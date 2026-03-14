El récord en taquilla que ha batido ‘Torrente presidente’: ninguna otra película lo había conseguido en 15 años

Torrente ha logrado un récord en taquilla que llevaba sin darse desde hace 15 años

La sexta entrega de la saga ideada por Santiago Segura ha logrado un récord histórico en los cines españoles. Torrente: presidente debutó el viernes pasado bajo un fuerte secretismo, sin pases previos para la prensa, sin imágenes promocionales y sin revelar el reparto hasta el día del estreno. Esta estrategia impulsó la curiosidad y llevó a miles de espectadores a las salas en su primer día.

En sus primeras 24 horas, Torrente: presidente reunió a unos 300.000 espectadores y alcanzó una recaudación cercana a 2,4 millones de euros, según estimaciones de Sony, distribuidora de la película. Comscore España reportó una cifra similar, por encima de 2,3 millones de euros. De acuerdo con estos datos, ninguna otra película española había conseguido una recaudación de este nivel en su jornada inaugural en los últimos 15 años.

La estrategia del silencio da sus frutos

La táctica de mantener en secreto todos los detalles de Torrente: presidente ha generado una expectativa inusual. El público desconocía el contenido y el elenco hasta el estreno, lo que motivó una respuesta masiva y una presencia destacada en los cines desde el primer día. La asistencia superó las previsiones y permitió a la película igualar el récord de Torrente 4: Lethal Crisis, que en 2011 también alcanzó 2,4 millones de euros en su estreno, según informaron las distribuidoras.

Taburete con Santiago Segura (Instagram)

El récord de Torrente: presidente adquiere aún más peso por el contexto del mercado español. En los últimos años, la recaudación de los cines ha disminuido debido a la pandemia y el crecimiento de las plataformas de streaming, lo que ha afectado la afluencia de público y la capacidad de convocatoria de los estrenos nacionales. Ocho apellidos catalanes había conseguido 2 millones de euros en su primer día en 2015, motivada por el éxito de Ocho apellidos vascos, que recaudó 2,8 millones en su primer fin de semana en 2014. La cifra de Torrente: presidente supera en 300.000 euros el dato de Ocho apellidos catalanes, consolidando su posición como el mejor estreno español desde 2011.

El rendimiento de Torrente: presidente en este primer día plantea expectativas para el resto del fin de semana. Algunas previsiones indican que podría superar los 5 millones de euros en sus primeros tres días, situándose entre los estrenos más exitosos del cine español. El ranking histórico de recaudación en España lo encabeza Ocho apellidos vascos con 56,1 millones de euros. En ese listado, la segunda película de la saga, Torrente: Misión en Marbella, figura en el octavo lugar con 22,1 millones de euros y más de 5,3 millones de espectadores registrados en 2001.

Santiago Segura se consolida como una figura clave en la industria del cine español. Más allá del éxito de la saga Torrente, otras producciones como Padre no hay más que uno han sido líderes de taquilla en seis de los últimos siete años. Las cinco entregas de Padre no hay más que uno encabezaron las recaudaciones de 2019, 2020, 2022, 2024 y 2025. A todo tren. Destino Asturias, también dirigida por Segura, lideró en 2022, mientras que solo Campeonex interrumpió esa serie en 2023. Con el estreno de Torrente: presidente, Segura reafirma su capacidad para atraer al público como ningún otro director español en la última década.