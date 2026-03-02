España Cultura

San Agustín de Hipona, filósofo: “Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama”

En su ‘Manual de fe, esperanza y caridad’, este pensador clave de la Antigüedad estableció que no basta con conocer lo bueno, sino que también hay que quererlo

Guardar
Pintura del filósofo San Agustín
Pintura del filósofo San Agustín de Hipona.

San Agustín de Hipona fue uno de los filósofos más influyentes de finales del Imperio Romano y la Edad Antigua más tardía. Nacido en el 354 d.C. en Tagaste (actual Argelia) y tuvo una vida donde la pasión por el conocimiento, la fé y su carrera como obispo en la ciudad de Hipona (también al norte de África) tuvieron un papel protagonista.

Esta misma amplitud de intereses y facetas fue la que potenció su capacidad de síntesis entre los dogmas del cristianismo y la tradición grecorromana de los filósofos más importantes. Fue a través de esta fusión que San Agustín exploró algunas de las grandes preguntas sobre el alma, el mal, la libertad humana y la naturaleza del amor, legándonos obras tan importantes como La ciudad de Dios, sus famosas Confesiones o su Manual de fe, esperanza y caridad.

En este libro, considerado como una suerte de recopilatorio del pensamiento agustiniano sobre el amor de los creyentes, San Agustín escribe una frase que encierra, en pocas palabras, varias claves de su pensamiento: “Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama”.

San Agustín de Hipona, pintado
San Agustín de Hipona, pintado por Gerard Seghers.

Dime qué o a quién quieres y te diré quién eres

El sentido de la afirmación de San Agustín armoniza con su idea de que el amor (en este caso, definido con el latinismo caritas) es lo que deterina la vida moral de las personas: no basta con tener las ideas correctas ni albergar buenas esperanzas. Si no amamos el bien supremo, que para el filósofo es Dios, no podemos estar seguros de ser buenas personas.

Esta afirmación tiene también una lectura laica. Para Agustín, el amor no era un sentimiento efímero, sino una fuerza que configura quiénes somos. En Las confesiones ya plantea que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en lo que ama verdaderamente. Amar correctamente es ordenar el corazón hacia lo que es bueno y verdadero, lo que trasciende creencias y expectativas porque, lo que verdaderamente nos mueve, lo que detetrmina nuestras acciones y decisiones en nuestra vida, es lo que amamos verdaderamente.

La visión agustiniana contrasta mucho con la tendencia actual a valorar moralmente a las personas según sus valores o sus metas. Siguiendo su máxima, no obstante, reconocermos que las mejores pistas sobre su verdadero carácter están en aquellas cosas qué ama: no solo su familia, también sus proyectos vitales. En la misma línea, los valores no se proclaman, sino que se viven. “La medida del amor es amar sin medida”, defendía San Agustín, que nunca dejó de subrayar la diferencia entre quienes aman ser reconocidos y quienes aman el bien común.

“El corazón tiene sus razones que la razón no conoce”

El pensamiento de Agustín sobre el amor y la bondad influyó tanto en filósofos como en teólogos posteriores. Por ejemplo, su vinculación entre el amor y el bien supremo sentó las bases de una idea más amplia: el amor es lo que conduce nuestra voluntad hacia lo bueno. Ya en la Edad Moderna, figuras como Blaise Pascal retomaron la introspección sobre el corazón humano y el amor como clave para entender la condición humana. “El corazón tiene sus razones que la razón no conoce”, diría este último, que también creía que no basta con saber lo que es bueno sino que hay que amarlo.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

En filosofía contemporánea, el énfasis en la motivación y la atención afectiva (es decir, lo que amamos y por qué lo amamos) sigue siendo una de las grandes cuestiones tanto de la filosofía como de otras disciplinas como la psicología. Cada vez parece más claro que los afectos son uno de los grandes fundamentos de nuestra moral. En cualquier caso, San Agustín nos recuerda en sus obras que son este tipo de cuestiones, por encima de las creencias o las expectativas, lo que nos define como personas.

Temas Relacionados

San AgustínFilosofíaFilosofía De VidaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 10 mejores libros de la semana: de lo nuevo de Fernando Aramburu y Sergio del Molino al Premio Nobel de Han Kang

Repasamos algunas de las novedades literarias más interesantes de la primera semana de marzo

Los 10 mejores libros de

Si estás enganchado a ‘Los Bridgerton’, estas son las series de Netflix que no podrás dejar de ver cuando las empieces

La plataforma de ‘streaming’ cuenta con varios títulos adictivos para todos los fans de las historias románticas

Si estás enganchado a ‘Los

“¿Empezáis a ver ahora qué mundo estamos creando?“: el documental que relaciona la obra de George Orwell con la actualidad política

Estrenamos en exclusiva un clip de la película ‘Orwell: 2+2=5′, un documental dirigido por Raoul Peck que relaciona la literatura con la política

“¿Empezáis a ver ahora qué

Catherine O’Hara gana el premio del gremio de actores tras su muerte: “Era la persona más graciosa del mundo”

La actriz ha sido galardonada, a título póstumo, en la ceremonia de los Actor Awards por ‘The Studio’ y su compañero Seth Rogen ha alabado su trayectoria

Catherine O’Hara gana el premio

Zendaya y Tom Holland se habrían casado, y el estilista Law Roach lo confirma: “¡Os lo habéis perdido!"

Según el responsable de los looks de la actriz en las alfombras rojas, la pareja ya serían marido y mujer, un acontecimiento que habría tenido lugar en la más estricta intimidad

Zendaya y Tom Holland se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una propietaria hace reforma en

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del gas sube en Europa un 40% y el del petróleo un 8% por la guerra en Irán

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

Cuánto cobra un albañil en España en 2026: sueldos desde 13.780 € hasta más de 36.000 € al año

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión