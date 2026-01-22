Sydney Sweeney tiene nueva película tras arrasar en taquilla con ‘La asistenta’: será en esta adaptación de una novela de Edith Wharton

Imagen de Sydney Sweeney en 'La asistenta'

La actriz Sydney Sweeney asumirá el reto de protagonizar y producir la adaptación cinematográfica de la novela Custom of the Country (Las costumbres del país), publicada en 1913 por Edith Wharton. El proyecto, impulsado por StudioCanal y Rabbit’s Foot Films, contará con la dirección y guion de Josie Rourke, reconocida por su trabajo en María, reina de Escocia, y marca una nueva incursión de Sweeney en el género de las adaptaciones literarias tras el éxito rotundo de La asistenta.

La nueva película situará a Sweeney en el papel de Undine Spragg, una joven ambiciosa procedente del Medio Oeste estadounidense que busca conquistar la alta sociedad de Nueva York a comienzos del siglo XX. La historia, considerada una de las obras más incisivas de Wharton, explora el ascenso social y las contradicciones de una época marcada por profundos cambios económicos y sociales. La elección de Sweeney para encarnar a la protagonista responde, según Rourke, a la capacidad de la actriz para encarnar la complejidad y el magnetismo de Undine: “Undine Spragg es la original mujer peligrosa. El personaje de Edith Wharton ha fascinado, seducido y enfurecido a generaciones de lectores. Mientras escribía esta adaptación, Sydney vivía en mi mente como esta figura icónica; es como si Wharton hubiese escrito el papel para ella hace más de un siglo”, señaló la directora en un comunicado.

El reparto se encuentra actualmente en construcción bajo la supervisión de la directora de casting Nina Gold, quien busca dar forma al elenco que acompañará a Sweeney. El equipo de producción tiene previsto iniciar el rodaje en una fecha próxima, con la ambición de recrear la atmósfera de la alta sociedad neoyorquina de inicios del siglo XX y plasmar en pantalla la lucha por el poder, el deseo y la movilidad social que definen la novela original.

Trailer 'La asistenta'

Una nueva oportunidad tras la cancelación de la serie

La apuesta de StudioCanal por este largometraje responde también a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia internacional con historias distintivas. Anna Marsh, CEO de StudioCanal y directora de contenidos de Canal+, subrayó: “Nos entusiasma estar involucrados en la adaptación de Custom of the Country al cine, guiados por la visión de Josie Rourke para trasladar las observaciones precisas y atemporales de Edith Wharton a una nueva era cinematográfica. Tras nuestro reciente éxito en la distribución de La asistenta en Australia y Nueva Zelanda, estamos encantados de volver a colaborar con la talentosa Sydney Sweeney en el papel de Undine Spragg. Este proyecto es una muestra del compromiso de StudioCanal con la promoción de relatos singulares y esperamos trabajar estrechamente con Charles Finch, Alison Owen y Sydney Sweeney como socios de producción en la materialización de la película”.

El anuncio del largometraje se produce tras la cancelación de una adaptación previa en formato de serie, que estuvo en desarrollo en Apple TV+ con la dirección de Sofia Coppola. En una entrevista concedida en 2024, Coppola confirmó que su versión no avanzaría, dejando el camino libre para el actual proyecto cinematográfico.

Sydney Sweeney llega a este nuevo desafío tras el éxito de La asistenta, dirigida por Paul Feig y protagonizada junto a Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. El thriller, basado en la novela superventas de Freida McFadden y distribuido por Lionsgate, superó los $200 millones en la taquilla mundial, consolidando a Sweeney como una figura central en la industria. Además, la actriz tiene en agenda la tercera temporada de Euphoria para HBO y está vinculada a futuras adaptaciones de la franquicia de videojuegos OutRun y el anime Gundam, lo que refuerza su perfil como una de las intérpretes más versátiles y solicitadas del momento.