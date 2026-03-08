España Cultura

Una de las actrices de ‘Pulp Fiction’ arremete contra Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista y desagradable”

Rosanna Arquette ha declarado que no soporta que se le haya dado carta blanca al director con respecto al lenguaje contra la comunidad negra

Guardar
Rosanna Arquette estuvo presente en
Rosanna Arquette estuvo presente en el 30 aniversario de 'Pulp Fiction' en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Las polémicas en torno al director Quentin Tarantino no paran de sucederse, sobre todo después de que insultara a actores como Paul Dano (de él dijo que era de los peores intérpretes de Hollywood, que era “flojo y aburrido), Owen Wilson o Matthew Lillard. También su residencia en Tel Aviv y su visita a las bases militares israelíes para ‘darles ánimos’ a las tropas no han sentado bien en estos momentos de conflicto bélico.

Ahora, una de las mujeres que han formado parte de su filmografía, Rosanna Arquette se ha manifestado alrededor de otro de los debates que siempre han planeado alrededor de su trayectoria, el uso del lenguaje racista en sus películas. La actriz, que trabajó con él en Pulp Fiction lo ha calificado de inadmisible.

En concreto, la controversia gira en torno a la palabra ‘nigger’ un término despectivo que, en Django desencadenado, por ejemplo, aparece en más de 110 ocasiones profiriéndose por personajes de diferentes etnias.

Polémica en torno a los insultos racistas

Rosanna Arquette, considera que el legado fílmico del director contiene un exceso injustificable de lenguaje racial. Aunque la actriz concede a Pulp Fiction la condición de obra “icónica” y “grandiosa en muchos niveles”, rechaza la permisividad de la industria con Tarantino para utilizar ese término. En palabras de Arquette: “No es arte, es simplemente racista y desagradable”. La intérprete señala, además, que detesta la tolerancia mostrada hacia el director en este aspecto: “No soporto que se le haya concedido carta blanca”.

La película "Jackie Brown" marcó
La película "Jackie Brown" marcó la primera colaboración entre Robert De Niro y Quentin Tarantino. (Créditos: Miramax)

La controversia sobre Quentin Tarantino se remonta a décadas atrás. En 1997, con el estreno de Jackie Brown, el cineasta Spike Lee, uno de los buques insignia de la comunidad cinematográfica estadounidense afroamericana, ya había vertido críticas sobre el uso persistente de la palabra N en los guiones de Tarantino. En declaraciones recogidas por The Times U.K., Lee afirmó: “No tengo nada contra la palabra y la uso, pero no de forma excesiva. Hay personas que la usan, pero Quentin está obsesionado con esa palabra. ¿Qué quiere, que le nombren afroamericano honorario?”, indicando además su incomodidad ante la percepción de que ese lenguaje pueda considerarse innovador o moderno entre la comunidad afroamericana.

El récord de palabrotas ‘Django desencadenado’

La polémica se amplificó en 2012 con el estreno de Django desencadenado, donde la utilización excesiva del insulto racial volvió a ser motivo de rechazo público y de nuevo molestó al director Spike Lee: “Tengo un problema claro con el uso excesivo que hace Quentin Tarantino de la palabra N”. Lee remarcó además que nunca había exigido a Tarantino dejar de emplearla, pero sí consideraba que existía un problema con esa práctica.

'Reservoir dogs', de Quentin Tarantino

No han faltado, por su parte, respuestas defendiendo la libertad creativa por parte de Tarantino. Tras obtener el Globo de Oro al mejor guion en 2013 por Django desencadenado, el propio director expresó en rueda de prensa: “Piensan que debería suavizarlo, que debería mentir o maquillar. Jamás haría eso con mis personajes”. Además, Tarantino declaró a The Hollywood Reporter antes del estreno de la película: “Ninguna crítica social que se haya dirigido hacia mí ha cambiado ni una sola palabra de ningún guion o historia que escribo. Creo plenamente en lo que hago y es mi deber hacer caso omiso a esas críticas”.

Libertad o uso indebido de la ‘apropiación’ cultural

La legitimidad del empleo del lenguaje racial por parte de Tarantino, que no deja de ser un cineasta blanco, continúa generando posturas contrapuestas en la industria cinematográfica. El director afroamericano Lee Daniels (Precious) también intervino en el debate, especialmente tras las declaraciones de Tarantino sugiriendo al público que no aceptaba sus decisiones argumentales que viera otra cosa. Daniels sostuvo que esa actitud “no es la respuesta adecuada” y especificó que hace una década podría haber interpretado el uso del término como “artístico”, aunque considera que Tarantino no tiene derecho a sustentarse en esa justificación actualmente.

Imagen de 'Pulp Fiction'
Imagen de 'Pulp Fiction'

El actor Samuel L. Jackson, habitual colaborador de Tarantino, aportó su visión en 2022. En opinión de Jackson “siempre que alguien busca un ejemplo del uso excesivo de la palabra N, recurren a Quentin y no es justo. Él simplemente narra la historia y los personajes hablan de esa manera. Cuando Steve McQueen lo hace, es arte. Es un artista. Quentin es simplemente un director de cine palomitero”. Jackson planteaba así, una divergencia respecto a la percepción crítica sobre distintos directores al utilizar este lenguaje.

En cualquier caso, la discusión pone sobre la mesa los límites de la libertad artística y las implicaciones culturales derivadas de decisiones creativas controvertidas. Décadas después del estreno de las primeras películas del director, la controversia sigue abierta y sin conclusión en el panorama cultural estadounidense.

Temas Relacionados

Rosanna ArquetteQuentin TarantinoCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Emmanuel Carrère sigue tan sincero como siempre en su novela ‘Koljós’: “Trato de comprender las cosas desde las contradicciones. Es ahí donde me siento más cómodo”

El escritor francés ha visitado Madrid para presentar su última obra, en la que hace las paces con su madre, la gran historiadora Hélène Carrère d’Encausse, y enlaza su historia familiar con la de Europa: “Rusia es, para bien o para mal, un asunto de familia”

Emmanuel Carrère sigue tan sincero

‘El último vikingo’, la película que mezcla The Beatles con leyenda nórdica: “Ya no vamos con espadas y violando, pero echo de menos el sentido del honor y la palabra”

Dirigida por Anders Thomas Jensen, se trata de una estrambótica aventura danesa en la que Mads Mikkelsen se cree el mismísimo John Lennon

‘El último vikingo’, la película

La historia olvidada de las primeras nueve diputadas de España: “Lo que hicieron estas mujeres fue impresionante”

A los nombres más conocidos de Clara Campoamor, Victoria Kent o ‘La Pasionaria’ se les unen otros mucho menos reconocidos como los de Margarita Nelken o Matilde de la Torre, todas ellas figuras clave de la lucha por la igualdad

La historia olvidada de las

Ryan Gosling lidera “Proyecto Salvación”, la película espacial que apostó por el realismo y sedujo a la NASA

El actor trae a la pantalla una misión fuera de la Tierra donde cada cálculo y movimiento fueron supervisados por expertos, prometiendo una aventura espacial que desafía lo que el cine de ciencia ficción nos tenía acostumbrados

Ryan Gosling lidera “Proyecto Salvación”,

La comedia en torno a los colegios de élite que triunfa en Málaga: una incisiva película sobre las miserias de la clase media y las altas esferas

La nueva película de Víctor Garcia León, titulada ‘Altas capacidades’, es una pequeña gran sátira social protagonizada por Marián Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto

La comedia en torno a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’