Muere Fernando Esteso en Valencia a los 80 años

El actor Fernando Esteso posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES (Eduardo Parra / Europa Press)

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido durante esta madrugada en Valencia a los 80 años, tal y como ha podido adelantar el diario Levante-EMV. El actor zaragozano ingresó hace unos días en el hospital universitario La Fe, donde ya había sido hospitalizado hace cinco años por problemas respiratorios. Por el momento, no obstante, se desconoce la causa de su entrada al centro sanitario y el motivo de su fallecimiento.

Esteso nació el 16 de febrero de 1945 en una familia vinculada al arte de la jota, lo que le empujó a arrancar su carrera artística a los seis años bajo el apodo de: ‘el Niño de la Jota’. Durante esos primeros años comenzó su trayectoria en el teatro de variedad. Gracias a ello pudo potenciar su vena artística dentro del humor, el canto y la interpretación, asegurándose un espacio en el espectáculo en España.

En los últimos años, el actor mantenía un perfil bajo alejado de la vida pública y solo hacía apariciones espontáneas. En una de ellas, que tuvo lugar hace unas semanas, despertó la preocupación de sus seguidores tras sus declaraciones en el programa de Fiesta en Telecinco: “Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo”.

*Noticia en ampliación