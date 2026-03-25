El Chojín celebra 25 años de carrera con su mejor disco: “El rap es un mundo muy hostil. La primera vez que subes a un escenario, o eres muy bueno o eres un mierda”

Entrevista con El Chojín por la publicación de su nuevo álbum, ‘Balance’.

Hace más de un cuarto de siglo, Domingo Antonio Edjang Moreno, artísticamente conocido como El Chojin, publicó su primer disco en solitario. Desde entonces, este rapero nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid) no ha dejado pasar dos años sin un nuevo disco, una rutina que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del género, pero que también, a la larga, ha acabado por convertirse en una rutina. “Ha habido momentos en los que no era emocionante sacar un disco”, reconoce en una entrevista con Infobae. “No quiere decir que no me gustara, pero dejó de ser especial”.

Sin embargo, algo ha cambiado en BALANCE, el nuevo y monumental álbum de 27 canciones que el artista está lanzando en partes durante este mes de marzo. “Este disco ha sido la excusa para volver a sentirme como al principio. Quería recuperar esas ansias, esos nervios, y por eso me metí en un proyecto tan grande y diferente”. No esconde que ha sido un proceso largo y duro, pero se muestra satisfecho. “Ha merecido la pena totalmente, y además mi gente tiene muchas ganas de escucharlo: lo entienden como algo especial y por ahí hemos cumplido”.

Además, el propio nombre de BALANCE indica el momento vital en el que llega el disco de El Chojin. “Estoy haciendo balance de toda una carrera, pero, por otro lado, también hago referencia a algo que llevo buscando toda la vida: una solución a la lucha entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer, lo que está bien y lo que está mal, lo que te apetece y lo que no te apetece”. Varias décadas de carrera, donde ha conocido el éxito, pero también el lado más duro y realista de la música, son más que suficientes para concluir: “El equilibrio es la zanahoria que te hace avanzar, pero no existe realmente”.

El Chojin presenta su nuevo album 'Balance' celebrando sus 25 años de carrera. (Alejandro Higuera López/Infobae)

“La vida es como es, no como nos gustaría”

“Entre los tropiezos y el avance, p’alante”, empieza diciendo El Chojin en la primera canción del disco. Con esa fuerza es con la que él y el resto de pioneros del rap en España provocaron un auténtico terremoto en la industria musical. No contaban con el glamour de las estrellas del pop, pero contaban con algo más: “A nosotros siempre se nos ha acusado de tener un ego muy grande, pero era inevitable que lo tuviéramos: nosotros nos vendemos a nosotros mismos, de modo que si te aplauden, te están aplaudiendo a ti, no a un personaje”.

Para él, lo más importante en alguien que rapea es la sinceridad; luego va el estilo. “Muchas veces la gente confunde el rap con poder vivir de la música y no es así. Para mí, el éxito en el rap es ser capaz de haber encontrado un lugar en el que te sientes cómodo”, reflexiona. El rapero es alguien que tiene algo que contar, y que ha encontrado en el beat y en los versos la mejor forma de hacerlo. “No hay ningún rapero que haya funcionado que no sea fácil de reconocer de primeras. La personalidad es la que va a hacer que enganches. Hay gente que no tiene personalidad, y hay gente que sí y aun así no tiene la suerte de poder llegar a la gente. La vida es como es, no como nos gustaría”.

Tampoco lo es para quienes consiguen llegar a lo más alto. Basta con escuchar a El Chojin en otro tema de BALANCE, Estamos Fatal: “Si eres normal, es porque algo habrás hecho mal en mi clan; puedes ver que estamos fatal, no hay un solo rapero sin temas de salud mental, aquí nadie está cuerdo”. Preguntado por los momentos más duros de su carrera, el músico habla del contraste entre las cifras y las ambiciones, de los contratos con trampa firmados por falta de experiencia, de todo lo que uno sacrifica a nivel personal. “Pero si tuviera la oportunidad de volver a empezar, volvería a pasar por los mismos problemas si eso me garantizara llegar a donde estoy”.

