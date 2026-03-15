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Gala de los premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia en directo desde España

Movistar Plus ofrecerá un especial con varios expertos horas antes del comienzo del evento en Los Ángeles, donde la española ‘Sirat’ competirá por dos estatuillas

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Una réplica de una estatuilla
Una réplica de una estatuilla de los Premios Oscar de la Academia. (Jordan Strauss/Invision/AP)

La cuenta atrás para la entrega de los premios Oscar está cada vez más cerca de llegar a cero. La gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles es una de las noches más esperadas del año para la industria internacional del cine. En ella, películas de todo el mundo pueden salir victoriosas y consagrarse como algunos de los títulos más destacables del año. Entre ellas, Sirat, la película de Oliver Laxe que opta a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

De este modo, la ceremonia de entrega se sigue desde casi todos los países del mundo: más de 200 territorios podrán seguirla en directo, ya sea a través de cadenas locales, televisiones o plataformas digitales. Un alcance que desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas esperan aumentar en los próximos años, sobre todo a partir de 2029, cuando la transmisión se realizará de forma gratuita y global a través de YouTube, tal y como se anunció a finales de 2025.

En España, por su parte, la gala, que tendrá lugar la noche del 15 al 16 de marzo, podrá ser seguida a través de diferentes canales. La ceremonia dará comienzo a partir de la 00:00 de la noche, hora española. Para verla en directo en televisión (se espera que dure entre tres y cuatro horas, a tenor de las últimas ediciones), podrá seguirse a través de Movistar Plus, plataforma que ofrecerá un especial desde las 22:30 y que contará en su retransmisión con Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira. Desde Infobae, además, también informaremos en directo de todos los premios y del desarrollo del evento.

Cartel del programa especial de
Cartel del programa especial de los Oscars 2026, emitido por Movistar Plus el 15 de marzo. (Movistar Plus)

Así ha evolucionado la audiencia de los Oscar

A pesar de su duración y de las horas, lo cierto es que los Oscar han presumido de una audiencia altísima, a pesar de tratarse de unos premios de cine y de que resulta especialmente complicado sumar los datos de todos los territorios. Su pico de audiencia se alcanzó en 1998, año en el que Titanic obtuvo el premio a la Mejor Película frente a más de 57 millones de espectadores, solo en Estados Unidos. La pandemia provocó un pronunciado descenso de estas cifras y lo situó incluso a punto de estar por debajo de los 10 millones, pero los premios, edición a edición, han ido recuperándose.

Por eso, desde la Academia han considerado como una decisión estratégica empezar a emitir las galas desde YouTube. “La Academia es una organización internacional, y esta colaboración nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica“, destacaban al respecto Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, CEO y presidenta de la institución, respectivamente, en un comunicado.

“Ya hemos ganado”, asegura el director de 'Sirât', Oliver Laxe. En esta entrevista, reflexiona sobre el reconocimiento de una nominación, el duro trabajo detrás de una película y el honor de representar al cine español.

Los responsables del acuerdo también señalaron que esta era la mejor forma de “celebrar el cine” y, al mismo tiempo, “inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”. Por ello, habrá que ver cómo poco a poco la Academia va adaptando su formato ante nuevas audiencias, de cara a seguir manteniendo los Oscar como los premios más importantes (y vistos) del año en el panorama cinematográfico.

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