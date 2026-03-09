Hannah Arendt, la filósofa que desveló la verdad más inquietante del ser humano: “La mayor parte del mal es hecho por personas que nunca deciden ser buenas o malas”

Fotografía de la filósofa Hannah Arendt, fotografiada por Fred Stein.

A lo largo de la historia de la filosofía, nos hemos acostumbrado a asociar la figura de los teóricos y pensadores a la toga y a los discursos solemnes. Sin embargo, Hannah Arendt nunca perteneció a esta estirpe. Esta teórica de origen alemán vivió de primera mano el horror de la Segunda Guerra Mundial. Como judía, tuvo que exiliarse y mudarse a Estados Unidos, donde logró hacerse un nombre en la filosofía política, destacando por sus investigaciones y una serie de obras que marcaron profundamente el análisis del totalitarismo y las acciones del ser humano.

A lo largo de su vida, Arendt desarrolló conceptos que han resistido décadas de debate. Su libro Los orígenes del totalitarismo es un estudio pionero sobre el surgimiento de este sistema político, con análisis de movimientos como el nazismo y el estalinismo y su destrucción de la frontera entre lo político y lo irracional. Más adelante, no obstante, pasaría a estudiar la política a una escala mucho más individual, reflexionando sobre cuestiones como el trabajo o las acciones de los seres humanos, que le llevaría, ya en una etapa más madura, a acuñar su concepto más conocido: la “banalidad del mal”, el lado más inquietante del ser humano.

Es sobre esta noción sobre la que Hannah Arendt escribió una de las frases que mejor condensa su ideario: “La mayor parte del mal es hecho por personas que nunca deciden ser buenas o malas”. Con esta sentencia, Arendt resumía su idea de que el mal más común no es el que hacen los monstruos, sino aquellas personas que desvinculan lo que hacen de la reflexión moral y el pensamiento crítico. El mayor ejemplo de ello lo encontró en la figura del burócrata nazi Adolf Eichmann, protagonista de su ensayo Eichmann en Jerusalén, quien aseguró en su juicio que sus acciones durante el Holocausto no respondían al odio a los judíos, sino a un perturbador conformismo: se limitó a “cumplir con su deber”.

'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. (Alianza Editorial)

El peligro de las ideologías

La idea de Arendt rompe con la noción tradicional de que solo los villanos “claramente malvados” pueden cometer atrocidades. La filosofía alemana sostenía que la irreflexión y la normalización del comportamiento destructivo pueden ser suficientes para generar daños enormes. Así, sus argumentos demostraron cómo la indiferencia y la falta de juicio crítico son sumamente peligrosos, y tanto el sistema político y económico como los propios individuos deben asegurarse de tener la posibilidad de reflexionar sobre todas sus acciones y sus posibles consecuencias.

Otras frases de Arendt reflejan esta preocupación por la responsabilidad individual y la conciencia crítica. En Los orígenes del totalitarismo escribe que el siglo XX produjo una serie de ideologías que pretendían “ser claves de la historia”, pero que acabaron por convertirse en “desesperados esfuerzos por escapar de la responsabilidad”. Esta crítica a las narrativas totalizadoras y a las soluciones ideológicas fáciles resuena con especial fuerza en nuestros días, marcados por la polarización política, el populismo y la desinformación.

Para Arendt, las estructuras totalitarias no solo se basan en eliminar la oposición política, sino en controlar todas las facetas de la vida humana y generar un ambiente en el que distinguir la verdad y la ficción es cada vez más difícil. Sus conclusiones tuvieron tal impacto que, más de medio siglo después, se siguen referenciando en estudios sobre propaganda, posverdad y cultura digital moderna.

Cubierta de 'Eichmann en Jerusalén', de Hannah Arendt. (Lumen)

¿Cómo nos contamos a nosotros mismos?

De este modo, la influencia de la filósofa alemana en el pensamiento político del último siglo es indiscutible. Su crítica a los sistemas totalitaristas y al ejercicio irresponsable del poder ha sido retomada por generaciones de teóricos que reflexionan sobre democracia, ciudadanía y dignidad humana. Entre ellos, podríamos citar a Adriana Cavarero, pensadora que ha desarrollado el concepto del “yo narrable”, es decir, la idea de que nos percibimos a nosotros mismos como protagonistas de una historia que anhelamos escuchar de los demás, y que ese deseo es lo que construye nuestra identidad.

En definitiva, Arendt no fue solo una filósofa que analizó el pasado: se convirtió en una voz para pensar el presente. Su advertencia sobre la banalidad del mal nos insta a mirar más allá de las etiquetas de “bueno” y “malo” y a reconocer la responsabilidad que cada individuo tiene en sus decisiones éticas. Ese legado sigue siendo fundamental para comprender los desafíos políticos de nuestro tiempo.