España Cultura

Se cumplen 50 años de ‘Carrie’: un icono del cine de terror que ahora se ‘reinventa’ con una nueva serie creada por un experto en Stephen King

La mítica película de Brian de Palma, que se estrenó solo dos años después de la publicación del libro, sigue teniendo vigencia en la actualidad

Guardar
Sissy Spacek descompuesta en distintos fotogramas de 'Carrie', de Brian De Palma, el clásico que cumple 50 años y que se ha convertido en un icono de la cultura popular
Sissy Spacek descompuesta en distintos fotogramas de 'Carrie', de Brian De Palma, el clásico que cumple 50 años y que se ha convertido en un icono de la cultura popular

En 2024 se cumplieron 50 años de la publicación de Carrie, la primera novela de Stephen King. Ahora se cumplen 50 años de la adaptación cinematográfica que llevó a cabo Brian de Palma solo dos años después de que irrumpiera en el panorama literario esta obra que ha quedado incrustada en el imaginario popular contemporáneo.

De hecho, el personaje central del libro, Carrie White, sigue generando análisis e interpretaciones, tanto en la literatura como en el audiovisual. El motivo central de su vigencia radica en cómo la novela, publicada en 1974, revolucionó la narrativa del terror al abordar el acoso escolar y familiar desde una perspectiva ajena al victimismo tradicional, otorgando a la protagonista una capacidad inédita para devolver el golpe.

Esta perspectiva y su impacto han convertido a Carrie en un referente dentro del género y, a día de hoy, el personaje continúa inspirando nuevas adaptaciones como la próxima serie dirigida por Mike Flanagan, que está preparando para Amazon MGM Studios.

La novela Carrie se publicó en el año 1974 y se convirtió en el primer gran éxito de Stephen King. Desde entonces, la obra ha mantenido una posición destacada tanto en la cultura popular como en el género de terror, en parte por el modo en que vincula el poder mental y la revancha frente al abuso. La historia original narra cómo, tras años sufriendo el tormento de sus compañeras y la represión materna, una joven marginada descubre en su ‘telequinesis’ una vía de respuesta ante la opresión, estableciendo así uno de los relatos de venganza más reconocibles de la literatura y el cine modernos.

Cómo surgió la novela ‘Carrie’

Las circunstancias que rodearon el nacimiento de la novela han sido relatadas por el propio King en sus memorias Mientras escribo. El autor, por entonces un joven que ejercía de profesor, había desechado las primeras páginas del libro hasta que su mujer, Tabitha King, recuperó el manuscrito y se ofreció a ayudarle a plasmar la perspectiva femenina que implicaba el relato. Este gesto no solo permitió romper el tabú de la adolescencia femenina en la ficción, sino también el de la asociación de la menstruación y la sangre a la debilidad: en Carrie, ese elemento pasa a simbolizar poder y resistencia, y se vincula al empoderamiento femenino en la actualidad.

Stephen King
'Carrie', de Stephen King (DeBolsillo)

El éxito de la novela desembocó rápidamente en versiones audiovisuales, siendo la película de De Palma la que consolidó a Sissy Spacek como icono de la adolescencia maldita.

Nuevas adaptaciones del clásico de Brian de Palma

En 2013, se hizo un ‘remake’ de esta obra maestra por parte de Kimberly Peirce (responsable de la oscarizada Boys Don’t Cry), que pasó prácticamente desapercibida, y que estaba interpretada por Chloë Grace Moretz junto a Julianne Moore. A pesar de que trasladaba la trama al contexto actual, con temas como el ciberacoso, la película no fue especialmente bien recibida.

Sin embargo, el legado de Carrie continúa renovándose, y la próxima ‘reinterpretación’ televisiva se encuentra en fase de ‘postproducción’. Se trata, como hemos dicho, de una serie bajo la dirección de Mike Flanagan, un auténtico experto en adaptar a Stephen King. Su primera experiencia fue con El juego de Gerald (2017), a la que le seguiría Doctor Sueño (2019) y, recientemente, La vida de Chuck (2024).

Tráiler de 'Doctor Sueño' adaptación de Mike Flanagan de la novela de Stephen King

Ahora, el creador se encargará de actualizar la narrativa original para un formato episódico. Todavía no se sabe demasiado acerca del proyecto, solo que Carrie White estará interpretada por la joven Summer H. Howell (que ya debutó siendo una niña en La maldición de Chucky) y que su madre será Samantha Sloyan (actriz fetiche del director desde Hush).

La trascendencia de Carrie ha penetrado distintos ámbitos culturales y generaciones, una influencia reflejada tanto en la literatura como en el cine de terror. La obra de King no solo introdujo el acoso escolar y familiar en el centro del relato fantástico, sino que legitimó la justicia simbólica a través del poder femenino y el imaginario de la sangre.

Sissy Spacek en el clásico de terror 'Carrie'
Sissy Spacek en el clásico de terror 'Carrie'

Este enfoque ha continuado inspirando a nuevas voces tras el rastro de la primera versión cinematográfica y su estética. Directoras actuales como Julia Ducournau han reconocido en el personaje de Carrie una fuente de recursos y enfoques para la representación de la adolescencia desafiante, manteniendo a la icónica protagonista vigente en la memoria colectiva.

Temas Relacionados

Stephen KingMike FlanaganBrian de PalmaSissy SpacekCineCine de TerrorCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ginebras se hacen una intervención a sí mismas en su nuevo disco": “No nos ha dado tiempo a cogerle manía a ‘La típica canción’, cuando la cantas en directo vuelve a cobrar sentido”

La banda presenta ‘Donde nada es para tanto’, un tercer álbum en el que dejan atrás una parte de su identidad para embarcarse en una nueva etapa

Ginebras se hacen una intervención a sí mismas en su nuevo disco": “No nos ha dado tiempo a cogerle manía a ‘La típica canción’, cuando la cantas en directo vuelve a cobrar sentido”

Llega a plataformas la película que aborda el fenómeno de las familias de alquiler en Japón: una tragicomedia sobre la soledad protagonizada por Brendan Fraser

La Asociación de Críticos Norteamericanos la calificó como una de las diez mejores películas del 2025

Llega a plataformas la película que aborda el fenómeno de las familias de alquiler en Japón: una tragicomedia sobre la soledad protagonizada por Brendan Fraser

Un crimen, lujo y muchos secretos: la película basada en un clásico de Agatha Christie que tienes que ver en Prime Video

La cinta de 2022 se basa en la novela publicada en 1937, considerada aún hoy una de las obras más celebradas del género

Un crimen, lujo y muchos secretos: la película basada en un clásico de Agatha Christie que tienes que ver en Prime Video

Bailarina en un club de striptease y clave en la trama de Zendaya: así es el personaje de Rosalía en la tercera temporada de ‘Euphoria’

La cantante catalana dará vida a Magick en la serie de HBO Max, que tras cuatro años de parón vuelve el próximo 12 de abril

Bailarina en un club de striptease y clave en la trama de Zendaya: así es el personaje de Rosalía en la tercera temporada de ‘Euphoria’

Reabre al público uno de los jardines más bonitos y desconocidos de Madrid con una exposición de esculturas de hasta cinco metros

Thomas Houseago, artista británico de reputación internacional, mostrará por primera vez sus obras en España en este espacio del barrio de Salamanca

Reabre al público uno de los jardines más bonitos y desconocidos de Madrid con una exposición de esculturas de hasta cinco metros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

ECONOMÍA

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

La economía española mejora y no lo notamos: el paro se reduce a la mitad en una década, pero la baja productividad lastra el crecimiento

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

DEPORTES

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy