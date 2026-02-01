España

Muere Fernando Esteso en Valencia a los 80 años

El actor zaragozano estaba ingresado en el hospital universitario La Fe, donde ha fallecido esta madrugada

El actor Fernando Esteso posa
El actor Fernando Esteso posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES (Eduardo Parra / Europa Press)

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido durante esta madrugada en Valencia a los 80 años, tal y como ha podido adelantar el diario Levante-EMV. El actor zaragozano ingresó hace unos días en el hospital universitario La Fe, donde ya había sido hospitalizado hace cinco años por problemas respiratorios. Por el momento, no obstante, se desconoce la causa de su entrada al centro sanitario y el motivo de su fallecimiento.

Esteso nació el 16 de febrero de 1945 en una familia vinculada al arte de la jota, lo que le empujó a arrancar su carrera artística a los seis años bajo el apodo de: ‘el Niño de la Jota’. Durante esos primeros años comenzó su trayectoria en el teatro de variedad. Gracias a ello pudo potenciar su vena artística dentro del humor, el canto y la interpretación, asegurándose un espacio en el espectáculo en España.

En los últimos años, el actor mantenía un perfil bajo alejado de la vida pública y solo hacía apariciones espontáneas. En una de ellas, que tuvo lugar hace unas semanas, despertó la preocupación de sus seguidores tras sus declaraciones en el programa de Fiesta en Telecinco: “Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo”.

*Noticia en ampliación

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

La prensa internacional alaba la última aparición de la infanta Sofía en la Fundación ONCE: “Son simplemente adorables”

La hija menor de los reyes ha acaparado todos los focos ante las curiosas imágenes que ha protagonizado en su visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG)

La Aemet avisa de la llegada de “frentes muy activos” que traen lluvias fuertes a España: estas son las regiones más afectadas

El organismo meteorológico prevé una semana marcada por las precipitaciones que no abandonan a España y más oscilaciones térmicas

Luna llena de febrero 2026: cómo será y a qué hora se puede ver en España el primer gran evento astrológico del mes

La Luna de Nieve iluminará la primera noche del mes

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

