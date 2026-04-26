Una serie animada retoma el camino de la saga ‘Stranger Things’ con estilo retro, nuevas criaturas y secretos ocultos

La serie animada 'Stranger Things: Tales From '85' presenta una estética innovadora y mantiene el universo original de Netflix

En 2021, cuando el mundo empezaba a recuperarse a duras penas de la pandemia mundial, Eric Robles creó una serie de terror animada y se la presentó a Netflix. Tras cuatro meses de conversaciones sobre el desarrollo del proyecto, Netflix comunicó a Robles —creador del show Fanboy & Chum Chum de Nickelodeon— la noticia que ningún showrunner en potencia quiere oír. “Me dijeron: ‘Nos encanta tu idea, pero por desgracia se parece demasiado a otra cosa que estamos desarrollando ahora mismo’”, recordó desde su oficina en casa de Los Ángeles, cuyas paredes están pintadas de un carmesí intenso y lucen un retrato enmarcado de Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein.

Dos meses después de esa especie de ruptura, Robles recibió un correo electrónico inesperado de un ejecutivo de Netflix, pidiéndole que “pasara a ver esta otra cosa” que estaban desarrollando e “intentara averiguar de qué se trataba”. Esa otra cosa resultó ser Stranger Things: Tales From ’85, la primera secuela de la popularísima saga de ciencia ficción de acción real Stranger Things, que concluyó su camino de cinco temporadas a finales de 2025. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer, le encomendaron a Robles una tarea abrumadora: desarrollar una temporada de televisión que se desarrollara cronológicamente entre las historias contadas en las temporadas 2 y 3 de la serie original, sin alterar el canon narrativo establecido.

En esencia, Robles y sus futuros colaboradores tuvieron que llevar a cabo una especie de “Disney a la inversa” bastante más complicada. En lugar de convertir una querida propiedad animada en una película de acción real, como ha hecho Disney repetidamente en los últimos años —véase Moana, con un La Roca que no es un personaje de dibujos animados—, tuvieron que igualar el tono, el ambiente y la estética visual de una serie con atractivo intergeneracional, reimaginarla en forma animada y contar una nueva historia sin romper la continuidad con lo que había venido antes.

Vale, pero espera: ¿por qué tuvieron que hacer otra serie de Stranger Things? La principal acaba de terminar y ya hay otra versión que no es una precuela ni una secuela, sino una mid-quel?

Ay, inocente, claro que la hay. El universo de Stranger Things es posiblemente la propiedad intelectual más valiosa de Netflix, una franquicia que ha dado lugar a múltiples libros, videojuegos, una obra de Broadway y una gran cantidad de juguetes, ropa y otros productos. Todos los estudios y plataformas de Hollywood quieren exprimir al máximo sus propiedades más reconocibles. En este contexto, Netflix parecería tonto si no intentara sacar más partido a su universo de Hawkins, Indiana, infestado de demogorgones.

Dicho esto, Stranger Things: Tales From ’85, que se estrenó esta semana, se ha realizado con evidente esmero y cuidado. Todos los que han trabajado en esta serie son fans de la serie original, afirma Rebecca Pérez, la directora de animación que supervisó los efectos visuales de los diez episodios.

Eric Robles lidera el desarrollo de la nueva serie animada, situada entre la segunda y tercera temporada de 'Stranger Things'

Esa animación se realizó en su mayor parte con CGI (Imágenes Generadas por Computadora, por sus siglas en inglés), lo que permite una calidad multidimensional y un movimiento de cámara dinámico que recuerda a la serie original. Pero las imágenes bidimensionales dibujadas a mano también forman parte de la mezcla, sobre todo en escenas que incluyen efectos como la nieve cayendo. (Robles afirma que se inspiró en la obra del pintor Andrew Wyeth, conocido por sus representaciones en acuarela de paisajes rurales.) Esa combinación híbrida confiere a la secuela un aire contemporáneo a la par que nostálgico, similar a la estética de su predecesora.

Al igual que Stranger Things, la nueva serie hace referencias visuales y verbales a películas de finales de los años 70 y 80, incluidas las franquicias de Alien, Star Wars y Los cazafantasmas. Pero también se inspira en títulos menos comerciales de esa época, como Re-Animator (1985), una película de culto sobre un estudiante de medicina que descubre un compuesto químico capaz de devolver la vida a los cadáveres.

