El día que se descubrió el misterio de la muerte del autor de ‘El Principito’: los restos del avión que pilotaba Saint-Exupéry encontrados tras 60 años

Antoine de Saint-Exupéry, además de escritor, era un experto en aviación

Hace 22 años el Ministerio de Cultura de Francia y el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (DRASSM) confirmaron un descubrimiento insólito: que los restos de un caza Lightning P38 hallados en aguas del Mediterráneo pertenecían al aparato en el que viajaba Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.

El aparato había desaparecido el 31 de julio de 1944, sesenta años antes y durante décadas se había intentado averiguar su paradero. El hallazgo se produjo cerca de la isla de Riou, en la costa de Marsella, en el mismo lugar donde en 1998 ya apareció una pulsera con el nombre del piloto y escritor.

La pieza del avión fue identificada gracias a una inscripción con el número “2734-L”, correspondiente al número de serie de la aeronave de Saint-Exupéry, según la tabla de la US Air Force. El autor de El Principito realizó su última misión partiendo de Córcega, con destino a Grenoble, en el marco de una operación de reconocimiento para preparar el desembarco aliado en Provenza, cuando desapareció del radar poco después del mediodía.

Un misterio sin resolver durante 60 años

Saint-Exupéry desapareció mientras pilotaba un Lightning P38 como comandante de las Fuerzas Armadas Libres de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El 31 de julio de 1944 despegó de Córcega, en una misión destinada a recabar información para facilitar el desembarco aliado en el sur de Francia. Según destacaron los responsables del DRASSM, la recuperación de la pieza ha sido fruto del trabajo de un submarinista profesional, Luc Vanrell, que localizó los restos en mayo de 2000, aunque la extracción y confirmación de los mismos no pudieron realizarse hasta octubre de 2003.

Antoine de Saint-Exupéry

La identificación definitiva de la pieza fue posible tras aplicar técnicas de limpieza una vez extraída del mar, lo que permitió leer la inscripción numérica ligada a la matrícula militar de la aeronave. El hallazgo se produjo en la misma zona donde en 1998 un pescador encontró una pulsera grabada con el sobrenombre de Saint-Ex, el nombre de pila de su esposa, Consuelo, y el nombre del editor neoyorquino de la primera edición de El Principito. Sin embargo, la autenticidad de la joya no pudo ser confirmada de modo concluyente.

El descubrimiento de los restos reactivó el interés por el enigma que rodea la desaparición de Saint-Exupéry. Según explicó Patrick Granjean, conservador jefe de patrimonio del DRASSM, “el avión de Saint-Ex se hundió en los alrededores de Riou. No sabemos por qué. Y no lo sabremos probablemente jamás”. El hallazgo de partes del aparato ha permitido avanzar en la reconstrucción de los hechos pero no ha resuelto definitivamente las causas del siniestro.

Un piloto ‘antibelicista’

Saint-Exupéry se involucró activamente en la Segunda Guerra Mundial: participó en la misión de Arras en 1940 y, tras pasar un tiempo en Nueva York, donde manifestó su rechazo a la guerra (“La guerra no es una aventura. Es una enfermedad como el tifus”), regresó en 1943 a Europa para retomar su papel como piloto pese a ser considerado “demasiado mayor para pilotar”. A partir de entonces, llevó a cabo varias operaciones, culminando en la misión del 31 de julio de 1944, de la que no regresó.

La historia detrás de una obra que reflejó el dolor de su autor y un tiempo convulso

Además de El Principito, traducido a 118 idiomas y uno de los libros más vendidos del mundo (tras La Biblia y El Capital de Karl Marx) con más de ocho millones de ejemplares comercializados, Saint-Exupéry escribió obras como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, Piloto de guerra o Correo del Sur. Su faceta literaria ha quedado inseparablemente unida a su trayectoria como aviador y al misterio de su desaparición.