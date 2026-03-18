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Robert Pattinson habla sobre ‘The Batman Parte II’ antes de su rodaje: “va a ser una película muy arriesgada”

El intérprete, inmerso en la promoción de ‘El drama’, junto a Zendaya, ha manifestado que la próxima película sobre el superhéroe de DC está tomando caminos muy audaces

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El actor Robert Pattinson durante
El actor Robert Pattinson durante el estreno de 'The Batman' en Nueva York, Estados Unidos. 1 de marzo de 2022. REUTERS/Caitlin Ochs

El actor Robert Pattinson ha avanzado que la secuela de la película de Batman, dirigida por Matt Reeves, apostará por una narrativa marcada por la diferencia respecto a su predecesora y que el guion se aparta de lo esperado. Según ha manifestado, la producción de esta segunda entrega “está dando algunos pasos bastante audaces”, lo que incrementa las expectativas en torno al proyecto, que se sitúa como uno de los más esperados del universo de superhéroes.

La fecha prevista de inicio de rodaje de The Batman Part II será a finales de año, una vez que termine el compromiso de Pattinson con la adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y rodada entre Marruecos, Sicilia y Grecia.

Matt Reeves, responsable del guion y la dirección, ha enfrentado numerosas dificultades para cerrar la historia, lo que ha provocado sucesivos retrasos (incluso de si llegaría a existir) y ha alimentado las especulaciones sobre la identidad del villano de la película.

Colin Farrell se mantiene en su papel de Oz entre tomas, en las grabaciones de 'The Penguin'. (Twitter de The Art of The Batman)

El propio Pattinson ha compartido sus impresiones sobre el próximo capítulo de la saga durante la presentación de El Drama junto a Zendaya. Ha declarado al medio Deadline que “el guion es extraordinario”, añadiendo que “va a ser una película muy, muy especial y muy diferente”. Ha incidido en que el cambio respecto a la primera entrega le ha sorprendido y ha afirmado: “Va a ser interesante verla salir. Está dando algunos pasos bastante audaces”, palabras que refuerzan la expectación generada en torno al largometraje.

“Una obra maestra del género contemporáneo”

Las valoraciones positivas sobre el guion no proceden únicamente del protagonista. El actor Colin Farrell, que interpreta al personaje de Oswald “Oz” Cobb, conocido como El pingüino, ha elogiado el trabajo de Matt Reeves. En el pódcast Happy Sad Confused, Farrell calificó el texto de “obra maestra contemporánea del género”, subrayando que “es brillante, y Robert tiene una trayectoria genial por la que arrastrar al público”. El irlandés añadió que “es denso, realmente inteligente, profundo y minucioso”, para concluir: “Creo que va a hacer una película extraordinaria”.

Robert Pattinson en 'The Batman'
Robert Pattinson en 'The Batman'

Junto al horizonte inmediato del rodaje, han surgido informaciones sobre posibles incorporaciones al reparto. Se ha apuntado a que Scarlett Johansson valora participar en la secuela y que Sebastian Stan también mantiene conversaciones para unirse al universo cinematográfico de DC. Mientras tanto, Pattinson ha bromeado acerca de los rumores persistentes sobre la identidad del villano, sugiriendo la posibilidad del Joker, aunque sin confirmar ni desmentir su presencia: “¿El Joker? Sí, no, no lo sé”.

Cómo llegó Pattinson a convertirse en Batman

El recorrido de Pattinson hasta convertirse en Batman parte de una sucesión de interpretaciones heterogéneas que han definido su carrera y de una anécdota en torno al propio proceso de selección. Al parecer, nunca realizó una prueba de casting y, eso seguro, no había encarnado a un superhéroe antes de recibir la oferta, a pesar de haber barajado la idea algunos años antes sin considerarla factible. Ha descrito el proceso como una “alineación de planetas” que propició su desembarco en la franquicia.

El intérprete británico se encuentra en plena evolución profesional tras dejar atrás personajes vinculados a etapas previas de su carrera. Pattinson ha destacado que la secuela de The Batman se integra en un universo expandido que también incluye la serie centrada en el Pingüino, protagonizada por Farrell.

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