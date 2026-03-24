La secuela de ‘La asistenta’ ya tiene su primer fichaje para acompañar a Sydney Sweeney: “Es una figura icónica”

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La asistenta' (Diamond Films)

La secuela de La asistenta ya tiene su primer fichaje confirmado. La esperada continuación del thriller basado en la novela de Freida McFadden sumará una nueva figura femenina al elenco, quien compartirá protagonismo con Sydney Sweeney en esta nueva entrega. Se trata de Kirsten Dunst, quien se incorpora oficialmente al reparto de La asistenta: El secreto. El anuncio, reportado por Deadline, consolida a Dunst como la gran novedad de la franquicia, que en 2025 recaudó cerca de 400 millones de dólares en taquilla internacional. La historia, que sigue a Millie —interpretada por Sweeney—, explora el regreso de la protagonista a un entorno doméstico cargado de misterio y secretos.

En la nueva película, Millie (Sweeney) acepta un trabajo como encargada de una casa donde no puede ver nunca a la mujer para la que trabaja. A medida que se adentra en las reglas del lugar, descubre una puerta cerrada que esconde una verdad mucho más oscura que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Según la sinopsis, el argumento intensifica la tensión y el suspenso característicos de la saga. La dirección de La asistenta: El secreto estará nuevamente a cargo de Paul Feig, quien regresa tras el éxito de la primera entrega. El guion es obra de Rebecca Sonnenshine, responsable de adaptar la novela original para la pantalla. En el reparto, también regresa Michele Morrone como Enzo, el jardinero, mientras que Amanda Seyfried y Brandon Sklenar no participarán en esta secuela, pues la trama se centra en una nueva familia.

Kirsten Dunst formará parte de 'La asistenta 2'

“Es una figura icónica”

La presidenta del grupo cinematográfico de Lionsgate, Erin Westerman, destacó el valor de sumar a Dunst: “Es un privilegio llevar la siguiente etapa de La asistenta a la pantalla con Kirsten Dunst. Es una figura icónica. Su carrera demuestra una amplitud y valentía extraordinarias. Frente a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece”. La producción de la secuela contará con Todd Lieberman de Hidden Pictures, Paul Feig y Laura Fischer a través de Pretty Dangerous Pictures, y Sydney Sweeney desde su propio sello Fifty-Fifty Films. Carly Elter supervisa nuevamente el proyecto para Hidden Pictures, acompañada como productores ejecutivos por Alex Young y Kaylee McGregor. Por parte de Lionsgate, Chelsea Kujawa y Maria Ascanio están a cargo de la supervisión.

La trama sitúa a Millie en un nuevo empleo, donde deberá obedecer reglas estrictas y convivir con la intriga de una empleadora a la que nunca puede ver. La tensión aumenta al descubrir una puerta permanentemente cerrada, detrás de la cual se ocultan secretos capaces de poner en peligro su vida y su pasado. Este giro argumental promete renovar la intensidad del primer filme y ofrece un escenario ideal para el despliegue de las dos protagonistas. La llegada de Dunst añade un elemento de expectativa sobre la relación y el conflicto entre los personajes principales.

El fichaje de Dunst para La asistenta: El secreto se suma a una etapa activa en su carrera. La actriz formará parte de Una película de Minecraft 2, que se estrenará en junio del próximo año, y también será protagonista en la próxima película de Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down. Dunst, nominada al Oscar por “The Power of the Dog”, participó recientemente en Roofman: un ladrón en el tejado junto a Channing Tatum y en Civil War de Alex Garland. Su incorporación a la franquicia de La asistenta refuerza su presencia en producciones de alto impacto.