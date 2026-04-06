La película basada en un relato de Stephen King que no es de terror y puedes ver en Prime Video: una fábula de ciencia ficción apocalíptica con mucho baile

Trailer La vida de Chuck

El nombre de Stephen King suele asociarse de manera automática al terror. Sin embargo, no todas sus historias lo son. El autor de It, Carrie o El resplandor escribió en 2020 La sangre manda, un libro de cuatro relatos “sobre las fuerzas ocultas que nos acechan”. Uno de estos cuentos se tituló La vida de Chuck, que en 2024 se llevó a la gran pantalla -en España llegó a los cines en octubre del año pasado- de la mano del cineasta Mike Flanagan con Tom Hiddleston (Loki) como protagonista.

El relato, al igual que la cinta, cuenta la historia de Charles Krantz (Hiddleston), pero casi como Benjamin Button, empezando por el final. Dividida en tres actos presentados de atrás hacia delante, la película arranca con un mundo al borde del colapso en el que un profesor de instituto (Chiwetel Ejiofor) intenta recuperar algo de fe, aunque especialmente el contacto con su pareja (Karen Gillan). Entre tanto caos, la radio, los carteles y marquesinas que siguen en pie no paran de rendir homenaje a un tal Charles Krantz ‘Chuck’ (Tom Hiddleston), un hombre de 39 años al que ninguno parece conocer. Poco a poco la película irá desgranando quién es Chuck y por qué la humanidad debería rendirle homenaje.

En medio de esta cinta apocalíptica sobre el sentido de la vida no falta ni el romance ni tampoco el baile. Durante cinco minutos y medio, Hiddleston y Annalise Basso comparten una escena propia de un musical que, en palabras de Flanagan, es “la joya de la corona de la película”, según declaró a Entertainment Weekly.

"La vida de Chuck" (Neon)

La película fue recibida con entusiasmo gracias a su originalidad y a su forma de romper con las estructuras habituales del cine comercial en Hollywood. En 2024 se hizo con el premio a Mejor película según el público en el Festival de Toronto (TIFF), festival que acostumbra a señalar títulos que más tarde ganan protagonismo en la carrera hacia los Oscar.

A menudo se trata de producciones de corte independiente, como ocurrió con American Fiction, protagonizada por Jeffrey Wright, que acabaría llevándose el premio a mejor guion adaptado, o previamente con Los Fabelman, una de las obras más personales de Steven Spielberg. Sin embargo, finalmente no fue así y no obtuvo ni una sola nominación en los Oscar. En España se estrenó el pasado 17 de octubre y, desde el 4 de abril, está disponible en Prime Video.

Stephen King en la pantalla

En realidad, la vida de Chuck no es la primera adaptación que Flanagan hace del escritor. El cineasta ya adaptó El juego de Gerald o Doctor sueño, y ahora prepara una nueva serie en torno a Carrie.

Imagen de 'La vida de Chuck'

En los últimos años, la industria ha redoblado su interés por adaptar sus obras. Sin ir más lejos, hace unos meses llegaba a HBO Max La larga marcha, adaptación literaria de la novela que King escribió en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman, un alias que utilizó para comprobar si sus historias funcionaban más allá de su nombre. La historia plantea una distopía en la que un grupo de jóvenes compite en una marcha interminable hasta que solo uno queda en pie.

Pero no es el único ejemplo reciente. También se han estrenado nuevas versiones de The Running Man, dirigida por Edgar Wright, o la serie Bienvenidos a Derry, concebida como precuela del universo de It. A esto se suman proyectos como The Monkey, del cineasta Osgood Perkins, y adaptaciones recientes como Doctor Sueño, también dirigida por Mike Flanagan, que continúan ampliando un catálogo prácticamente inagotable.