El papel que nadie quiere en ‘The Batman 2′: ya lo habrían rechazado Robert De Niro y Brad Pitt

Robert De Niro ya estuvo en el universo DC de la mano de 'Joker'

En el universo cinematográfico de The Batman de Matt Reeves, casi todo está listo para el rodaje de la secuela, previsto para el 29 de mayo en Londres. Robert Pattinson regresa como el Caballero Oscuro, acompañado de un elenco de lujo: Scarlett Johansson, Sebastian Stan como Harvey Dent, Colin Farrell como Pingüino y Barry Keoghan como Joker. Sin embargo, un papel clave sigue sin dueño: el de Christopher Dent, el padre de Harvey. Sorprendentemente, este villano secundario se ha convertido en el “enigma” del casting, rechazado por estrellas como Robert De Niro, Brad Pitt, Daniel Craig y Stellan Skarsgård.

Christopher Dent no es un nombre que suene a gran amenaza en los cómics de Batman. Creado en la era moderna de DC, aparece como un padre alcohólico y abusivo que moldea el trauma de Harvey Dent, futuro Dos Caras. En la visión de Reeves, que explora la corrupción de Gotham con profundidad psicológica, Dent padre sería uno de los tres antagonistas principales, un pilar en la historia del personaje de Stan. Fuentes como World of Reel y Batman On Film insisten en que el director busca un actor veterano con peso dramático, idealmente entre 60 y 80 años, para dar credibilidad a este monstruo familiar.

¿Por qué rechazan el papel? Los rumores apuntan a varias razones. Brad Pitt fue el primero en ser ofrecido, pero pasó, según reportes iniciales de World of Reel. Le siguió Stellan Skarsgård, nominado al Oscar por Valor sentimental, quien declinó pese al interés inicial. Daniel Craig, fresco de No Time to Die, también habría dicho no por conflictos de agenda con una película de Damien Chazelle junto a Cillian Murphy y Michelle Williams. Y el bombazo: Robert De Niro, leyenda del cine de gánsteres, fue sondeado pero rechazó la oferta, según el periodista Jeff Sneider y sitios como Dark Horizons.

Sebastian Stan dará vida a Harvey Dent, más conocido como Dos Caras

La gran incógnita detrás de estos rechazos

Estos rechazos han generado especulación en redes y foros como Reddit, donde fans debaten si el rol es “demasiado oscuro” o simplemente no lo suficientemente grande para justificar el compromiso. “Es el último gran hueco en el elenco”, tuitea Bill Ramsey de Batman On Film, frustrado por la demora. Reeves, conocido por su perfeccionismo —recordemos los retrasos de la primera por la pandemia—, parece inflexible: quiere una estrella que eleve el personaje más allá de un cameo siniestro.

Ahora, el foco está en Viggo Mortensen (El Señor de los Anillos, Green Book), quien habría mantenido “conversaciones avanzadas” para el papel. GeekTyrant y World of Reel lo señalan como el favorito, destacando su intensidad para encajar en el tono noir de Reeves. Mortensen, que ya rechazó ofertas de Fincher o Tarantino, podría ser el fit perfecto si acepta. Pero hasta que Warner confirme, el puesto queda vacante, retrasando potencialmente la maquinaria de un blockbuster que ya acumula 400 millones de presupuesto estimado.

Este culebrón de casting resalta la ambición de Reeves: transformar secundarios en piezas centrales, como hizo con Enigma o Catwoman. Si Dent padre resulta clave en la trama de corrupción y venganza —posiblemente ligada a El largo Halloween—, entenderemos por qué nadie quiere ser el “padre maldito” de Gotham. Mientras, los fans esperan: ¿Mortensen o sorpresa? La secuela llega en octubre de 2027, pero este rumor ya es puro thriller.