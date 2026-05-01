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Nace la primera camada de lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros desde su declaración en 1995

Este hito supone un gran “avance en la recuperación de una de las especies más amenazadas del mundo”

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Imagen de archivo de una cría de lince ibérico. (Lynx ex Situ/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de una cría de lince ibérico. (Lynx ex Situ/Wikimedia Commons)

Por primera vez en su historia, el Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha) ha registrado el nacimiento de una camada de lince ibérico (Lynx pardinus). Catalogada actualmente como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en España se realizan arduos esfuerzos para su recuperación.

Tal y como ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en un comunicado, este es “un hito de gran relevancia ecológica que evidencia la eficacia de las estrategias de reintroducción y manejo adaptativo aplicadas en este espacio protegido, así como el avance en la recuperación de una de las especies más amenazadas del mundo”.

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Las dos crías que han nacido en Cabañeros pertenecen a la hembra Uvita y al macho U2. Uvita, nacida en el año 2023, fue capturada en septiembre de 2024 en la finca La Garganta, en Sierra Morena, en el marco de las actuaciones del Programa Nacional de Conservación del Lince ibérico. Tras los chequeos veterinarios necesarios y su periodo de aclimatación, en noviembre de ese mismo año se procedió a su liberación definitiva en el Parque Nacional.

Camada de lince ibérico en Cabañeros. (Delegación/Europa Press)
Camada de lince ibérico en Cabañeros. (Delegación/Europa Press)

Por su parte, U2 fue trasladado junto a sus tres hermanos al centro de cría en cautividad de lince ibérico La Olivilla, en Jaén, después de que su madre muriese por atropello. Allí fueron criados mediante un sistema de crianza mixta que combina la intervención humana controlada con el contacto con ejemplares adultos para garantizar el desarrollo de comportamientos propios de la especie, como la caza y la territorialidad. Después, en febrero de 2024, fue trasladado a Cabañeros, donde fue liberado en abril.

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Se consolida la integración del lince en el ecosistema

A través de técnicas de fototrampeo, radioseguimiento GPS y análisis de uso del espacio, el equipo técnico del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha detectaron interacciones entre U2 y Uvita en diciembre de 2024.

Sin embargo, durante el primer ciclo reproductor no se detectaron crías, algo normal en procesos de reintroducción porque se pueden necesitar varios meses o incluso temporadas completas para la estabilización territorial y el éxito reproductor.

Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. (FrDr/Wikimedia Commons)
Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. (FrDr/Wikimedia Commons)

“El reciente nacimiento confirma la consolidación de la pareja y la adecuada integración funcional de ambos individuos en el ecosistema”, señalan desde el MITECO. “Este éxito reproductor constituye un indicador clave de viabilidad poblacional, ya que refleja no solo la supervivencia de los individuos liberados, sino también su capacidad para reproducirse en condiciones naturales, contribuyendo al establecimiento de una población autosostenible”.

Las claves del éxito reproductor en Cabañeros

Desde que fue declarado Parque Nacional en 1995, en Cabañeros se han llevado a cabo actuaciones de restauración ecológica con el objetivo de recuperar esta especie emblemática: la construcción de vivares artificiales, la instalación de cerramientos selectivos para reducir la presión de herbívoros, la mejora del hábitat mediante siembras específicas y refugios, así como programas de refuerzo poblacional mediante repoblaciones controladas.

Desde el MITECO señalan que este éxito está estrechamente vinculado con la disponibilidad de la presa principal del lince ibérico: el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), que puede representar entre el 80-90 % de su dieta. “El objetivo ha sido generar núcleos estables de conejo que permitan sostener poblaciones viables de depredadores especialistas y generalistas, contribuyendo así a la restauración de las redes tróficas del ecosistema mediterráneo”. Esto, además de la lince ibérico, beneficia al águila imperial ibérica (Aquilaadalberti), al águila real (Aquila chrysaetos) y al gato montés (Felis silvestris).

“Este acontecimiento supone un avance significativo en la conservación de la biodiversidad y la gestión de este parque nacional, y reafirma el compromiso institucional y científico con la recuperación del lince ibérico”, señalan desde el MITECO, haciendo referencia a que esta es “una especie emblemática cuya conservación requiere un enfoque integrado basado en la gestión adaptativa, el conocimiento científico y la cooperación entre administraciones, entidades conservacionistas y comunidad científica”.

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