Esta película de Hayao Miyazaki es de las más infravaloradas del director, pero cambió para siempre su carrera: “Decidí cambiar mi tipo de heroína”

Imagen de 'Kiki, la aprendiz de bruja'. (Studio Ghibli)

Poca gente cuestiona hoy la importancia para la historia del cine de Hayao Miyazaki. El director japonés, responsable de obras maestras como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, ha revolucionado el terreno de la animación con películas en las que la complejidad de sus personajes (la mayoría de ellos infantiles) no está reñida con la belleza y el carácter emotivo de las historias que plantea.

A sus 85 años, el director lleva más de medio siglo estrenando películas que, por desgracia, no siempre han recibido el reconocimiento que merecen. Este es el caso de Nicky, la aprendiz de bruja, una película de culto para muchos (sobre todo para los jóvenes de la Generación Z, que crecieron con ella), pero que, a pesar de su increíble historia y la importancia que tuvo en la carrera de Hayao Miyazaki, ha quedado relegada a un plano secundario en la filmografía del cineasta nipón.

En Nicky, la aprendiz de bruja (actualmente disponible en Netflix) nos encontramos con una joven bruja que acaba de cumplir 13 años y, cumpliendo con la tradición, debe abandonar su casa para aprender a valerse por sí misma durante un año. Así, iniciará una travesía junto a su gato Jiji para descubrir el mundo y todo lo que este le depare. Con un ritmo pausado, imágenes preciosas y una banda sonora del mejor Joe Hishaishi, Miyazaki diseña una aventura llena de sutilezas que cambiaría para siempre su forma de contar historias.

Imagen de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. (Studio Ghibli)

Un nuevo tipo de heroínas

Para cuando estrenó esta película, el director japonés ya era toda una celebridad en su país. Tras el éxito de series animadas como Lupin o Sherlock Holmes, pasaría a la categoría de estrella nacional con el estreno en 1984 de Nausicaä del Valle del Viento. Un verdadero hit tras el que Miyazaki fundaría Studio Ghibli, y al que le seguirían otros como El castillo en el cielo (1986) y, sobre todo, Mi vecino Totoro (1988). Eso sí, por aquel entonces no a todo el mundo le gustaban sus películas.

“Tras recibir cartas de mujeres que me criticaban por no describir su situación con claridad, por crear una imagen idealizada de la mujer vista a través de los ojos de los hombres, decidí cambiar mi tipo de heroína”. Paradójicamente, en su próxima película, Nicky, la aprendiz de bruja nos mostraría a su heroína menos heroica: no está destinada a salvar nada, no es perfecta ni poderosa y muchas veces se siente insegura y cansada. A pesar de todo, la acompañamos en su viaje y la vemos, día a día, enfrentarse con coraje a la vida y todos sus obstáculos, mostrándonos una aventura más emocional y psicológica, pero también mucho más emotiva.

Hayao Miyazaki critica el uso de la inteligencia artificial.

Miyazaki buscaba, además, que Nicky se encontrara con “numerosos problemas de las mujeres” de la época, “económicamente independientes, pero no moralmente”. Buena cuenta de ello dan las escenas en las que, de una forma muy sutil, el director aborda los sentimientos amorosos y la sexualización de la protagonista, además de su introducción en el mundo laboral. Esta estrategia cambiaría para siempre el cine del director, que a partir de entonces nos brindaría historias con heroínas mucho más profundas y humanas (Chihiro sería el ejemplo perfecto), dando tanta importancia a sus peripecias como a su evolución psicológica.