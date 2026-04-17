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Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 17 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

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Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado uno de los activos más seguros, el oro es elegido con frecuencia por particulares y empresarios que buscan hacer frente a la inflación. En tiempos de incertidumbre global, es común que los inversores busquen estabilidad trasladando su dinero a metales preciosos o al dólar.

En este 2025, el oro ha alcanzado máximos históricos, alentado por la disminución de la inflación en Estados Unidos y por la inestabilidad global provocada por conflictos en Medio Oriente.

Una de las formas más populares de acceder a este mercado es mediante la compra de oro físico, como monedas o lingotes. Por ello, es clave estar informado sobre su cotización, la cual fluctúa constantemente.

A continuación, detallamos el precio del oro en España correspondiente al viernes 17 de abril.

Los últimos movimiento en el precio del oro

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 130,78 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 130,14 € y el máximo de 131,19 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 130780 €.

Por qué es un activo de refugio

Invertir en metales preciosos se presenta como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, debido a que su valor tiende a ser menos volátil en comparación con otros activos. Es posible adquirir oro tanto de forma presencial como en línea, siempre a través de entidades certificadas.

Según Business Insider, el oro conserva un valor intrínseco que representa el coste de vida general y, habitualmente, su precio evoluciona de manera inversa al mercado bursátil. Por ello, en periodos de crisis económicas, su valor tiende a incrementarse.

Este metal destaca por su durabilidad y no puede ser pirateado ni eliminado. Actualmente, las formas más comunes de invertir en oro son la compra física y la inversión en valores respaldados en oro, como fondos, acciones o futuros.

El oro físico se comercializa principalmente en forma de lingotes o monedas acuñadas, los cuales pueden variar en tamaño pero siempre incluyen un sello que certifica su pureza, origen y peso.

Los movimientos del metal en 2025

Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

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