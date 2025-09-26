Primer vistazo a ‘Spaceballs 2′, la secuela de la icónica película del espacio que vuelve para reírse de ‘Star Wars’

Imagen de 'Spaceballs'

“Es un regreso muy esperado por generaciones de fans”, celebró el estudio Amazon MGM al anunciar el inicio de la producción de Spaceballs 2 —conocida en España como La loca historia de las galaxias. La noticia, divulgada este viernes por el estudio, confirma el retorno de Rick Moranis al cine tras su prolongado retiro, retomando el icónico papel de Lord Dark Helmet -Casco Oscuro- junto al célebre elenco original. Con guiño y broma a Star Wars incluida, porque es la misma foto que compartió el elenco de aquella en su día.

En los estudios donde ya se ha dado el primer claquetazo, una fotografía de la primera lectura de guion mostró a Moranis acompañado de Bill Pullman (Lone Starr), Mel Brooks (el sabio Yogurt), Daphne Zuniga (Princesa Vespa) y George Wyner (Coronel Sandurz). Además, Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan se suman a la comedia galáctica, estableciendo el choque generacional entre el reparto original y las nuevas figuras, según detalla el comunicado oficial de Amazon MGM.

Hace 37 años, Spaceballs parodió con éxito a los titanes del cine de ciencia ficción. Su sátira, dirigida y coescrita por Mel Brooks, se convirtió en fenómeno de culto, especialmente en países como España, donde recibió el título de La loca historia de las galaxias, conservando el humor absurdo que caracterizó todo el proyecto. Ahora, el equipo detrás de esta secuela busca replicar esa fórmula para una nueva era. El lanzamiento está previsto para 2027 y el estudio mantiene bajo estricto secreto tanto el título completo como la sinopsis, publicando en tono irónico que “la trama consistirá en lo que ocurre en la historia”, de acuerdo con la nota remitida por la propia compañía.

A los mandos de la dirección estará Josh Greenbaum, director detrás de Barb and Star Go to Vista Del Mar, trabajando con un guion escrito por Josh Gad, Benji Samit y Dan Hernandez. Gad, quien también actúa, figura como protagonista de una generación de cómicos que reverencia la obra de Brooks. “La combinación de equipo técnico veterano y jóvenes talentos garantiza que la sátira no perderá frescura”, mencionó Amazon MGM en su anuncio. El tipo de humor prometido sigue el canon de Brooks. En la promoción, Amazon MGM recurrió a la “meta-comedia” que distingue a la película, describiendo el proyecto con el guiño de ser un “no-precuela, no-reboot, pero sí secuela-partedos con elementos de reinicio y expansión de franquicia”. Aunque los detalles del argumento se mantienen en secreto, se espera que la cinta satirice de nuevo las sagas Star Wars, Star Trek y Alien, igual que hizo el film de 1987 —hito del humor absurdo y la cultura pop.

Rick Moranis posa con su icónico casco de Casco Oscuro

El retorno de Rick Moranis

Según Amazon MGM, el regreso de Rick Moranis es el verdadero roto del círculo: el actor —reconocido en todo el mundo gracias a Los Cazafantasmas, La tienda de los horrores y Cariño, he encogido a los niños— se apartó totalmente de la interpretación en 1997, tras la muerte de su esposa Ann Belsky. Moranis dedicó sus años siguientes a la familia, limitando su carrera a voces en proyectos animados. Solo en 2020 se planteó un regreso con una nueva secuela de “Cariño, he encogido a los niños”, abortada por la pandemia de COVID, y hasta ahora no había vuelto al rodaje presencial.

Mel Brooks, quien cumplió 99 años este verano, asume la producción después de una vida ligada al género cómico. Creador de El jovencito Frankenstein, Sillas de montar calientes y Los productores, Brooks refrenda con esta secuela el compromiso con su estilo y legado, acompañando a un elenco que ha marcado el cine de humor intergaláctico. “Adaptar la comedia satírica a una nueva generación es un reto apasionante”, deslizó el comunicado de Imagine Entertainment, sumándose al clima de anticipación.

El hermetismo sobre la trama y hasta el nombre completo despierta la expectación de los fanáticos. Convirtiéndose en uno de los retornos más mendigados por la cultura pop, el regreso de Spaceballs —o La loca historia de las galaxias— apunta a marcar una nueva página dentro de la comedia y la parodia cinematográfica, con el récord histórico de ver a Moranis y Brooks de nuevo bajo el mismo techo creativo.