Según Robles, esa película inspiró directamente su enfoque de la trama de Tales From ’85, que tuvo que lidiar con el hecho de que, al final de la segunda temporada, Eleven —el personaje interpretado por Millie Bobby Brown y dotado de poderes telequinéticos— había cerrado la puerta al Upside Down, el peligroso inframundo paralelo situado bajo Hawkins. Eso significaba que la ciudad debía quedar aislada de la invasión de monstruos de otro mundo hasta que la tercera temporada comenzara en julio de 1985. Entonces, ¿cómo podría la nueva serie, ambientada en enero de ese año, incluir más demogorgones? “Les hice esa pregunta [a los Duffer]”, recuerda Robles. “Les dije: ‘¿Qué piensan ustedes?’”. Y ellos me respondieron: ‘Oh, ese es un problema que tenés que resolver vos’”.

Así que —alerta de spoiler— a Robles se le ocurrió un escenario en el que partículas del Mundo del Revés se hubieran escapado y comenzado a mutar en múltiples especies vegetales de Hawkins, lo que ha dado lugar a la reanimación de más bestias repugnantes contra las que Eleven, Mike, Dustin y el resto de la pandilla tienen que luchar. (Los guionistas de la serie original también colaboraron en Tales From ’85 para ayudar a garantizar que la continuidad de la historia se mantuviera intacta.)

Los nuevos monstruos, que tienen el mismo aspecto de trampa para moscas que los demogorgones de la serie original, adoptan diversas formas, entre ellas la de un tiburón de nieve (imagínate Tiburón, pero en invierno) y calabazas zombificadas que no desentonarían en una película animada de Tim Burton. Una vez más, visualmente, se puede ver el ADN de la Stranger Things original, al tiempo que se reconoce que Tales From ’85 es su propio, ejem, organismo recién mutado.

Los animadores también se esforzaron por asegurarse de que los personajes resultaran fieles y reflejaran a los actores que los interpretaban. Hubo extensas discusiones, por ejemplo, sobre cómo debía verse en forma de dibujos animados la famosa y exuberante melena de Steve Harrington.

“Sin duda hubo una conversación no solo sobre el volumen, sino también sobre cuánto movimiento le daríamos a su pelo”, dice Pérez. “Se trataba de tomar como referencia lo que te ofrecía la serie y luego caricaturizarlo”. Para que conste, el Steve de dibujos animados —al que, como a todos los personajes, le pone voz un nuevo actor (Jeremy Jordan en lugar de Joe Keery)— tiene una melena voluminosa y lacia, como es de esperar.

En última instancia, sin embargo, es el tono general de Stranger Things: Tales From ’85 lo que puede convencer a cualquiera que tenga dudas sobre volver a sumergirse en este mundo tras haberlo dejado hace solo unos meses. Las últimas temporadas de Stranger Things, realizadas con presupuestos más cuantiosos, podían parecer en ocasiones abrumadas por sus propias ambiciones. Tales From ’85 es un regreso, literal y metafóricamente, a las raíces de la serie, cuando los elementos del género de la madurez se mezclaban de forma más evidente con la lucha contra agresores espeluznantes y repugnantes. Robles afirma que ya ha pensado en cómo abordar las futuras temporadas, suponiendo que Netflix decida hacer más. (El final de suspenso de la primera temporada sugiere que ese es el plan.)

La trama explora cómo partículas del Mundo del Revés desencadenan nuevas amenazas monstruosas en Hawkins tras el cierre de la puerta por Eleven

“No quiero abusar de la hospitalidad en este proyecto porque me encantan las cosas que te dejan con la sensación de: ‘Vaya, ha sido un viaje genial y ya está’”, afirma Robles, y añade: “Creo que podemos ampliarlo si quieren seguir ampliándolo”.

En otras palabras, cabe esperar más temporadas de Stranger Things: Tales From ’85, por no hablar de más oportunidades para vender figuras Funko Pop y remeras inspiradas en la serie.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Netflix]