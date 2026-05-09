Gerard Butler se ‘cuela’ en la final del Mundial: así será la nueva película del actor sobre un francotirador en medio de un partido de fútbol

Trabajadores acondicionan un estadio en preparación para la Copa del Mundo 2026, en un contexto de expansión del interés por el fútbol en todo el país.

Gerard Butler se prepara para irrumpir en el mayor evento deportivo del planeta con The Nest, una película de acción en la que interpretará a un francotirador atrapado en medio de un partido de la Copa del Mundo. El filme, producido por Thunder Road y Black Bear, será presentado en el mercado de Cannes como una de las apuestas más ambiciosas del año.

En The Nest, Butler encarnará a un experto tirador que recibe una amenaza anónima a través de la radio durante el desarrollo de un partido decisivo. A partir de ese momento, el personaje se ve forzado a actuar para salvar tanto a su familia como a 70.000 espectadores que llenan el estadio en plena final del Mundial. La tensión crece a medida que el reloj avanza y el peligro se cierne sobre los asistentes.

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La película está inspirada en operativos reales y cuenta con un guion de Aaron Benjamin. La producción reúne a figuras reconocidas del cine de acción: Basil Iwanyk y Erica Lee (Thunder Road), el propio Butler y Alan Siegel (G-BASE), junto a Steve Klinsky (Untravelled Worlds). El inicio del rodaje está previsto para principios de 2027, mientras que la elección del director aún está en proceso.

Gerard Butler attends the premiere for the film 'How to Train Your Dragon', in Los Angeles, California, U.S. June 7, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Un francotirador en la Copa del Mundo

The Nest traslada la acción a uno de los escenarios más reconocibles y multitudinarios: un estadio repleto durante la Copa del Mundo. El protagonista, interpretado por Gerard Butler, debe enfrentarse a una amenaza desconocida, tomando decisiones bajo presión extrema para proteger a su familia y evitar una tragedia durante el partido. Según los detalles difundidos, la historia se basa en experiencias reales de operativos especializados, lo que añade una capa de credibilidad al argumento. El guion explora la dualidad entre la responsabilidad profesional del francotirador y los riesgos personales al verse involucrado su entorno más cercano. Esta combinación de elementos promete una narrativa intensa y cargada de suspense.

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El proyecto será uno de los principales atractivos en el mercado de Cannes, donde Black Bear y Thunder Road buscarán asegurar acuerdos de distribución internacional. El presupuesto estimado para la película oscila entre 70 y 80 millones de dólares (USD 70-80 millones), situándola entre las producciones más costosas presentadas este año en el encuentro de la industria. La estrategia de venta apunta a capitalizar la popularidad de Butler en el género y la demanda de historias ambientadas en contextos de alto riesgo y gran visibilidad mediática. El manejo del mercado doméstico estará a cargo de CAA Media Finance.

Gerard Butler ha construido una sólida reputación como protagonista de películas de acción de gran escala. Su filmografía incluye sagas como Objetivo: La Casa Blanca, Greenland, Juego de ladrones y la exitosa serie animada Cómo entrenar a tu dragón. Su vinculación con The Nest refuerza el atractivo del proyecto para estudios y distribuidores, que buscan nombres con experiencia en roles de alta exigencia. El guionista, Aaron Benjamin, tiene experiencia en el género y ha trabajado en títulos como The Zone, con Paula Patton, y She Seems Nice, ambos en desarrollo. También es autor de Maverick, una biografía sobre John McCain durante su periodo como prisionero de guerra. El equipo de producción incluye a Basil Iwanyk y Erica Lee (Thunder Road), reconocidos por su labor en John Wick, así como al propio Butler y Alan Siegel (G-BASE), y Steve Klinsky (Untravelled Worlds).

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La producción de The Nest está programada para comenzar en 2027. Actualmente, el equipo se encuentra en proceso de definir al director que estará al frente del rodaje. Mientras tanto, la película ya despierta interés entre distribuidores y analistas de la industria por su combinación de acción, suspense y el trasfondo del Mundial de Fútbol. El anuncio de la fecha de estreno y la confirmación del reparto adicional se realizarán a medida que avance la preproducción. The Nest se perfila como uno de los títulos más esperados entre las novedades presentadas en el mercado de Cannes, y un nuevo paso en la carrera de Gerard Butler.