La asistenta: el adictivo thriller viral que está arrasando en la lista de libros más vendidos de Amazon

Además descubre que otros títulos están atrapando a la comunidad lectora dentro de la plataforma

Por Omar López

La asistenta: El thriller viral
La asistenta: El thriller viral que está arrasando internacionalmente . (Foto de Amazon)

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas digitales y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Cuáles son 10 libros más vendidos en Amazon España hoy

1. La asistenta (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

2. El secreto de la asistenta (La asistenta 2) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

3. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)

Autor: Laura Falces

4. La asistenta te vigila (La asistenta 3) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

5. La península de las casas vacías: 529 (Nuevos Tiempos)

Autor: David Uclés

6. La paciente silenciosa (Best Seller)

Autor: Alex Michaelides

7. Estuche trilogía El verano en que me enamoré: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el verano (Bestseller)

Autor: Jenny Han

8. El Hombre en busca de Sentido (SIN COLECCION)

Autor: Viktor Emil Frankl

9. Adiós a la inflamación. Cómo prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso (HarperCollins) Español

Autor: Sandra Moñino

10. La boda de la asistenta (La asistenta) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Población de lectores en España

El índice de lectura en
El índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7% - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%).

Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

La Guardia Civil explica cómo

Una mujer es despedida tras

¿Qué es mejor: folklore o

Así son los radares fijos

En el trabajo nos interrumpen
Una mujer es despedida tras

En el trabajo nos interrumpen

Cuándo empieza la Vuelta a

