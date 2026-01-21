España Cultura

El genio de la animación que desafió a Disney y cayó en el olvido tras hacer grandes a leyendas como Popeye o Superman

Junto a su hermano fue uno de los grandes pioneros y competidores de Walt Disney, pero una serie de casualidades y malas decisiones han enterrado en gran medida su legado

Guardar
Dave Fleischer realizó algunos de
Dave Fleischer realizó algunos de sus mejores trabajos con personajes míticos como Popeye, Betty Boop o Superman

Cuando se habla de la “edad de oro” de la animación estadounidense, el relato dominante es claro y aparentemente indiscutible: Walt Disney como padre fundador, Blancanieves como hito fundacional, y una sucesión de clásicos que definieron el lenguaje del cine animado. En ese relato, los hermanos Max y Dave Fleischer aparecen, si acaso, como nota al pie: pioneros técnicos, creadores de Betty Boop o Popeye, pero no como autores de un legado comparable. Sin embargo, basta ver con atención obras como Los viajes de Gulliver (1939) o Mr. Bug Goes to Town (1941) para que surja una pregunta incómoda: si la animación de los Fleischer era igual de buena —y en algunos aspectos más audaz—, ¿por qué no pasaron a la historia como clásicos al nivel de Disney?

La respuesta no está en la calidad del dibujo ni en la fluidez del movimiento, sino en una compleja combinación de estética, contexto histórico, modelo industrial y, sobre todo, visión cultural. Disney y Fleischer no competían solo en el mercado; competían en una concepción radicalmente distinta del medio. Disney entendía la animación como un camino hacia la respetabilidad artística: cuentos tradicionales, emociones universales, mundos coherentes y moralmente claros. Su objetivo era demostrar que la animación podía ser “cine de verdad”, apto para todos los públicos, especialmente para la familia.

Los Fleischer, en cambio, venían de otro lugar. Su animación nace del vaudeville, del jazz, del cabaret, de la cultura urbana de Nueva York y de una sensibilidad modernista profundamente ligada al caos de la vida contemporánea. Sus cortos no buscan tranquilizar al espectador, sino estimularlo, sorprenderlo, incluso incomodarlo. Los cuerpos se deforman, los fondos se mueven, los objetos cobran vida sin explicación. El mundo Fleischer no es un refugio: es un escenario eléctrico e imprevisible. Esa diferencia estética es crucial para entender por qué Disney envejeció como “clásico” y Fleischer como “rareza”.

Los hermanos Fleischer junto a
Los hermanos Fleischer junto a Walt Disney

Adelantados a su tiempo y a sus competidores

Paradójicamente, muchas de las innovaciones que permitieron a Disney brillar fueron desarrolladas primero por los Fleischer. El rotoscopio, inventado por Max Fleischer, permitió un realismo de movimiento sin precedentes. Los fondos tridimensionales y la integración de acción real y animación eran campos donde los Fleischer experimentaban sin descanso. En términos puramente técnicos, Gulliver’s Travels no tiene nada que envidiar a Blancanieves: los movimientos humanos son fluidos, el uso de la escala es ambicioso y la animación de masas es notable.

Pero Disney no solo innovó: estandarizó. Creó un estilo reconocible, replicable, enseñable. Construyó una gramática emocional clara que podía repetirse película tras película. Los Fleischer, por el contrario, apostaron por la experimentación constante. Cada corto parecía explorar un camino distinto. Eso los hace fascinantes como artistas, pero débiles a la hora de crear un “canon” fácilmente asimilable por el público y la crítica.

Los largometrajes fueron el punto de inflexión —y también el talón de Aquiles— del estudio Fleischer. Los viajes de Gulliver se estrenó en 1939, apenas dos años después de Blancanieves, y fue comparada inevitablemente con ella. El problema no fue la animación, sino la identidad: la película mezcla personajes humanos rotoscopiados con figuras caricaturescas, generando una tensión estilística que Disney ya había resuelto con mayor cohesión narrativa. Mientras tanto, en el formato cortometraje hizo algunos de los primeros y mejores trabajos de Superman, que ayudaron a moldear la imagen que nos ha llegado y algunas de sus grandes historias y villanos.

Mr. Bug Goes to Town sufrió un destino aún más cruel. Estrenada en diciembre de 1941, quedó sepultada por el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El público, el mercado y la prensa tenían otras prioridades. La película fracasó en taquilla no por falta de mérito, sino por puro contexto histórico. Disney, con mayor respaldo financiero y una estructura industrial más sólida, pudo sobrevivir a fracasos temporales. Los Fleischer no.

