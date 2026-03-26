Cinco películas que hacen reflexionar sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

La aparición en televisión de la joven barcelonesa Noelia Castillo, de 25 años, que este jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia, ha dado vía libre a cuestionar su decisión de morir dignamente, que ampara la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España, que entró en vigor el 25 de junio de 2021. Así, tras más de dos años de lucha judicial que han durado hasta el mismo día de su muerte, por fin será acatada su decisión.

El proceso para solicitar la eutanasia es largo. Según la citada ley, el paciente debe presentar dos solicitudes por escrito, separadas por al menos quince días. A partir de ahí, intervienen varios profesionales: el médico responsable, que informa y acompaña durante todo el proceso; un segundo médico independiente, que revisa el caso; y, finalmente, una Comisión de Garantía y Evaluación formada por sanitarios y juristas. En total, al menos dos médicos y un órgano externo verifican que se cumplen todos los requisitos antes de autorizar la prestación, que solo puede realizarse tras el consentimiento final del paciente.

Más allá del ámbito legal y sanitario, la eutanasia ha sido también una cuestión profundamente abordada por la cultura y el cine, que en las últimas décadas ha servido como espejo de estos dilemas éticos. Estas son cinco películas que nos hicieron reflexionar sobre el derecho a morir dignamente.

‘Mar adentro’ (2004), de Alejandro Amenábar

Javier Bardem y Belén Rueda en una escena de 'Mar adentro', de Amenábar

Inspirada en la historia real del marinero gallego Ramón Sampedro, que en 1968 se quedó tetrapléjico tras un accidente, la película marcó un antes y un después en el debate sobre la eutanasia en España. Interpretado por Javier Bardem, sigue la batalla jurídica de Sampedro, que para entonces, en 1993, el suicidio asistido estaba penalizado.

Dirigida por Alejandro Amenábar y coprotagonizada por Belén Rueda y Lola Dueña, la cinta consiguió 14 premios Goya y el Óscar a la Mejor Película Extranjera.

‘La habitación de al lado’ (2024), de Pedro Almodóvar

Basada en la novela Cuál es tu tormento, de Sigrid Nunez, la película aborda la muerte desde la intimidad. La cinta sigue a Martha (Tilda Swinton), una enferma de cáncer que quiere poner fin a su vida. Para ello, le pide ayuda a su amiga Ingrid, a quien no ha visto en varios años, interpretada por Julianne Moore, para que la acompañe en sus últimos días.

“En España tenemos una ley sobre la eutanasia. Debería ser posible en todo el mundo. Debería estar regulada y el médico debería poder ayudar a su paciente”, dijo Almodóvar en el Festival de Venecia en 2024, donde tuvo lugar el estreno de la cinta. “Esta película está a favor de la eutanasia”, continuó.

‘Yo antes de ti’ (2016), de Thea Sharrock

Sam Caflin y Emilia Clarke en 'Yo antes de ti'.

Adaptación del superventas de Jojo Moyes, la historia sigue a Will Traynor, un joven interpretado por Sam Caflin que queda tetrapléjico tras un accidente y decide recurrir al suicidio asistido en Suiza. La relación que establece con su cuidadora, interpretada por Emilia Clarke, introduce el conflicto emocional: ¿puede el amor cambiar una decisión así?

‘Amour’ (2012), de Michael Haneke

Amour (2012).

Palma de Oro en Cannes y Oscar a mejor película internacional, Amour aborda el final de la vida desde la intimidad más cruda. Una pareja de ancianos ve cómo la enfermedad de ella avanza de forma irreversible, deteriorando su autonomía y su dignidad. Michael Haneke plantea una decisión límite desde el amor y el cuidado, en una historia que incomoda precisamente por su realismo y su falta de concesiones.

‘Million Dollar Baby’ (2004), de Clint Eastwood

El mismo año que en España se estrenaba Mar adentro, también lo hacía Million Dollar Baby. Tras un accidente que la deja tetrapléjica, la boxeadora Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank, pide a su entrenador Frankie, Clint Eastwood, quien también es el director, que la ayude a morir. La historia desplaza el foco del derecho a la muerte hacia el conflicto moral de quien debe decidir si accede o no a esa petición: ¿hasta dónde llega la compasión?

En 2005, consiguió alzarse con el premio a Mejor pelícua en los Oscars, así como el de Mejor director para Eastwood, Mejor actriz para Swank y Mejor actor de reparto para Morgan Freeman.