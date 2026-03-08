‘El último vikingo’, la película que mezcla The Beatles con leyenda nórdica: “Ya no vamos con espadas y violando, pero echo de menos el sentido del honor y la palabra”

Tráiler de 'El último vikingo', la película danesa protagonizada por Mads Mikkelsen.

Lo escandinavo está de moda. No lo decimos nosotros, es un hecho comprobado: la fiebre por los Skarsgaard, las recientes nominaciones de películas como El triángulo de la tristeza o ahora Valor sentimental... y no ha hecho nada más que empezar. Cine, música —hemos tenido un auge con artistas como Erika de Casier o SMERZ— e incluso literatura hablan nórdico, y el último estreno en cines viene a sumarse a esta corriente. Una película con el actor danés por excelencia, y que mezcla a los Beatles con la mitología nórdica de la forma más absurda y extraña posible. A la manera vikinga.

“Para mí, no es tan extraña la película. De hecho, ese es el tema del filme: todos tenemos realidades diferentes. La película surgió de mis hijos, de las conversaciones sobre identidad en la mesa cada noche”, comienza contando el director Anders Thomas Jensen en su entrevista con Infobae con motivo del estreno en España de El último vikingo. “Cuando yo era niño, ni siquiera pensábamos en quiénes éramos, simplemente estábamos ahí. Todo ha cambiado: ahora el mundo mira mucho hacia adentro, se pasa mucho tiempo definiéndose y haciendo selfies. Si hace 30 años uno se hubiera hecho un selfie, lo habrían internado. La idea de hacerse una foto uno mismo y mostrársela al mundo entero es una locura, pero aquí estamos”.

Sobre esas diferentes realidades y situaciones que podrían parecer extrañas pero acaban sucediendo versa El último vikingo. El mayor (Nikolaj Lie Kaas) de dos hermanos acaba de salir de la cárcel después de un robo cuyo botín dejó encargado de enterrar a su hermano Manfred (Mads Mikkelsen), quien ahora padece un trastorno de identidad y se cree nada menos que John Lennon. Acuciado por amenazas, ambos hermanos tendrán que entenderse para recuperar el botín, aunque para ello tengan que reunir a los mismísimos Beatles, o al menos, los otros nórdicos que dicen serlo.

Un dúo a la altura de Paul y John

“Escribí el personaje para Mads. Dije: ‘Si por alguna razón no puede ser Mads, no haré la película’. Es un personaje muy difícil, una construcción. Si uno sufre discapacidades mentales como Manfred, no se puede ser esa persona ni tocar la guitarra así. Sabía que necesitaba a un actor que pudiera darle vida y emoción real. Además, el personaje sabe que no es John Lennon, pero sigue fingiendo que lo es para recuperar a su hermano. Hay muchas capas. Desarrollamos el personaje juntos desde el principio”, explica Jensen, quien vuelve a colaborar con Mikkelsen, con quien empezó en su ópera prima Luces parpadeantes y ha continuado trabajando desde entonces en títulos como Las manzanas de Adam, De pollos y hombres o la celebrada Jinetes de la justicia, todas ellas caracterizadas por un humor negro, muy absurdo y cargado de violencia física.

Sobre por qué se está dando este auge del cine nórdico y de lo escandinavo en general, el cineasta apunta algunas claves. “El mundo se ha vuelto más global y el idioma ya no es una barrera tan grande. No creo que Europa o Asia hayan mejorado haciendo películas, sino que aquí seguimos un tipo de narrativa porque no tenemos dinero para hacer otra cosa. En Escandinavia somos una comunidad pequeña y muy conectada, compartimos ideas y sabemos que si a uno le va bien, es bueno para todos. Esa cooperación es una fortaleza”, se reafirma el danés, quien menciona que ha colaborado recientemente con los productores de Valor sentimental —nominada al Oscar en varias categorías— y que está escribiendo un guion junto a Thomas Vinterberg, otra reconocida voz del cine danés y buen amigo de Mikkelsen.

La influencia vikinga en la Dinamarca actual

La influencia danesa es notable, pero, ¿qué hay de la influencia vikinga sobre ellos mismos? En una película que apela a la fábula y que se mira en esta figura vital en la cultura nórdica, Jensen razona cuánto de esos guerreros ha pervivido. “No creo que siga del todo presente. Es una cultura muy machista; hay hombres que aún la honran mucho. Incluso existe una pequeña religión donde se lleva algún símbolo vikingo, pero no es algo tan grande. Normalmente, cuando se habla de vikingos, solo se mencionan los saqueos y las violaciones y todo lo malo, pero en realidad había elementos centrales en la vida vikinga que creo que podríamos utilizar hoy. Hay valores fundamentales de los vikingos que todavía celebro un poco”.

Pero, ¿cuáles son esos aspectos de los que habla el cineasta? “Por ejemplo, como venían de comunidades muy pequeñas, había que decir la verdad y cumplir la palabra. Si no eras un hombre de palabra, podías morir. No podías mudarte a otra ciudad como en el mundo moderno, tenías que ser honesto en los términos que ellos marcaban. Por supuesto, los saqueos y las violaciones estaban permitidos, pero dentro de su sistema también había ciertos valores. Celebro un poco ese espíritu porque ahora, cuando enciendo la televisión, a veces no sé dónde está la verdad o qué es real. Me gustaría recuperar esa claridad sobre la verdad. En la película hay algo de eso, aunque en el guion original había más. Así que, en términos temáticos, también encaja con nuestro tiempo. Pero no, no vamos por ahí con cascos y espadas golpeando a la gente”, concluye entre risas el cineasta, autor de una película que ha hecho lo que parecía tan imposible como reunir a los Beatles —antes de que lo haga Sam Mendes— de nuevo. Por algo todos quieren aprender hoy de los escandinavos.