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Un hombre gana en una rifa un Picasso por 100 euros: todos los beneficios irán para la investigación del Alzheimer

El sorteo, celebrado en París, ha vendido más de 120.000 boletos, recaudando más de 12 millones de euros

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La organización de '1 Picasso por 100 euros' le comunica al francés Ari Hodara que ha ganado un Picasso
La organización de '1 Picasso por 100 euros' le comunica al francés Ari Hodara que ha ganado un Picasso

Un hombre de 59 años ha comprado un auténtico cuadro de Pablo Picasso valorado en un millón de euros por solo 100. El hombre, Ari Hodara, ingeniero comercial, lo consiguió este martes tras participar en la tercera edición de la iniciativa solidaria “1 Picasso por 100 euros” en París, una rifa que en esta ocasión ha tenido como objetivo recaudar fondos para la investigación del alzhéimer, la principal causa de dependencia entre los adultos mayores, que afecta a 35 millones de personas en todo el mundo.

El sorteo se celebró en la sede parisina de la casa de subastas Christie’s y fue retransmitido en directo a todo el mundo. En total, se vendieron 120.000 boletos, lo que permitió recaudar cerca de 12 millones de euros que irán destinado a proyectos científicos impulsados por la Fondation Recherche Alzheimer en n Francia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

La obra con la que ha sido premiado este ingenerio es Tête de femme (1941), un gouache sobre papel en el que el artista malagueño retrata a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar. La pieza, cedida por la Opera Gallery, constituye uno de los ejemplos más reconocibles del estilo del pintor en esa etapa.

Tête de femme (1941), obra de Pablo Picasso
Tête de femme (1941), obra de Pablo Picasso

“Acaba de ganar el cuadro que vale un millón ayudando a la investigación contra el Alzheimer”, le anunciaron al teléfono mientras se retransmitía en directo a través de YouTube. “¿Cómo puedo comprobar que no es una broma? No oigo lo que dice", preguntó el ganador. En la llamada, Hodara explicó que es un gran fan del arte y de Pablo Picasso. “Me apasiona la pintura, así que era algo que me venía bien”.

Fue el fin de semana pasado cuando se enteró de la subasta, motivo por el que no dudó en comprar su participación." Un día vi algo en un restaurante, parecía que hablaban de “100 € por un Picasso”. Creo que lo estaban retransmitiendo en BFM o algo así. Se me quedó en la cabeza", dijo. Aunque todavía debe decidir si conservará la obra, la venderá o la dejará en depósito, avanzó que su intención inicial es disfrutarla: “Al menos al principio, me la voy a quedar”.

Una iniciativa contra el alzheimer

La iniciativa benéfica 1 Picasso por 100 euros, impulsada por la productora Péri Cochin, ha regresado en su tercera edición consolidada como un modelo singular de colaboración entre arte y filantropía. El proyecto, que permite optar a una obra original de Pablo Picasso por el precio de un boleto, busca demostrar cómo el patrimonio cultural puede convertirse en una herramienta de impacto social a escala global.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Desde su creación, la rifa ha ido ampliando su alcance internacional. En su primera edición, en 2013, los 4,8 millones de euros recaudados de la obra El hombre con chistera (1914) se destinaron a la preservación de la ciudad de Tiro, en Líbano, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mediante la construcción de una aldea artesanal que revitalizó oficios tradicionales. La segunda, celebrada en 2020 en plena pandemia, movilizó un total de 5,1 millones de euros con el fin de rehabilitar más de 100 pozos e instalaciones sanitarias en escuelas y pueblos de Camerún, Madagascar y Marruecos.El ganador se llevó a casa Naturaleza muerta.

En esta ocasión, el objetivo ha sido apoyar la investigación sobre el alzhéimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que constituye una de las principales causas de dependencia en la población mayor. Tras el sorteo, la Fondation Recherche Alzheimer impulsará nuevos proyectos reforzando así el vínculo entre cultura, ciencia y solidaridad.

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