Imagen de 'Popeye conoce a
Imagen de 'Popeye conoce a Sinbad el marino', uno de los trabajos más celebrados de Fleischer

La importancia de escribir la historia

A diferencia del imperio cuidadosamente centralizado de Disney, Fleischer Studios estaba marcado por tensiones internas, especialmente entre Max y Dave Fleischer. Dependían fuertemente de Paramount, tenían menos control sobre la distribución y carecían de una visión empresarial a largo plazo que protegiera su legado. Cuando el estudio colapsó, no quedó una maquinaria que defendiera su importancia histórica, restaurara sus películas o las reintrodujera a nuevas generaciones. Disney, en cambio, se convirtió en su propio historiador. Reestrenos, televisión, merchandising, parques temáticos y material educativo reforzaron durante décadas la idea de que sus películas no eran solo productos culturales, sino patrimonio universal.

Hay una diferencia más profunda que explica todo lo anterior: Disney trabaja con el mito; Fleischer con la modernidad. El mito es atemporal. Puede verse una y otra vez sin perder eficacia, porque apela a arquetipos estables. La modernidad, en cambio, está ligada a su momento histórico. Los cortos Fleischer están impregnados del espíritu de los años 20 y 30: el jazz, la ansiedad urbana, la liberación sexual, el humor oscuro. Eso los hace extraordinariamente vivos, pero también más difíciles de “neutralizar” como clásicos familiares. Lo que durante décadas fue visto como un defecto —lo extraño, lo grotesco, lo adulto— hoy es precisamente lo que hace que muchos animadores contemporáneos redescubran a los Fleischer como sorprendentemente actuales.

Decir que los Fleischer “no pasaron a la historia” no es del todo justo: más bien, fueron desplazados por un relato que favorecía el orden frente al caos. Disney ganó la batalla cultural porque su visión era más fácil de vender, preservar y enseñar. Fleischer perdió esa batalla, pero ganó otra: la de la experimentación, la libertad y la energía pura. Hoy, en una era donde la animación vuelve a explorar lo híbrido, lo adulto y lo experimental, la obra de los Fleischer ya no parece una nota al pie, sino una línea alternativa de evolución que fue interrumpida demasiado pronto. Quizá no hayan pasado a la historia como los clásicos de Disney, pero su su importancia y legado en la animación son para la eternidad.

Temas Relacionados

Cine de animaciónDisneyPopeyeBetty BoopSupermanCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Confucio, filósofo chino, sobre la felicidad: “El sabio encuentra alegría en el agua; el virtuoso encuentra alegría en la montaña”

Las palabras de uno de los pensadores más conocidos de Oriente encierran una metáfora sobre cómo el equilibrio entre la fluidez y la constancia pueden ayudarnos a alcanzar un mayor bienestar

Confucio, filósofo chino, sobre la

El cantante español que ha superado a Rosalía como el artista con más discos vendidos

La catalana llevaba nueve semanas consecutivas con ‘LUX’ como el álbum más vendido en España, pero una de las grandes sorpresas musicales de 2025 ha logrado superarla

El cantante español que ha

¿Es Netflix un videoclub de superproducciones que en realidad son subproductos?: La última película de Matt Damon y Ben Affleck apunta a eso

Se ha estrenado en la plataforma ‘El botín’, un thriller que tiene poco que ofrecer a parte de reunir a los intérpretes casi 30 años después de ‘El indomable Will Hunting’

¿Es Netflix un videoclub de

Pintadas contra Filmin en sus oficinas por el polémico documental sobre las manifestaciones del ‘Procés’: “Colaboracionistas con la represión española”

La plataforma publicó un comunicado oficial asegurando que, pese a ser conscientes de “la herida abierta” que suponen los acontecimientos de las manifestaciones de Barcelona en 2019, no censuran ninguna película “por su orientación ideológica”

Pintadas contra Filmin en sus

Agatha Christie, más viva que nunca 50 años después de su muerte: por primera vez se podrá ver íntegra la mítica serie sobre el detective Poirot

La plataforma Filmin regala a los fans de la gran dama del crimen las 13 temporadas de esta ficción mítica en versión ‘remasterizada’

Agatha Christie, más viva que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco