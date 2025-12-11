España Cultura

Sorpresa en el reparto de ‘Los juegos del hambre: El amanecer de la cosecha’: Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence volverán a sus icónicos papeles

Los dos actores volverán a sus papeles como Peeta Mellark y Katniss Everdeen en esta entrega ambientada 24 años antes de su historia

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson fueron los grandes rostros de 'Los juegos del hambre'

Los fans de Los juegos del hambre tienen motivos de sobra para estar contentos. El entusiasmo por el retorno de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson a la franquicia de Los juegos del hambre fue confirmado oficialmente, una noticia que ha generado gran expectación en el universo de Panem. Ambos actores retomarán sus emblemáticos papeles en la próxima precuela que prepara Lionsgate, titulada El amanecer de la cosecha, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre de 2026, una fecha ya registrada con anticipación por los seguidores de la saga.

Aunque la trama de la nueva producción se sitúa 24 años antes de los hechos narrados en la serie original, la presencia de Katniss Everdeen y Peeta Mellark adultos, encarnados por Lawrence y Hutcherson, queda cimentada en una secuencia específica tomada del libro homónimo de Suzanne Collins. En ella, ambos personajes escuchan el relato de Haymitch Abernathy sobre su participación en los emblemáticos Juegos del Hambre, un hecho que conecta los distintos tiempos narrativos de la saga y ofrece una perspectiva inédita a los fanáticos.

El amanecer de la cosecha inicia la mañana del sorteo que determina a los tributos del Quincuagésimo Juego del Hambre, conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. El argumento sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado ahora por Joseph Zada, un adolescente astuto de 16 años de Distrito 12, cuya vida da un giro inesperado cuando es seleccionado como tributo. Según los detalles oficiales, esta edición presenta una variante fatal: el doble de participantes que en los juegos habituales, con un total de 48 menores enviados a la arena, lo que intensifica la violencia y la dimensión trágica del evento.

'Los juegos del hambre: Amanecer
'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lions Gate Films)

Contentos de volver

En paralelo al anuncio del reparto, los nombres de Lawrence y Hutcherson han continuado en la conversación mediática. Josh Hutcherson, consultado en agosto por Brit + Co sobre su posible participación, declaró: “Eso sería genial. No sé nada de ese mundo ahora mismo. Los juegos del hambre es asombrosa, la he amado durante muchos años y la amaré por siempre”. La noticia de su confirmación llega pocos días después de su éxito personal con la secuela de Five Nights at Freddy’s, que recaudó 64 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Por su parte, Jennifer Lawrence acaba de recibir su séptima nominación a los Globos de Oro por Die My Love, producción de Mubi, consolidando su vigencia en la industria.

Lionsgate, el estudio detrás de la franquicia, prefirió guardar silencio ante las consultas sobre los rumores y las filtraciones del reparto, una táctica habitual en sus campañas de lanzamiento. Mientras tanto, otros indicadores comerciales muestran la magnitud del fenómeno: el primer tráiler de El amanecer de la cosecha registró 109 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, la segunda marca más alta en la historia del estudio, sólo superada por el tráiler de Michael. Este dato, según Deadline, respalda el auge de interés generado por la nueva entrega.

A nivel editorial, El amanecer de la cosecha también se consolidó como un fenómeno. La novela vendió más de 1,5 millones de ejemplares en su primera semana a nivel mundial, con 1,2 millones solo en Estados Unidos. Estas cifras duplicaron las ventas iniciales de Balada de pájaros cantores y serpientes y triplicaron las de Sinsajo, una muestra del atractivo constante de la franquicia literaria.

La producción de la película estará a cargo de Nina Jacobson y Brad Simpson (Color Force), con Cameron MacConomy como productor ejecutivo. El guion, adaptado por el oscarizado Billy Ray, será dirigido por Francis Lawrence, responsable de cuatro de las cinco entregas anteriores, cuya dirección ha guiado a la saga hacia una recaudación acumulada superior a 3.400 millones de dólares en taquilla global.

