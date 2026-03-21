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La reflexión de Almodóvar sobre el amor: “Tiene una duración específica, pero se puede transformar en muchas cosas positivas”

El director habla, a raíz de su nueva película ‘Amarga navidad’, de cómo el paso del tiempo va cambiando todos los vínculos

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El amor en la filmografía
El amor en la filmografía de Almodóvar. (Europa Press)

A lo largo de su carrera, Pedro Almodóvar ha convertido el amor y el deseo en elementos centrales de sus películas. Desde el nombre de la productora hasta el camino lógico de muchas de sus narrativas. El director manchego ha explorado estas emociones en todas sus formas, mostrando tanto la euforia de la pasión como la tranquilidad de los sentimientos maduros.

Hoy, con 76 años, Almodóvar reflexiona con perspectiva sobre cómo el paso del tiempo transforma el deseo y el significado del amor. Sus palabras, recogidas en una entrevista reciente con Harper’s Bazaar, ofrecen una visión íntima y honesta sobre esas emociones que, según él, nunca desaparecen del todo, aunque sí cambian de forma.

El cineasta, a partir de su nueva película Amarga Navidad, recuerda que el deseo ha sido una constante en su filmografía, pero reconoce que la pasión no siempre es eterna. “Es difícil pensar que el deseo y la pasión no desaparezcan con el tiempo”, explicó a Harper’s Bazaar. “Tienen una duración específica. Pero esa pasión puede transformarse en muchas cosas positivas”.

El deseo en la vida y las películas de Almodóvar

En los años 80, cuando España recuperaba su libertad, el director retrataba el erotismo como una fiesta, tal como lo hizo en Laberinto de pasiones. Allí, un joven Antonio Banderas encarnó ese impulso con la frescura propia de la época. “En los 80, nadie representaba el deseo como Antonio”, recordó el propio director en el documental Pedro x Javis.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Con el paso de los años, su mirada sobre el deseo fue cambiando. En La ley del deseo, la pasión deja de ser solo placer para mostrar también su lado oscuro: la obsesión, los celos y el dolor emocional. Más adelante, en Átame!, la pasión se mezcla con la adicción y la necesidad de controlar. En Hable con ella, el deseo se vuelve más sutil, tomando formas más complejas y silenciosas.

Almodóvar reconoce que estas historias reflejan su propia evolución interna y una forma de mirar la vida y las relaciones. En la entrevista con Harper’s Bazaar, el director confiesa: “Me inspiran mucho más el dolor y las dificultades que la felicidad y el bienestar. El amor es un lugar necesario, y al menos una vez en la vida, hay que experimentar ese amor apasionado que te hace perder la cabeza”. Esta sinceridad se percibe en sus personajes, que a menudo se debaten entre la intensidad de la pasión y la búsqueda de algo que pueda extenderse en el tiempo.

La transformación del deseo con el paso del tiempo

A los 76 años, Almodóvar ofrece una visión serena y madura sobre cómo cambian el amor y el deseo con la edad. Para él, la pasión no se extingue, sino que evoluciona. “Puede convertirse en la compañera de tu vida, la persona con la que lo compartes todo, la que más te ayudará”, explica.

Las cosas que aporta el
Las cosas que aporta el amor cuando ya no hay pasión. (Europa Press)

Esta perspectiva más calmada se refleja en su última película, Amarga Navidad. Aquí, el director aborda el deseo desde el silencio y la complicidad, mostrando parejas donde la pasión inicial ha dado paso a nuevas formas de entendimiento. Almodóvar señala que le pareció “muy original” escribir sobre una pareja en la que el deseo ha disminuido, pero donde siguen existiendo otras formas de vínculo y apoyo mutuo.

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