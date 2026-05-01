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El conejo más longevo del mundo cumple una edad sorprendente y duplica su esperanza de vida

La familia celebra cada año su cumpleaños con fotos y recuerdos de más de una década con el animal

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El conejo que ha cumplido 15 años. (iStock)
El conejo que ha cumplido 15 años. (iStock)

El conejo Herbie ha alcanzado una marca única reconocida oficialmente por los récords Guinness: es el conejo cabeza de león vivo más longevo del mundo, con 15 años y 82 días al 10 de noviembre de 2025. Esta cifra resulta sorprendente porque la esperanza de vida habitual para su raza se sitúa entre siete y diez años. Herbie vive en Surrey, Reino Unido, junto a sus dueños, Richard y Melissa Dunham, quienes lo adoptaron cuando apenas tenía ocho semanas. Ambos profesores, llevan criando conejos desde 2010 y han rescatado a varios animales, pero la historia de Herbie destaca por su excepcional duración y carisma.

El conejo llegó a la familia como compañero para Flopsy, otra coneja que había perdido a su pareja anterior. Tras pasar un tiempo en una tienda de mascotas, Richard y Melissa lo llevaron a su hogar definitivo. Según su dueña Melissa en Récords Guinness, “Flopsy, nuestra anterior mascota, lo quería mucho, congeniaron rápidamente y se dieron un amor incondicional durante 10 años”. La familia Dunham ha documentado el crecimiento y los momentos más especiales de Herbie, desde los primeros días hasta festejos como su cumpleaños número 14.

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Herbie no solo destaca por su longevidad, sino también por su carácter y sus rutinas. Melissa lo describe como “particularmente dominante y muy mandón”, pero también cariñoso y sociable. “Es increíblemente independiente y le encanta que mi esposo lo persiga”, cuenta. De joven disfrutaba de juegos en los que corría, saltaba y esperaba a que Richard lo persiguiera, en una especie de ritual controlado por él.

El entorno familiar y las claves de una vida larga

Durante su vida con los Dunham, Herbie ha convivido con tres compañeras: primero Flopsy, después Tinks y ahora Betty, que tiene seis años. Los lazos con sus dueños también son fuertes. Herbie disfruta acurrucándose tanto con Richard como con Melissa, ya sea en el sofá, tomando el sol en el jardín o incluso acicalándolos. Melissa relata que “una de sus cosas favoritas cuando era más joven era que Richard lo persiguiera: salía corriendo a propósito, luego se detenía y esperaba a que lo volvieran a perseguir como si fuera un juego que él mismo controlara”. Estas dinámicas familiares, junto a la atención constante y el cariño, parecen haber contribuido a la extraordinaria longevidad del conejo.

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Herbie ha pasado por diferentes etapas y ha visto partir a varios compañeros, pero siempre ha mantenido un espíritu vivaz y una relación cercana con quienes lo rodean. Según reconoce la propia Melissa, “su espíritu es tan fuerte como su determinación, y para ser tan pequeño, tiene una personalidad enorme”. La familia celebra cada año su cumpleaños con fotos y recuerdos, destacando momentos como cuando Herbie era joven y saltaba por toda la habitación.

Récord mundial y reacción ante la vida del conejo

Herbie fue reconocido oficialmente como el conejo cabeza de león vivo más longevo del mundo, duplicando la esperanza de vida habitual de su especie. La noticia ha sorprendido incluso a sus propios dueños, quienes confirman que nunca imaginaron que llegaría tan lejos. Melissa admite: “¡Por supuesto! Es un conejito increíble”. El récord de Herbie también ha llamado la atención de amantes de los animales y de quienes buscan conocer mascotas que han batido marcas poco habituales.

La historia de Herbie demuestra que el entorno, el cariño y una vida tranquila pueden influir en la longevidad de los animales domésticos. A día de hoy, Herbie sigue compartiendo momentos con su familia y mostrando esa personalidad fuerte y juguetona que lo ha acompañado desde que era un pequeño conejo en una tienda de mascotas.

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