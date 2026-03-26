Se cumplen 50 años de ‘Carrie’: un icono del cine de terror que ahora se ‘reinventa’ con una nueva serie creada por un experto en Stephen King

Sissy Spacek descompuesta en distintos fotogramas de 'Carrie', de Brian De Palma, el clásico que cumple 50 años y que se ha convertido en un icono de la cultura popular

En 2024 se cumplieron 50 años de la publicación de Carrie, la primera novela de Stephen King. Ahora se cumplen 50 años de la adaptación cinematográfica que llevó a cabo Brian de Palma solo dos años después de que irrumpiera en el panorama literario esta obra que ha quedado incrustada en el imaginario popular contemporáneo.

De hecho, el personaje central del libro, Carrie White, sigue generando análisis e interpretaciones, tanto en la literatura como en el audiovisual. El motivo central de su vigencia radica en cómo la novela, publicada en 1974, revolucionó la narrativa del terror al abordar el acoso escolar y familiar desde una perspectiva ajena al victimismo tradicional, otorgando a la protagonista una capacidad inédita para devolver el golpe.

Esta perspectiva y su impacto han convertido a Carrie en un referente dentro del género y, a día de hoy, el personaje continúa inspirando nuevas adaptaciones como la próxima serie dirigida por Mike Flanagan, que está preparando para Amazon MGM Studios.

La novela Carrie se publicó en el año 1974 y se convirtió en el primer gran éxito de Stephen King. Desde entonces, la obra ha mantenido una posición destacada tanto en la cultura popular como en el género de terror, en parte por el modo en que vincula el poder mental y la revancha frente al abuso. La historia original narra cómo, tras años sufriendo el tormento de sus compañeras y la represión materna, una joven marginada descubre en su ‘telequinesis’ una vía de respuesta ante la opresión, estableciendo así uno de los relatos de venganza más reconocibles de la literatura y el cine modernos.

Cómo surgió la novela ‘Carrie’

Las circunstancias que rodearon el nacimiento de la novela han sido relatadas por el propio King en sus memorias Mientras escribo. El autor, por entonces un joven que ejercía de profesor, había desechado las primeras páginas del libro hasta que su mujer, Tabitha King, recuperó el manuscrito y se ofreció a ayudarle a plasmar la perspectiva femenina que implicaba el relato. Este gesto no solo permitió romper el tabú de la adolescencia femenina en la ficción, sino también el de la asociación de la menstruación y la sangre a la debilidad: en Carrie, ese elemento pasa a simbolizar poder y resistencia, y se vincula al empoderamiento femenino en la actualidad.

'Carrie', de Stephen King (DeBolsillo)

El éxito de la novela desembocó rápidamente en versiones audiovisuales, siendo la película de De Palma la que consolidó a Sissy Spacek como icono de la adolescencia maldita.

Nuevas adaptaciones del clásico de Brian de Palma

En 2013, se hizo un ‘remake’ de esta obra maestra por parte de Kimberly Peirce (responsable de la oscarizada Boys Don’t Cry), que pasó prácticamente desapercibida, y que estaba interpretada por Chloë Grace Moretz junto a Julianne Moore. A pesar de que trasladaba la trama al contexto actual, con temas como el ciberacoso, la película no fue especialmente bien recibida.

Sin embargo, el legado de Carrie continúa renovándose, y la próxima ‘reinterpretación’ televisiva se encuentra en fase de ‘postproducción’. Se trata, como hemos dicho, de una serie bajo la dirección de Mike Flanagan, un auténtico experto en adaptar a Stephen King. Su primera experiencia fue con El juego de Gerald (2017), a la que le seguiría Doctor Sueño (2019) y, recientemente, La vida de Chuck (2024).

Tráiler de 'Doctor Sueño' adaptación de Mike Flanagan de la novela de Stephen King

Ahora, el creador se encargará de actualizar la narrativa original para un formato episódico. Todavía no se sabe demasiado acerca del proyecto, solo que Carrie White estará interpretada por la joven Summer H. Howell (que ya debutó siendo una niña en La maldición de Chucky) y que su madre será Samantha Sloyan (actriz fetiche del director desde Hush).

La trascendencia de Carrie ha penetrado distintos ámbitos culturales y generaciones, una influencia reflejada tanto en la literatura como en el cine de terror. La obra de King no solo introdujo el acoso escolar y familiar en el centro del relato fantástico, sino que legitimó la justicia simbólica a través del poder femenino y el imaginario de la sangre.

Sissy Spacek en el clásico de terror 'Carrie'

Este enfoque ha continuado inspirando a nuevas voces tras el rastro de la primera versión cinematográfica y su estética. Directoras actuales como Julia Ducournau han reconocido en el personaje de Carrie una fuente de recursos y enfoques para la representación de la adolescencia desafiante, manteniendo a la icónica protagonista vigente en la memoria colectiva.