España Cultura

La dura respuesta de Quentin Tarantino a Rosanna Arquette tras tacharle de racista: “Demuestras una falta de clase, por no decir honor”

La actriz señaló el problemático lenguaje en las películas del director, con el que colaboró en ‘Pulp fiction’

(REUTERS/Miramax Films)
(REUTERS/Miramax Films)

El director estadounidense Quentin Tarantino respondió de manera directa y contundente a las recientes críticas de Rosanna Arquette sobre el uso reiterado de la palabra N en su filmografía. La polémica se desató luego de que la actriz, quien participó en la película Pulp Fiction (1994), calificó de racistas y perturbadoras las decisiones artísticas del cineasta respecto al lenguaje empleado en sus obras.

En una carta pública difundida el lunes, el director de Malditos bastardos se dirigió personalmente a la actriz, cuestionando tanto el fondo como la motivación de sus declaraciones. El cineasta señaló: “Espero que la publicidad que estás recibiendo de 132 medios escribiendo tu nombre y publicando tu foto haya valido la pena por faltarme el respeto a mí y a una película de la que recuerdo perfectamente que estabas encantada de formar parte”. El director continuó: “¿De verdad piensas así ahora? Es posible. Pero después de que te di un trabajo, y aceptaste el dinero, que ahora lo desprecies por lo que sospecho son razones bastante cínicas, demuestra una falta de clase, por no decir honor”.

Tarantino remarcó además la importancia de la lealtad profesional entre colegas del ámbito artístico. Según sus palabras, “se supone que debe haber un espíritu de cuerpo entre colegas artísticos. Pero parece que el objetivo se ha cumplido. Felicitaciones”. Este intercambio se produce en el marco de una entrevista reciente de Arquette con el periódico The Sunday Times, donde abordó tanto su papel en Pulp Fiction como su evaluación del legado de Tarantino.

Rosanna Arquette expresó su rechazo a la utilización constante del insulto racial en los guiones del director. En la entrevista, la actriz afirmó: “Personalmente ya estoy harta del uso de la palabra N — la odio. No soporto que a él [Tarantino] se le haya dado carta blanca. No es arte, es simplemente racista y perturbador”. La actriz, que interpretó a Jody, esposa del traficante de drogas Lance en Pulp Fiction, reconoció el valor cinematográfico de la película, pero insistió en que el uso reiterado del insulto racial no puede justificarse como decisión artística. Sus comentarios fueron publicados el sábado, generando una rápida repercusión en la prensa internacional.

Rosanna Arquette fue parte del
Rosanna Arquette fue parte del elenco principal de "Pulp Fiction". (Captura de video)

El polémico uso del ‘lenguaje tarantiniano’

La polémica entre ambos revive un debate de larga data sobre el papel del lenguaje ofensivo en el cine y los límites de la libertad creativa. La intervención de Arquette no es la primera crítica que recibe Tarantino por este motivo. El uso frecuente del insulto racial en las películas de Tarantino ha generado controversia desde el estreno de Pulp Fiction, en la que la palabra aparece cerca de 20 veces. Sin embargo, la mayor cantidad de menciones se registra en Django Desencadenado, donde la cifra alcanza casi 110.

Diversas personalidades de la industria han expresado su rechazo a este recurso. No obstante, tanto Jamie Foxx como Samuel L. Jackson, quienes han trabajado repetidamente con el director, han defendido públicamente sus decisiones creativas. Jackson, uno de los actores habituales en el cine de Tarantino, ha declarado en otras ocasiones que el contexto de las historias justifica la inclusión de dicho lenguaje. La controversia ha mantenido a Tarantino en el centro del debate sobre cómo abordar cuestiones raciales y de representación en la industria cinematográfica. Sus defensores argumentan que su obra refleja realidades históricas y culturales, mientras que sus detractores consideran que perpetúa estereotipos y normaliza expresiones ofensivas.

El cruce entre Tarantino y Arquette tuvo repercusión inmediata en numerosos medios internacionales, alimentando la discusión sobre los límites del arte, la responsabilidad social de los creadores y la vigencia de ciertos recursos narrativos en el cine actual. Según la carta de Tarantino, el episodio involucró la atención de “132 medios” a nivel global. El debate sobre el uso de la palabra N en el cine de Tarantino se mantiene vigente, reflejando la tensión entre la libertad creativa y el rechazo a manifestaciones percibidas como racistas dentro y fuera de la industria. El intercambio de declaraciones entre el director y Arquette ofrece un nuevo capítulo en esta discusión, sin indicios de que la controversia vaya a cerrarse en el corto plazo.

