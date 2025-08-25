España Cultura

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña, que saltó a la fama gracias a su papel en ‘Yo soy la Juani’, de Bigas Luna, había estado ingresada por una enfermedad

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Verónica Echegui (EFE)
Verónica Echegui (EFE)

Verónica Echegui ha muerto a los 42 años, según ha podido confirmar Infobae España.

La actriz madrileña entró en el cine español como un verdadero torrente gracias a película de Bigas Luna Yo soy la Juani, en la que interpretaba a una adolescente de extrarradio.

Ahora se ha sabido que había estado ingresada por una enfermedad en el Hospital 12 de Octubre, según ha adelantado El Mundo y que falleció el 24 de agosto de 2025.

La noticia ha dejado en shock a toda la industria cinematográfica. Era uno de los rostros más activos del panorama audiovisual y su carrera abarca una trayectoria marcada por interpretaciones memorables e incluso una incursión exitosa en la dirección.

Nacida en Madrid en 1983, Verónica Fernández de Echegaray se distinguió por su capacidad para encarnar personajes complejos y auténticos, lo que le permitió ganarse el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.

Su arrolladora actuación como La Juani, le valió una nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación. Este debut marcaría el inicio de una de las carreras más prolíficas del cine español reciente.

La consolidación de Echegui como actriz llegó con interpretaciones en películas como El patio de mi cárcel (2008), donde dio vida a una joven presa, actuación que le mereció una nominación a los Premios Goya.

Posteriormente, en Katmandú, un espejo en el cielo (2011), bajo la dirección de Icíar Bollaín, interpretó a una maestra catalana que viajaba a Nepal para enseñar en una escuela de los barrios más desfavorecidos de Katmandú. También sería nominada a los Goya.

La carrera de Echegui no se limitó a la actuación. En 2022, obtuvo el galardón a Mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, un trabajo circunscrito a la cultura de la violación demostrando su talento como directora. Este reconocimiento amplió su influencia en el ámbito cinematográfico, sumando una faceta creativa a su ya destacada trayectoria interpretativa.

En los últimos años, Echegui continuó sumando proyectosos. En 2024, participó en Justicia artificial, un thriller político en el que interpretó a una jueza que descubre una conspiración vinculada a la inteligencia artificial en el sistema judicial.

Su filmografía incluye títulos destacados como La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022). Además, su presencia se extendió a la televisión, con papeles en series como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023).

El último papel donde hemos podido verla ha sido en la serie de Dani de la Orden A muerte (Apple TV) en la que interpretaba a una mujer repleta de vida que se reencontraba con un antiguo amor enfermo de cáncer.

Temas Relacionados

Verónica EcheguiActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Las guerreras K-pop’ se convierte en un éxito sin precedentes en Netflix y salta ahora a los cines: “La gallina de los huevos de oro”

La película animada rompe barreras en la industria y sorprende con cifras históricas. El éxito de la banda ficticia marca un antes y un después en la industria

‘Las guerreras K-pop’ se convierte

La vida de uno de los iconos femeninos más transgresores del arte y la moda: tiroteaba pintura sobre sus propios cuadros como acto político

La película ‘Niki’ rescata la figura de esta mujer que se caracterizó por una vida tan tumultuosa como fascinante

La vida de uno de

Llega a España ‘Tatá’, la nueva obra del fenómeno literario francés Valérie Perrin: “Cada ser humano es una joya, cada vida es una novela”

La autora francesa ha triunfado en todo el mundo con sus libros y es una de las escritoras más leídas en Francia e Italia. Una de sus historias dará ahora el salto al cine de la mano del director de ‘Amélie’

Llega a España ‘Tatá’, la

La serie animada que desafía las reglas de Netflix: la historia de tres hermanos creada por el responsable de ‘BoJack Horseman’

Una nueva propuesta de Raphael Bob-Waksberg fusiona humor, realismo y sensibilidad a ritmo de saltos temporales

La serie animada que desafía

‘El regreso de Ulises’, una mirada realista a ‘La Odisea’: “Me interesaba más el hombre que la leyenda, los problemas humanos que planteaba Homero”

El director Uberto Pasolini adapta la obra clásica griega centrándose en el último episodio de esta, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche como unos envejecidos Ulises y Penélope

‘El regreso de Ulises’, una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia salva la vida

Una familia salva la vida de una niña que se estaba ahogando en la piscina: consiguen reanimarla siguiendo por teléfono los consejos de los médicos

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 87.351 a un hombre que no pudo afrontar los pagos tras quedar incapacitado por un cáncer

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

Con prisa para coger un avión, una madre y un hijo sortean la puerta de embarque, salen por una puerta de emergencia y echan a correr: “Se activó inmediatamente la alarma”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Extremadura cierra antes de tiempo la convocatoria del Bono Alquiler Joven tras agotar los 6,4 millones de euros de presupuesto

Estas son las 6 aplicaciones que tienes que tener “sí o sí” para hacer más rápidos tus trámites legales, según un abogado: “Es fundamental”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 25 agosto

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”