El Chojin presenta su nuevo album 'Balance' celebrando sus 25 años de carrera. (Alejandro Higuera López/Infobae)

“Con este disco he aprendido algo que debería aprender antes”

BALANCE es, pues, la celebración de toda la pasión que El Chojin siente por el rap. “A nivel artístico, es lo mejor que he hecho”, asegura. “Nunca he trabajado con tanta gente tan buena, ni he tenido la capacidad que tengo ahora de comunicar”. Con esto último, se refiere al entrenamiento al que cada día se somete para mejorar. “Si no estoy entrenando el cuerpo, estoy entrenando la cabeza”, cuenta. “No quiero permitir creer que no merezco lo que la gente me da: tengo que estar seguro de que lo que le ofrezco a la gente es lo mejor que tengo. Si no, me siento un impostor”.

Más de 30 artistas de 12 países diferentes participan en el álbum, lo que resulta en una mezcla de géneros musicales (desde el rap clásico al afrobeat o el pop) y temáticas. “Cuadrarlo todo ha sido un bendito problema”, reconoce El Chojin. “Con este disco he aprendido, y debería haberlo aprendido antes, el enorme valor de la gente que trabaja en producción. Los artistas llegamos y lo tenemos todo hecho: llegas al hotel y está reservado, llegas a la sala y en el camerino ya está lo que vas a comer y beber. Pero todo se tiene que hacer, y en este caso he tenido que hacer yo gran parte de la producción porque quería trabajar de artista a artista”.

El resultado, “mejor incluso de lo que esperaba”, según él mismo, es un viaje por distintos estados de ánimo. De la autoexigencia y las ambiciones del rapero se transita a las relaciones personales; de ahí, a un bloque de puro rap que da paso, finalmente, a una parte con canciones de temática más social. “No hay tanto mensaje social como lo habría habido de haber escrito el disco ahora. Han ocurrido muchas cosas en los últimos dieciocho meses que se han quedado fuera. Pero bueno, tendré que hacerme otro”, ríe.

El Chojin presenta su nuevo album 'Balance' celebrando sus 25 años de carrera. (Alejandro Higuera López/Infobae)

“El rap es un mundo muy hostil”

La exigencia para producir Balance ha sido máxima, pero lo cierto es que El Chojin parece haber siempre trabajado en esos términos. “Tengo un montón de problemas en mi cabeza por el grado de exigencia”, admite. “Además, es absurdo, porque la meta es inalcanzable. Me convenzo a mí mismo de que la gente espera algo grande de mí, así me obligo a no decepcionarlos intentando darles eso que, en realidad, nadie me ha pedido, pero yo quiero convencerme de que sí”. El rapero también reconoce que este tipo de cuestiones le han quitado el sueño muchas veces: “Me hace tener problemas de ansiedad con los que, bueno, convivo de la mejor manera posible”.

Eso sí, su obsesión con darlo todo no quiere decir que luego tema las críticas. “Me pueden doler, pero si sé que vienen desde un buen punto, sé que me van a servir para, por lo menos, poner atención en algo en lo que a lo mejor no me había fijado”. Al margen de eso, lo cierto es que tanto él como el resto de raperos están acostumbrados al hate. “El rap es un mundo muy hostil: la primera vez que subes al escenario, el público te mira mal mientras mueve la cabeza, y o eres muy bueno o eres un mierda. Cuando tienes catorce, quince años y tienes que lidiar con eso... uf, duele muchísimo más”.

Por eso, a pesar de las redes y de la agresividad creciente del mundo que nos rodea, se siente protegido: “No hay nada que me puedan decir que no me hayan dicho montones de veces”. Una coraza que no implica (y Balance es una prueba de ello) que no se muestre vulnerable. “Nunca me he mostrado como una persona perfecta y sin problemas. Creo que lo que más gusta de mis letras tiene que ver con eso, con mostrar una persona compleja, con sus luces y sus sombras. Creo que el rap es muy bueno porque refleja lo que hay en la sociedad: a medida que esta va cambiando, vamos encontrando raperos con distintas sensibilidades que reflejan lo que ocurre en ese momento. El rap funcionó, funciona y seguirá funcionando por eso”.