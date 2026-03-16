Juan del Val debuta como actor en ‘Torrente, presidente’: “Es un orgullo participar en una película que va a abarrotar los cines de gente”

Juan del Val en 'Torrente presidente'. (@juandelval)

Torrente presidente se ha convertido en el cuarto mejor estreno español de la historia. Estrenada este pasado viernes 13 de marzo, la sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura ha acumulado siete millones de euros en su primer fin de semana, según Comscore, compañía que mide los datos de las salas de cine en España.

Si el estreno del filme ha sido apabullante, ha sido en parte, por una estrategia de marketing nunca antes vista en nuestro país: la cinta llegó a las salas sin póster ni tráiler y tampoco pases de prensa. El objetivo era mantener el secretismo hasta el final y que los fans pudieran disfrutar de los clásicos cameos de la saga sin riesgo de spoilers.

Sin embargo, la misma mañana del viernes ya se conocían los primeros detalles y ahora, unos días después, uno de los cameos ha querido pronunciarse él mismo. No es otro que el escritor y colaborador de televisión Juan del Val.

Juan del Val en 'Torrente presidente' (@juandelval)

“Mi compañero y amiguete Santiago Segura me propuso hacer un cameo en Torrente Presidente”, ha contado el propio Del Val en su cuenta de Instagram. La propuestale llegó después de que el director le fuese adelantando fragmentos del guion en distintos encuentros durante las grabaciones de El Desafío, ambos jueces del programa de Antena 3 desde su primera edición celebrada en 2021.

“Me pidió que me quitase la barba y me pusiera gomina”

“Me hizo muchísima ilusión participar en una película cuyo guion me había ido contando a trozos cada vez que nos veíamos”, recuerda. El encargo, sin embargo, venía acompañado de una pequeña condición: “Me pidió que me quitase la barba y me pusiera gomina y naturalmente no lo dudé”.

El colaborador asegura que el rodaje fue una experiencia especialmente divertida. “Me lo pasé de maravilla el día del rodaje y, según me dijo, a Santiago le encantó mi pequeña interpretación”, antes de añadir entre paréntesis: “Supongo que se lo dirá a todos”.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

Del Val también quiso mostrar su entusiasmo por formar parte de una de las sagas más populares del cine español. “Para mí es un orgullo participar en una película que va a abarrotar los cines de gente”, escribe. En su mensaje describe el filme como una comedia “irreverente, salvaje, esperpéntica, brillante, graciosa, provocadora, genial”. “Gracias Santiago por regalarme esta experiencia”, finaliza.

Alerta spoiler: otros cameos de Torrente

Su aparición forma parte de la larga lista de cameos que caracterizan a la franquicia desde sus inicios. En esta sexta entrega, el personaje de José Luis Torrente da un giro inesperado a su trayectoria y se convierte en la nueva cara del partido político ficticio Nox, una formación conservadora liderada por Jacobo Carrascal, interpretado por Ramón Langa.

En torno a este peculiar partido se reúnen varios asesores y colaboradores interpretados por rostros conocidos del panorama mediático y cultural español. Entre ellos figuran Carlos Herrera, el cantante Willy Bárcenas, el humorista David Guapo o el propio Juan del Val. También aparece Francisco Nicolás, conocido popularmente como El pequeño Nicolás, que ejerce como asesor personal de Torrente, mientras que la humorista Susi Caramelo intenta impartirle al protagonista un cursillo acelerado de corrección política con resultados, como era de esperar, poco efectivos.

La película, fiel al estilo de la saga, no se limita a la parodia política y dispara en todas direcciones. El guion incluye referencias a figuras del panorama nacional como Pedro Sánchez, Santiago Abascal o Pablo Echenique, así como parodias de personajes mediáticos. Incluso hay espacio para imitaciones de líderes internacionales como Donald Trump o Javier Milei.