Los premios Oscar 2026 recuerdan a estos españoles en su In Memoriam

Adrien Brody presents the Oscar for Best Actor during the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Mike Blake

Los últimos doce meses han sido un varapalo para la industria cultural en todo el mundo. Cineastas como David Lynch o Rob Reiner y actores como Diane Keaton o Robert Redford han fallecido en los últimos meses, dejando tras de sí un legado histórico. Con la vista puesta en el Dolby Theatre de Los Ángeles, este domingo se ha celebrado la 98ª edición de los premios Oscar y, como es tradición, el segmento In Memoriam se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de la gala. Incluso en esta ocasión tuvo que alargarse debido a la gran cantidad de fallecimientos notables ocurridos durante el último año.

Pero la extensión de tiempo no fue suficiente para recordarlos a todos. Las redes sociales no tardaron en señalar algunas grandes ausencias, entre ellas, la del actor Eric Dane. Conocido por su papel en Anatomía de Grey y Euphoria, el intérprete falleció el pasado mes de febrero, menos de un año después de haber anunciado que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica). De la misma manera, tampoco estuvieron presentes la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot o el actor conocido por dar vida al protagonista de Dawnson Crece, James Van Der Beek.

Sin embargo, todos ellos sí fueron incluidos en la lista extendida publicada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su sitio web. Esta lista ampliada incluye alrededor de 300 profesionales del cine y la industria audiovisual, desde intérpretes y directores hasta técnicos, productores o compositores. En esta misma, también hay dos menciones españolas, y un tercera con una gran conexión con España.

Fernando Esteso, Tomàs Pladevall y Héctor Alterio

Entre ellos está el actor y humorista Fernando Esteso, que falleció este pasado 1 de febrero de 2026 a los 80 años. El intérprete se convirtió en una figura clave del llamado cine del destape, coincidicendo con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Sus comedias junto a Andrés Pajares -entre ellas títulos como Los bingueros, Los energéticos o Yo hice a Roque III- le terminaron consolidando como uno de los actores más populares del cine español de los años setenta y ochenta.

El actor Fernando Esteso posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). (EUROPA PRESS)

La Academia también recuerda al director de fotografía Tomàs Pladevall, que falleció el mes pasado. Considerado una de las figuras más respetadas de la cinematografía catalana y socio fundador y Miembro de Honor de la Academia del Cine Catalán, el artista participó en más de un centenar de largometrajes, entre ellos bajo la dirección de José Luis Guérin o Bigas Luna.

A ellos se suma también el actor Héctor Alterio, nacido en Argentina pero estrechamente vinculado a España tras su llegada al país durante los años setenta. Su carrera se desarrolló en gran medida en nuestro páis tras exiliarse en 1975, con 45 años. A partir de ese momento participó en algunas de las películas más destacadas del cine español, como Cría cuervos, de Carlos Saura o El crimen de Cuenca (1979), de Pilar Miró. El argentino falleció el 13 de diciembre de 2025.

En 2025, España lamentó la muerte del músico Robe Iniesta, el integrante del Dúo Dinámico Manuel de la Calva, la bailaora “La Chunga”, y actores reconocidos como Juan Margallo, Manuel Zarzo y Verónica Echegui, aunque estos no han llegado al In Memoriam de los Premios Oscar.