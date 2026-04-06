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Betty Boop, el icono popular que encarnó el feminismo de los años 30, esconde detrás una historia de poder: juicios, robo de imagen y una posterior censura

Aunque sus primeras apariciones han pasado a dominio público en 2026, su marca y su imagen siguen protegidas y bajo control del estudio original

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Todo el mundo ha oído su nombre y visto su imagen alguna vez. Betty Boop no ha sido un personaje con mucho material de fondo, pero su imagen de chica sexual e inocente ha terminado cobrando vida propia, copando centenares de productos de merchandising hasta llegar a Broadway en formato de musical, convirtiéndose en uno de los personajes de dibujos animados más conocidos y populares del mundo. Entremedias ha sobrevivido a batallas legales, a la censura y a un sistema que moldeó su identidad según los límites de cada época.

La primera aparición de este personaje de dibujos animados se remonta al corto de 1930 Dizzy Dishes, producido por el estudio del dibujante Max Fleischer como parte de la serie Talkartoons, nacido en la productora Paramount en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Este corto de enredos de apenas seis minutos ambientado en un restaurante se caracterizaba por que sus protagonistas eran animales con atributos humanos. Entre ellos aparecía la figura de una cantante de jazz mitad mujer, mitad caniche, con un cuerpo curvilíneo y una mirada coqueta, ojos grandes, una cabeza desproporcionada y una voz aguda e infantil. Esa era Betty Boop.

Betty Boop y el jazz
Crédito: captura de video @Alberico Licciardi

El origen del personaje es complejo. Mientras Fleischer aseguró que quería una caricatura de la cantante estadounidense Helen Kane, otros le han atribuido sus atributos físicos a la actriz Clara Bow. Sin embargo, tras el éxito del personaje, la artista decidió demandar al animador y a su estudio por lo que consideraba un robo de identidad.

Betty Boop, un icono de rebeldía

En la demanda, según apunta The New York Times, Kane alegó que el estilo “baby vamp” del personaje de Betty Boop, incluyendo la frase “boop-oop-a-doop”, era una imitación ilícita suya, además de coger rasgos de su aspecto físico para inspirarse en el personaje. Como respuesta, Fleischer señaló que la cantante Esther Lee Jones, conocida como Baby Esther, ya había utilizado frases similares antes que Kane. El juez terminó desestimando el caso. “Ella pertenece a la era del jazz, y todos los animadores vivían en Manhattan, así que estuvo influenciada por esa cultura”, dijo Fleischer en declaraciones recogidas por el citado medio.

Así, Boop encarnaba a una chica “flapper”, símbolo de una nueva mujer que emergía en los años veinte caracterizada por desafiar las normas sociales de la época, por ejemplo, al llevar faldas hasta la rodilla, fumar, escuchar jazz o beber alcohol.

Sin embargo, el punto de inflexión del personaje llegó con la implantación del Código Hays, como se denominó al Código de Producción Cinematográfica que introdujo estrictas normas de censura en el cine estadounidense desde 1934 hasta 1968. Así, la figura de Betty Boop se volvió mucho más recatada: se le tapó el escote con camisas y se le hicieron más largas sus faldas. Nueve años después de tener su aparición por primera vez, en 1939 fue el fin de los cortos.

Betty Boop y el jazz
Crédito: captura de video @Alberico Licciardi

Sin embargo, ese no fue el final del personaje. Lejos de desaparecer, Betty Boop encontró una segunda vida fuera de la pantalla. Su imagen se convirtió en un fenómeno global gracias al merchandising: camisetas, tazas, muñecas o colaboraciones con firmas de moda han mantenido viva su figura durante décadas, incluso sin nuevas producciones que la respaldaran.

Desde el 1 de enero de 2026, las primeras apariciones de Betty Boop han pasado a ser de dominio público según la legislación estadounidense de derechos de autor. Sin embargo, el control sobre el personaje dista de ser total. Fleischer Studios mantiene los derechos de marca sobre el nombre y la imagen de Betty Boop, una protección que, a diferencia del copyright, puede prolongarse indefinidamente siempre que siga en uso. Por su parte, Paramount Pictures conserva los derechos de autor de las versiones más recientes del personaje.

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