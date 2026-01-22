España Cultura

Sydney Sweeney tiene nueva película tras arrasar en taquilla con ‘La asistenta’: será en esta adaptación de una novela de Edith Wharton

La actriz protagonizará y producirá una nueva obra basada en un éxito literario

Guardar
Imagen de Sydney Sweeney en
Imagen de Sydney Sweeney en 'La asistenta'

La actriz Sydney Sweeney asumirá el reto de protagonizar y producir la adaptación cinematográfica de la novela Custom of the Country (Las costumbres del país), publicada en 1913 por Edith Wharton. El proyecto, impulsado por StudioCanal y Rabbit’s Foot Films, contará con la dirección y guion de Josie Rourke, reconocida por su trabajo en María, reina de Escocia, y marca una nueva incursión de Sweeney en el género de las adaptaciones literarias tras el éxito rotundo de La asistenta.

La nueva película situará a Sweeney en el papel de Undine Spragg, una joven ambiciosa procedente del Medio Oeste estadounidense que busca conquistar la alta sociedad de Nueva York a comienzos del siglo XX. La historia, considerada una de las obras más incisivas de Wharton, explora el ascenso social y las contradicciones de una época marcada por profundos cambios económicos y sociales. La elección de Sweeney para encarnar a la protagonista responde, según Rourke, a la capacidad de la actriz para encarnar la complejidad y el magnetismo de Undine: “Undine Spragg es la original mujer peligrosa. El personaje de Edith Wharton ha fascinado, seducido y enfurecido a generaciones de lectores. Mientras escribía esta adaptación, Sydney vivía en mi mente como esta figura icónica; es como si Wharton hubiese escrito el papel para ella hace más de un siglo”, señaló la directora en un comunicado.

El reparto se encuentra actualmente en construcción bajo la supervisión de la directora de casting Nina Gold, quien busca dar forma al elenco que acompañará a Sweeney. El equipo de producción tiene previsto iniciar el rodaje en una fecha próxima, con la ambición de recrear la atmósfera de la alta sociedad neoyorquina de inicios del siglo XX y plasmar en pantalla la lucha por el poder, el deseo y la movilidad social que definen la novela original.

Trailer 'La asistenta'

Una nueva oportunidad tras la cancelación de la serie

La apuesta de StudioCanal por este largometraje responde también a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia internacional con historias distintivas. Anna Marsh, CEO de StudioCanal y directora de contenidos de Canal+, subrayó: “Nos entusiasma estar involucrados en la adaptación de Custom of the Country al cine, guiados por la visión de Josie Rourke para trasladar las observaciones precisas y atemporales de Edith Wharton a una nueva era cinematográfica. Tras nuestro reciente éxito en la distribución de La asistenta en Australia y Nueva Zelanda, estamos encantados de volver a colaborar con la talentosa Sydney Sweeney en el papel de Undine Spragg. Este proyecto es una muestra del compromiso de StudioCanal con la promoción de relatos singulares y esperamos trabajar estrechamente con Charles Finch, Alison Owen y Sydney Sweeney como socios de producción en la materialización de la película”.

El anuncio del largometraje se produce tras la cancelación de una adaptación previa en formato de serie, que estuvo en desarrollo en Apple TV+ con la dirección de Sofia Coppola. En una entrevista concedida en 2024, Coppola confirmó que su versión no avanzaría, dejando el camino libre para el actual proyecto cinematográfico.

Sydney Sweeney llega a este nuevo desafío tras el éxito de La asistenta, dirigida por Paul Feig y protagonizada junto a Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. El thriller, basado en la novela superventas de Freida McFadden y distribuido por Lionsgate, superó los $200 millones en la taquilla mundial, consolidando a Sweeney como una figura central en la industria. Además, la actriz tiene en agenda la tercera temporada de Euphoria para HBO y está vinculada a futuras adaptaciones de la franquicia de videojuegos OutRun y el anime Gundam, lo que refuerza su perfil como una de las intérpretes más versátiles y solicitadas del momento.

Temas Relacionados

Sydney SweeneyActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Phil Collins revela su complicado estado de salud, con operaciones de rodilla y problemas de riñón: “Quizá he estado bebiendo demasiado”

Además el cantante ha señalado que padece diabetes tipo dos, lo que dificulta cada recuperación

Phil Collins revela su complicado

‘¿Quién puede matar a un niño?’ cumple 50 años: la historia detrás de una de las películas más terroríficas del cine español

La obra de Chicho Ibáñez Serrador fue imprescindible para el género y sigue inspirando nuevos cineastas y películas tanto tiempo después

‘¿Quién puede matar a un

Marta Jiménez Serrano revive en su nueva novela cómo estuvo cerca de morir en su casa de alquiler: “Me hubiera gustado no escribirla”

Después de convertirse en autora de moda con ‘Los nombres propios’, la escritora habla sobre una experiencia traumática que conecta con la precariedad de nuestros tiempos

Marta Jiménez Serrano revive en

Vera Fauna, la banda recomendada por Pedro Sánchez que canta sobre ser más felices y menos productivos: “Cuidar a los tuyos y ver a tus amigos también es trabajo”

El éxito de crítica y público del tercer disco del grupo, ‘Dime dónde estamos’, ha convertido un proyecto que estaba a punto de disolverse en una de las revelaciones de la música alternativa en España

Vera Fauna, la banda recomendada

Si te ha gustado ‘El Botín’, no la pierdas esta película de acción de Netflix protagonizada por Tom Hardy que encantó a Tarantino: “Es una pasada”

Gareth Evans, referente del género por películas como ‘Redada asesina’, dirige esta cinta sobre un policía enfrentado contra todo un submundo criminal

Si te ha gustado ‘El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Adif levanta todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate