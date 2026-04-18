El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de abril

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este domingo 19 de abril, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 19 de abril

Precio medio: 36.47 euros por megavatio hora

Precio más alto: 87.81 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -3.7 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 19 de abril, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.9 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.46 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.15 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 48.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 45.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 58.18 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.19 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 23.73 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.05 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -3.28 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -3.7 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -3.28 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.06 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.96 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 86.41 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.29 euros por megavatio hora.