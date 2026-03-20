Kirsten Dunst cumple su deseo y se convierte en el primer fichaje de ‘Minecraft 2′

Kirsten Dunst en la alfombra roja de los últimos Oscar. REUTERS/Daniel Cole

Kirsten Dunst ha cumplido su deseo y se ha convertido en el primer fichaje confirmado para la esperada secuela de Minecraft, una producción de Warner Bros. y Legendary que llegará a los cines el 23 de julio de 2027. La noticia marca un giro curioso para la actriz, quien el verano pasado expresó en tono de broma su interés por sumarse a la franquicia debido a la afición de sus hijos por la película original y, según sus propias palabras, por la posibilidad de obtener un ingreso seguro. “Quizá pueda hacer una película en la que no pierda dinero”, bromeó entonces Dunst para Town & Country.

El anuncio oficial confirma ahora el fichaje de Dunst en la secuela de una de las películas más exitosas del último año. Según informó Warner Bros., los detalles sobre el argumento y el papel que desempeñará la actriz “permanecen profundamente ocultos en la mina”. El secretismo en torno al personaje de Dunst ha generado expectativas tanto entre seguidores de la saga como en la industria, dada la magnitud del proyecto y el reconocimiento de la actriz.

La primera entrega, titulada Una película de Minecraft, fue protagonizada por Jack Black y Jason Momoa y se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la taquilla en la primavera de 2025. El filme, dirigido a un público familiar con una calificación PG, logró un estreno récord con 163 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y ha acumulado hasta la fecha 424 millones en ese país, acercándose a la barrera de 1.000 millones de dólares a nivel global. El reparto de la película incluye también a Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge, quienes volverán a aparecer en la secuela.

Una película de Minecraft (Créditos Warner Bros.)

La vuelta del reparto original

El interés de Kirsten Dunst por participar en la saga no era un secreto. En una entrevista reciente, la actriz había manifestado su entusiasmo por sumarse a un proyecto que entusiasma a su familia y que le permitiría explorar un registro diferente al de sus trabajos habituales. Este fichaje, ahora confirmado, representa la materialización de ese deseo y convierte a Dunst en el primer nombre revelado para el elenco de la continuación. El estudio ha optado por mantener bajo reserva cualquier información sobre el personaje que interpretará, lo que ha incrementado las especulaciones en torno a su posible papel en la trama.

La noticia de la incorporación de Dunst ha sido recibida con atención tanto por la prensa especializada como por la audiencia de la franquicia, quienes destacan el carácter inusual del proceso: una declaración pública de la actriz, seguida de un fichaje oficial meses después. Hasta el momento, no se han difundido detalles concretos sobre la trama que desarrollará esta segunda parte, pero Warner Bros. y Legendary han asegurado que el proyecto mantiene el espíritu de aventura y entretenimiento que caracterizó a la primera entrega. Jared Hess, responsable de la dirección en la primera película, repetirá en la secuela y colaborará en el guion junto a Chris Galletta. El regreso de Hess garantiza la continuidad del tono y el enfoque que llevaron al éxito inicial de A Minecraft Movie. También se ha confirmado la vuelta de figuras clave del reparto original, entre ellas Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge.

Más allá de su incorporación a la saga Minecraft, Kirsten Dunst ha sostenido una carrera versátil que abarca desde el cine de autor hasta grandes éxitos de taquilla. Entre sus colaboraciones más reconocidas figuran sus trabajos con Sofia Coppola en Las vírgenes suicidas, Marie Antoinette y The Beguiled, así como papeles icónicos en cintas de cultura popular como Bring It On, Drop Dead Gorgeous y Jumanji, además de su participación en la trilogía Spider-Man dirigida por Sam Raimi. En los últimos años, Dunst recibió su primera nominación al Oscar gracias a su papel en The Power of the Dog de Jane Campion. También ha participado en Roofman de Derek Cianfrance y Civil War* de Alex Garland. Entre sus próximos proyectos destacan Entertainment System is Down de Ruben Östlund, Reptilia de *Alejandro Landes Echavarría junto a *Mikey Madison y Self Help, el debut de *Flora Birnbaum producido por *Jessica Elbaum y *Will Ferrell*.