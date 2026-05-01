La mayoría de los activistas de la Flotilla interceptados por las FDI han desembarcado en Creta, pero un brasileño y un español siguen bajo custodia israelí

Las FDI interceptan una embarcación de la Global Sumud Flotilla (Reuters)

Este jueves, más de 170 activistas - 211 según la organización - que formaban parte de la nueva Global Sumud Flotilla fueron interceptados y retenidos en aguas internacionales, cerca de las aguas territoriales griegas, por las FDI. El convoy, compuesto en un principio por más de 50 barcos de diferentes banderas, partía de Barcelona el pasado 15 de abril, la Franja de Gaza como destino, un intento más - apenas 6 meses después del anterior - de llevar ayuda humanitaria a la población palestina.

Este viernes, la mayoría de los activistas - alrededor de una treintena de ellos son ciudadanos españoles - han sido desembarcados en el puerto de Atherinolakkos, en el sur de la isla griega de Creta, según información de AFP. Dos de los activistas, sin embargo, están siendo trasladados a territorio israelí para ser interrogados, según ha informado Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, en una publicación de X.

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Activistas de la Global Sumud Flotilla en su llegada a Creta (Grecia), tras ser interceptados por las FDI en aguas internacionales (REUTERS/Stefanos Rapanis)

Thiago Ávila y Saif Abukeshek siguen bajo custodia israelí

Los dos activistas son Thiago Ávila, nacional brasileño sobre el cual las autoridades israelíes aseguran que es “sospechoso de actividades ilegales”; y Saif Abukeshek, activista hispano-palestino y militante de la Intersindical Alternativa de Catalunya, a quien se acusa de ser “sospechoso de afiliación a una organización terrorista”.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha calificado de “secuestro” la retención y traslado de Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus (una ciudad al norte de Cisjordania), pero vive en España desde hace más de 20 años. Urtasun, en declaraciones previas a la manifestación por el 1 de Mayo en Barcelona, ha exigido la liberación de ambos activistas: “Estamos ante un secuestro y no lo vamos a permitir”, ha dicho.

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El pasado 29 de abril, los representantes de Palestina Naciones Unidas denunciaron el bloqueo israelí al acceso de ayuda humanitaria a Gaza durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a analizar la fragilidad del alto el fuego. Aseguran que la escasa asistencia humanitaria que llega a los palestinos no cubre las necesidades básicas de la población.

Durante la sesión, el asistente del secretario general de la ONU para Oriente Próximo, Asia y Pacífico, Jaled Jiari, describió la situación como un “alto el fuego cada vez más frágil, ya que continúan los ataques israelíes y las actividades armadas de Hamás y otros grupos”. Jiari reclamó “impulsar planes” tanto para la llegada de “ayuda humanitaria” como para “la pronta recuperación y reconstrucción del enclave”. El representante de Naciones Unidas también alertó de un “empeoramiento constante” tanto en Gaza como en Cisjordania, donde denunció que “la violencia, incluyendo la violencia generalizada de los colonos, el desplazamiento y la creciente actividad de asentamientos, amenaza a comunidades enteras y erosiona aún más las perspectivas de un proceso político que resuelva el conflicto sobre la base de una solución viable de dos Estados”.

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El nuevo convoy partió desde Barcelona el pasado 15 de abril. Estaba todavía a más de 1.000 kilómetros de las costas palestinas cuando las FDI comenzaron a inutilizar los motores y abordar las embarcaciones: al menos 175 activistas han sido detenidos

La Flotilla llama a “presionar al régimen israelí” para exigir la liberación de “los secuestrados”

Por parte de la Global Sumud Flotilla, la reacción llegó de inmediato para exigir la liberación de Abú Keshek y Ávila. “Liberen a Thiago y Saif, ya. Pedimos a todos los gobiernos que hagan todo lo posible para presionar al régimen israelí para que libere a todos los secuestrados de forma ilegal”, reclamaron. La organización confirmó que “el resto de participantes cautivos han sido liberados en Creta, a excepción de Thiago y Saif”.

Cuando ayer trascendió la intercepción de la Flotilla en aguas internacionales, varios gobiernos europeos con ciudadanos entre los detenidos exigían a Israel la liberación de los activistas, calificando la acción como una violación del derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó “urgentemente” a la responsable de la embajada israelí para trasladar su condena más rotunda por la detención de los integrantes de la Flotilla. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, denunció que “Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen“, remarcando que “no basta” con las acciones del Gobierno de España, insistiendo en que la UE “tiene que suspender ya” el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que “cumpla la ley de nuestros mares”.

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Estados Unidos, por su parte, ha expresado su apoyo a las autoridades israelíes, calificando la flotilla de “maniobra” y expresando que espera que sus aliados nieguen acceso a puertos, atraque, salida y abastecimiento de combustible a las embarcaciones participantes. Un portavoz del Departamento de Estado anunció que Washington estudia imponer “consecuencias” a quienes apoyen la flotilla.