en la última década. Desde que sus primeros temas grabados en casa empezaron a circular en 2020, el artista supo canalizar la esencia del archipiélago hacia un sonido global. Su explosión definitiva llegó de la mano de Bizarrap con la BZRP Music Sessions #52, Quédate, un hit que no solo fue número uno mundial, sino que se convirtió en un himno generacional indiscutible.

Tráiler de 'Kassandra', uno de los nuevos temas de Quevedo para su segundo álbum, 'Buenas Noches', del que ahora se encuentra realizando un tour mundial.

Con su álbum debut, Donde quiero estar (2023), consolidó su narrativa: un reguetón con alma atlántica, melancólico pero bailable, que reivindicaba el orgullo de sus raíces. Pero fue precisamente ese éxito masivo lo que le llevó a buscar refugio en su tierra. Tras el cierre de ciclo que supuso Buenas noches (2024), donde el artista exploró sonidos más introspectivos y cerró la puerta antes de marcharse, su retorno hoy cobra un significado mayor.

Ahora, con el horizonte de El Baifo, Quevedo parece dispuesto a cerrar el círculo. Si su primer disco fue el mapa de su ascenso y su segundo LP supuso el cierre de luces, este nuevo proyecto se perfila como el manifiesto de su madurez. La elección de Las Canteras para este anuncio no es casual; es la declaración de un artista que, tras conquistar el mundo y permitirse el lujo de desaparecer en la cima, reivindica que su mejor versión se encuentra en el lugar que le vio crecer.

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