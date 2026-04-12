Esta película de menos de una hora y media acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en 90 países: Stephen King la recomienda y las críticas la destrozan

Imágenes de 'Embestida', la película que triunfa en Netflix. (Netflix)

Que los gustos de la crítica de cine y el público no tienen por qué coincidir es algo que ya se sabía (basta con ver el arrollador éxito de Super Mario Galaxy, pese a sus malas reseñas). Sin embargo, Netflix parece haber llevado este fenómeno incluso más allá con la arrolladora llegada a la plataforma de Embestida (Thrash), película convertida en la más vista del fin de semana tras colocarse en el número uno del top en más de 90 países.

La película, dirigida por Tommy Wirkola, arranca con la llegada de un huracán a un pueblo costero, donde, debido a esta catástrofe, se experimenta una repentina subida del nivel del mar. Sin embargo, aquí no se acaban los peligros: además de la amenaza de acabar ahogado, los habitantes deben afrontar la presencia de varios tiburones hambrientos que nadan ahora libremente por las calles.

Con esta premisa, el nuevo éxito de Netflix de 85 minutos de duración emplea la fórmula de la sharksploitation (títulos de serie B que se aprovechan del éxito que tuvo en su día Tiburón, el clásico de Steven Spielberg) y logra uno de los mejores estrenos del año en la plataforma. Eso, también a pesar de la poca valoración que ha obtenido (tanto para críticos como para espectadores) en plataformas especializadas como IMDb, Rotten Tomatoes o Filmaffinity.

Tráiler de 'Embestida', la nueva película de tiburones de Netflix. (Netflix)

“Mami tiene que pelearse con unos putos tiburones”

Pero no todo han sido palos para Embestida. La película de Netflix también ha recibido alguna que otra zanahoria, sobre todo en redes sociales, donde además de recibir los elogios de muchos usuarios, también lo ha hecho de personalidades tan respetadas del mundo de la cultura como Stephen King. El maestro de las novelas de terror, de quien se conoce afición a todo tipo de producciones audiovisuales, ha dado a conocer la película a través de sus redes sociales, asegurando que tiene una de las “mejores frases del año” hasta la fecha: “Mami tiene que pelearse con unos putos tiburones”. Unas palabras que no han tardado en volverse virales.

Además, algunos defensores de la película han señalado el buen trabajo del elenco para lograr transmitir la intensidad dramática de una historia que aprovecha tanto el temor que nos producen estos animales como los igualmente temidos efectos del cambio climático. Dicho reparto está encabezado por nombres como el de Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Whitney Peak (El retorno de las brujas 2), o el del dos veces nominado a un Oscar Djimon Hounsou (Diamante de sangre y Gladiator).

Imágenes de 'Embestida'. (Netflix)

Todos ellos figuran en una experiencia que busca ser directa y mantener la tensión en una sucesión de escenas de acción donde la supervivencia resulta cada vez más difícil. La película, producida por Sony Pictures, decidió venderse a Netflix tras considerar que no lograría buenos datos en taquilla. Ahora, con este masivo recibimiento en la plataforma, se demuestra una vez más cómo la llegada del streaming ha provocado que títulos quizá no demasiado atractivos para la gran pantalla sí tengan una gran acogida en otros soportes.