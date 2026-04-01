El hombre de más de 70 años que ‘autoeditó’ su primera novela y se convirtió en un fenómeno editorial: “una gran sorpresa” para The New York Times

Allen Levi y su primera novela, convertida en un éxito editorial 'The de Golden' (Grijalbo)

Cuando Allen Levi, músico de larga trayectoria y escritor debutante, decidió dar forma a su primera novela, su intención inicial consistía únicamente en “probar si tenía el músculo” necesario para componer una obra de ficción extensa, tal como ha relatado él mismo a diversos medios estadounidenses.

Tras concluir el manuscrito, pensó en relegarlo a un cajón, hasta que un grupo de amigos le convenció para ‘autopublicarlo’. La novela surgida de ese reto, Theo of Golden, acabó por convertirse en un insólito fenómeno literario, definido como “la sorpresa del año” para The New York Times: en 2023 vendió 3.000 copias, cifra que se disparó hasta las 25.000 en 2024, y actualmente supera ya los 300.000 ejemplares vendidos. El ascenso se ha visto refrendado por la adquisición de los derechos editoriales, lo que ha potenciado aún más su trayectoria.

La trama de Theo de Golden, que ahora publica Grijalbo, se centra en la llegada a la ciudad de Golden, en Georgia, de un octogenario solitario, Theo, que adquiere los 92 retratos que decoran la pared de una cafetería local con la intención de devolverlos a sus retratados. El personaje, descrito como “un joven viejo con vigor” (incapaz de considerarse un “reliquia” o “débil”, y tan ágil que disfruta subiendo los tres pisos de su edificio) va entretejiendo una red de relaciones en la ciudad mediante la entrega de los retratos. En cada encuentro, Theo envía primero una carta manuscrita en la que se define como “un inofensivo anciano, viudo, padre, un león sin dientes con intenciones inocentes”.

Una vez entregado el dibujo a cada destinatario, comparte con ellos su impresión personal y les asegura que son “capaces de santidad”. Esta cadena de ‘bestowals’ genera una ola de simpatía y gratitud entre los habitantes de Golden, entre quienes figuran personajes como Tony, veterano de Vietnam y librero; Ellen, una mujer sin hogar con una enfermedad mental indeterminada; Simone, estudiante de música; o Kendrick, conserje universitario cuya hija permanece ingresada tras sufrir un accidente en el que falleció su madre.

'Theo de Golden', de Allen Levi (Grijalbo)

En paralelo, Theo despliega una generosidad casi secreta que incluye procurar un tratamiento médico mejor para la hija de Kendrick, localizar a la hija de Ellen, facilitar que los padres de Simone asistan a su recital y gestionar regalos de Navidad inesperados. Solo hacia el final de la novela se desvelan las razones detrás de estas acciones y de la misteriosa fortuna de Theo.

A diferencia de otras obras que abordan la mediación de los mayores en la vida cotidiana, como Martes con mi viejo profesor, la novela de Levi se caracteriza por poseer una estructura narrativa potente y un marcado tono alegórico. El propio autor ha explicado que pretendía huir de un enfoque ingenuo y excesivamente ‘sentimentalista’, un propósito que se refleja en la presencia de un giro argumental final especialmente duro, sobre el que recibe preguntas habituales en los actos de promoción.

Cómo fue el proceso de ‘autopromoción’

No obstante, el relato apuesta por un mensaje perdurable que enfatiza la bondad, los encuentros fortuitos y las pequeñas acciones carentes de tecnología y mediación digital. Así, el público inicial del libro se concentró en el sur de los Estados Unidos y creció a través de Facebook, una red que es usada por personas mayores y que crea comunidad lectora.

El proceso de autopromoción, instrumentado por la sobrina del autor, Aron Ritchie, se basó en identificar contactos de diferentes etapas de la vida de Levi y llegar a clubes de lectura y grupos afines por medios directos. Su recorrido por colegios, eventos para jóvenes y asociaciones culminó con su implicación personal en encuentros con pequeños grupos de lectores.

Allen Levi firmando ejemplares

La progresión de ventas fue sorprendentemente orgánica, sin apenas inversión en publicidad ni una presencia relevante en redes sociales distintas de Facebook. La posterior publicación tradicional de la novela vino acompañada de una irrupción en listas como la del The New York Times, donde ha figurado durante 15 semanas.

Con respecto a los referentes literarios y el tono general de la novela, el propio Levi cita habitualmente a Wendell Berry o David Brooks, aunque su estilo y ambientación evocan la obra de escritores como Paulo Coelho, Matt Haig o Mitch Albom, por el carácter luminoso y simbólico de su propuesta narrativa. De hecho, la abundancia de guiños a la belleza del arte, la música y la literatura (con menciones a Edward Albee, Eudora Welty, Pablo Casals, Aaron Copland o Antonin Dvorak) constituye un rasgo central en la atmósfera de la obra.

Sustrato espiritual de la obra

A pesar de haber rechazado ofertas de editoriales cristianas, Allen Levi no esconde el sustrato espiritual de Theo de Golden. El desenlace incorpora una ceremonia fúnebre cristiana plasmada íntegramente durante varias páginas, y el propio Levi ha explicado que su objetivo era que los lectores “experimentaran el amor de Dios y vieran la imagen de Dios en sí mismos, por eso los retratos”. Aun así, sostiene que la obra puede conmover a lectores ajenos a dicha perspectiva por su apelación universal a la bondad.

El ejercicio de la compasión ocupa un lugar central. Así lo demuestra la historia de Kendrick, quien, tras el accidente sufrido por su hija, opta por el perdón hacia el responsable, un inmigrante guatemalteco sin antecedentes penales que causó el siniestro al quedarse dormido al volante mientras intentaba regresar con su propia hija enferma de cáncer.

El mensaje concreto del libro se recoge en palabras de la abuela de Kendrick: “Si tienes que elegir entre justicia y misericordia, elige siempre el camino de la misericordia. Si te equivocas, que sea por misericordia... y recuerda que el ojo de Dios ve”. Este enfoque, refuerza la pulsión de cristianismo basado en las obras y no en las oraciones que impregna la narrativa, un planteamiento alejado de la actual hegemonía evangélica conservadora.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

El estilo de Levi ha suscitado también comentarios relativos a su carácter anticuado o poco sutil. Algunas críticas han subrayado tanto la “insistencia didáctica” de la obra como el empleo de recursos narrativos que evocan la tradición sentimental del siglo XIX, con paralelismos como el de Little Eva de La cabaña del tío Tom.

Este énfasis deliberado en la bondad y la generosidad, que según Levi desafía los códigos imperantes de la industria, ha resultado, no obstante, un potente motor de ventas y recomendación. Atraídos por ese mensaje y el carácter “puro” del proceso de publicación, muchos lectores continúan recomendando el libro y ampliando su éxito internacional. Allen Levi ha comenzado a trabajar en una secuela centrada en Ellen, uno de los personajes más singulares de la novela, enfrentándose ahora a la presión de cumplir unas expectativas muy superiores y a la dificultad de lidiar con una nueva tragedia narrativa.