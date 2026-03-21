Mario Casas revela cómo enfrenta el paso del tiempo, el síndrome del impostor y su evolución en el cine español

Mario Casas aborda los cambios físicos y emocionales de la madurez a los 40 años en el 25 aniversario de Men's Health España (atresplayer)

En el 25 aniversario de Men’s Health España, la revista de salud masculina de referencia en España, Mario Casas aborda con honestidad el impacto de la madurez en su vida física y emocional. A los 39 años, el actor reconoce que su cuerpo ha cambiado y enfrenta una recuperación más lenta tras los entrenamientos; sin embargo, ha ganado en resistencia y disciplina.

Su rutina de ejercicio se orienta ahora hacia el equilibrio y la salud, más que a la apariencia. Casas comenta que solía enfocarse en el físico, pero actualmente prioriza el bienestar integral: busca mantener la energía, sentirse bien y adaptarse a las transformaciones propias del paso del tiempo.

Esta etapa le ha enseñado a valorar la constancia sobre la perfección y a comprender que el rendimiento físico y la salud mejoran con hábitos y mentalidad adecuados, incluso cuando la juventud queda atrás. Su enfoque deja en claro que la madurez no implica resignación, sino una oportunidad para redefinir metas y fortalecer la relación consigo mismo a través del deporte.

La nueva rutina de ejercicio de Mario Casas prioriza el bienestar integral y la salud frente a la búsqueda exclusiva del físico perfecto (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Inseguridades de Mario Casas: el síndrome del impostor y su visión sobre el trabajo creativo

Dentro de su experiencia profesional, Casas reconoce que convive con el síndrome del impostor, una condición psicológica caracterizada por dudas persistentes sobre los logros propios. Esta sensación de inseguridad lo lleva a preguntarse si realmente merece el reconocimiento recibido, y se intensifica cuando asume nuevas responsabilidades, como su reciente incursión en la dirección cinematográfica.

También admite que el reto de dirigir le genera presión y dudas, pero también lo anima a salir de su zona de confort y a mantener una actitud de aprendizaje.

La autocrítica ocupa un lugar central en su carrera: se exige en extremo y rara vez se siente plenamente satisfecho con su desempeño. Esta postura no lo frena; por el contrario, lo impulsa a superarse y a no conformarse. Él sostiene que tales inseguridades forman parte del proceso creativo y profesional, y enfrentarlas resulta esencial para evolucionar personal y artísticamente.

El síndrome del impostor acompaña a Mario Casas en su carrera, intensificándose tras asumir nuevos retos como la dirección cinematográfica

Su trayectoria en cine y televisión

La carrera de Mario Casas es un ejemplo de versatilidad y desarrollo en el ámbito audiovisual español. Su primera aparición relevante fue en la serie juvenil SMS, y a partir de ahí ha encadenado trabajos en televisión y cine que lo establecieron como una de las figuras más reconocidas de su generación.

Ganó popularidad con A tres metros sobre el cielo, película que le abrió las puertas a una filmografía variada, con títulos de éxito como Palmeras en la nieve y No matarás. En estos proyectos, demostró su capacidad para alternar entre la comedia ligera y el drama.

El esfuerzo y dedicación de Casas se han visto recompensados con premios como el Goya, el máximo galardón del cine español. El actor afirma que cada uno de sus logros responde a una búsqueda constante de mejora y aprendizaje.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con directores y actores destacados, lo que lo llevó a afrontar retos interpretativos cada vez más ambiciosos. Así, ha conseguido mantener su vigencia y renovar su propuesta dentro de la industria cinematográfica y televisiva en España.

Mario Casas repasa su versátil carrera en cine y televisión, desde sus inicios en 'SMS' hasta recibir el premio Goya al mejor actor (Montaje realizado por Infobae España)

Opiniones de Mario Casas sobre referentes y valores en la actuación

Para Mario Casas, el concepto de referente en la actuación no responde a un ideal estático ni a una figura única. Durante la entrevista, destaca que ha construido su oficio nutriéndose de las enseñanzas y experiencias compartidas con diversos colegas y profesionales del sector. Su aprendizaje ha sido, según relata, un proceso continuo y colectivo, en el que cada persona con la que ha trabajado le ha aportado algo distinto, alejándose así de la idea de un único modelo a imitar.

Casas sostiene que no existe una receta infalible para alcanzar el éxito en la industria audiovisual. Cada carrera es el resultado de decisiones personales, circunstancias y aprendizajes acumulados a lo largo del tiempo. Bajo esa premisa, rechaza la etiqueta de ejemplo a seguir, alegando que la admiración genuina solo puede basarse en el respeto mutuo y la autenticidad de cada uno.

El actor insiste en que aún se encuentra en pleno proceso de formación, subrayando la importancia de la autocrítica y la evolución constante. Su objetivo no es erigirse como modelo para otros, sino mantenerse fiel a sus propios valores y a la búsqueda de crecimiento personal y profesional. Esta visión evidencia su compromiso con la autenticidad y una comprensión realista de los retos y matices de la profesión actoral.