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Sean Penn entra en el Olimpo de Hollywood (junto a Jack Nicholson y Daniel Day Lewis) al recibir su tercer Oscar: no fue a recogerlo y Kieran Culkin bromeó con quedárselo

El intérprete ha conseguido el premio al Mejor Secundario por su papel en ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson

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Sean Penn en la premiere
Sean Penn en la premiere de Londres de 'Una batalla tras otra' REUTERS/Katie Collins

Sean Penn ha alcanzado una posición única en la historia de los Premios Oscar al convertirse en uno de los tres actores que han recibido el galardón en tres ocasiones, junto a Jack Nicholson y Daniel Day Lewis. En la edición de 2026, Penn ha sido distinguido con el premio a Mejor actor de reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, aunque no ha recogido la estatuilla durante la gala, una decisión que ha marcado la ceremonia.

El actor estadounidense ha igualado la cifra récord de tres estatuillas compartida únicamente con Jack Nicholson y Day Lewis, situándose así en el grupo más exclusivo de intérpretes premiados por la Academia. El galardón de 2026 se ha sumado a los obtenidos anteriormente: uno por su papel en Mystic River en 2003 y otro por Mi nombre es Harvey Milk. Penn no ha estado presente en la ceremonia de este año.

A lo largo de su carrera, Sean Penn se ha consolidado como una figura central en la industria del cine estadounidense, heredando la tradición familiar de su padre, el director Leo Penn, y de su madre, la actriz Eileen Ryan. Su recorrido profesional se inició como cadete en Taps, más allá del honor, compartiendo elenco con Timothy Hutton y Tom Cruise.

Los tres Oscar de Sean Penn

El reconocimiento de la Academia llegó primero con el filme de Clint Eastwood Mystic River, donde encarnó a un padre mafioso en el límite de la autodestrucción, papel con el que recibió su primer Oscar. Posteriormente, ganó su segunda estatuilla con la interpretación del activista LGTBI Harvey Milk en la película Mi nombre es Harvey Milk, dirigida por Gus Van Sant.

El tercer Oscar, en esta ocasión por su papel como Lockjaw (personaje ideológicamente opuesto a sus convicciones personales), ha evidenciado la ironía de que un actor políticamente comprometido reciba su premio por encarnar a un supremacista blanco.

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Penn se ha caracterizado por su activismo político, posicionándose como uno de los críticos más notorios de la Guerra de Irak iniciada por George Bush, defendiendo públicamente la figura de Hugo Chávez y reuniéndose con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, para expresar su condena a la invasión rusa.

En 2009, tras la concesión de su segundo Oscar, Penn ya remarcó durante su discurso de agradecimiento: “Si hay algo que los actores saben, aparte de que no había armas de destrucción masiva, es que no existe el mejor en la actuación”.

Un personaje alejado de su ideología

Con el reconocimiento de 2026, Sean Penn se sitúa en el olimpo del cine estadounidense, conformando una “santísima trinidad” de intérpretes masculinos con tres galardones en su haber. Mientras Jack Nicholson y Daniel Day Lewis han cosechado sendos éxitos a lo largo de décadas, Penn suma este tercer premio tras décadas de trabajo y una trayectoria marcada tanto por papeles de intensidad dramática como por su compromiso social.

La decisión de no acudir a recoger el Oscar ha sido evidenciada durante la ceremonia por Kieran Culkin, ganador en la misma categoría el año anterior, quien ha mostrado la tarjeta con el nombre de Penn ante la cámara y ha bromeado con la posibilidad de quedarse la estatuilla en ausencia del premiado.

Teyana Taylor y Sean
Teyana Taylor y Sean Penn en 'Una batalla tras otra' (Warner Bros. Pictures via AP)

La interpretación de Lockjaw en Una batalla tras otra, un personaje forjado desde el antagonismo ideológico respecto al propio Penn, ha servido para que el actor reciba el tercer reconocimiento de la Academia. La estatuilla ratifica la posición de Penn entre los grandes de la interpretación contemporánea, aunque su presencia física haya faltado este año en la gala.

Transcurrido el evento, sigue sin conocerse cómo se procederá a la entrega del galardón. Hasta la fecha, Penn ha recogido en persona las dos estatuillas anteriores, mientras que la tercera, la obtenida en 2026, deberá serle entregada en un momento posterior, circunstancia que remarca el matiz distintivo de esta edición.

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