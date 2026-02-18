Daniel Radcliffe cree que el nuevo Harry Potter será aún mejor que él: “Yo aprendía sobre la marcha”

El actor Daniel Radcliffe le mandó una carta al nuevo encargado de dar vida a Harry Potter, y no tardó en obtener respuesta

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica, manifestó su convicción de que Dominic McLaughlin, el actor elegido para encarnar al joven mago en la próxima serie de HBO, aportará una versión aún mejor del personaje.

Durante una entrevista en un segmento de YouTube de ScreenRant, Radcliffe fue consultado sobre la adaptación televisiva que planea narrar la historia de los libros de J.K. Rowling a lo largo de ocho temporadas. Radcliffe respondió con generosidad que espera que McLaughlin supere su propio trabajo en el papel icónico. “Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo”, afirmó. El actor británico reflexionó sobre su propio proceso en la saga: “Aprendí mientras lo hacía. Ahora, al mirar atrás, veo mi trabajo con mucha más amabilidad, y me resulta menos vergonzoso con los años. Pero estuve aprendiendo a actuar durante mucho tiempo en Potter”.

Con estas palabras, Radcliffe evidenció una actitud de apertura hacia la transición generacional que implica la llegada de nuevos intérpretes a la franquicia. Más allá de su predicción sobre el futuro de la franquicia, Radcliffe dirigió un mensaje explícito tanto al público como a la prensa: pidió que no se insista en comparar a los actores originales con quienes asumen ahora los papeles principales. El actor señaló que, tras el anuncio del elenco para la nueva adaptación, observó una oleada de comentarios sobre la necesidad de “cuidar” a los nuevos jóvenes protagonistas.

Imágenes de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. (Warner Bros)

Nada de fantasmas

Radcliffe puntualizó: “Si de verdad la gente quiere hacer eso, una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre mí ni a Rupert [Grint] sobre esto todo el tiempo”. Con esta declaración, Radcliffe expresó su deseo de que los antiguos miembros del elenco no se conviertan en “fantasmas espectrales” en la vida de los nuevos actores. “Me gustaría que simplemente los dejen hacer lo suyo. Porque esto va a ser algo nuevo”. Rupert Grint, quien encarnó a Ron Weasley en la saga original, fue mencionado por Radcliffe como otro de los actores recurrentemente consultados sobre el futuro de la franquicia, ilustrando así la presión mediática que recae sobre los involucrados.

La nueva serie, anunciada por HBO, tiene como objetivo adaptar las siete novelas de J.K. Rowling en un formato de ocho temporadas. Este enfoque busca profundizar en los detalles y personajes que, según algunos seguidores, no recibieron desarrollo suficiente en las películas. La elección de Dominic McLaughlin como Harry Potter representa un relevo generacional y creativo, al igual que la renovación completa del elenco. La serie prevé explorar arcos narrativos con mayor fidelidad al material literario, lo que supone una oportunidad para reinterpretar el universo creado por Rowling desde una perspectiva televisiva. La autora, J.K. Rowling, se mantiene como figura central en la producción, garantizando el vínculo entre la obra original y su nueva versión audiovisual.

Lejos de limitarse a su pasado como el niño mago, Daniel Radcliffe continúa diversificando su carrera. Actualmente, promociona la comedia deportiva The Fall and Rise of Reggie Dinkins en NBC, donde interpreta a un cineasta desacreditado que busca reivindicarse a través de un documental. Este nuevo proyecto confirma el interés del actor en explorar géneros y formatos distintos al de su etapa en la franquicia de Harry Potter, mostrando su desarrollo profesional y su adaptación a nuevas tendencias en la industria audiovisual.